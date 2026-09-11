Mentorias e grupos revolucionam as vendas de produtos digitais; entenda os motivos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Além do formato coletivo, a estruturação do negócio em uma esteira de produtos é vista como fundamental para garantir a estabilidade no digital

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O modelo tradicional de vendas no mercado digital, pautado puramente na produção exaustiva de conteúdo, lançamentos arriscados e cursos de baixo custo, vem dando lugar a estratégias focadas em acompanhamento e alto valor. Durante o Hotmart Fire 2026, o especialista em marketing digital Victor Damásio defendeu o poder das mentorias e da formação de grupos como os pilares mais eficientes e rentáveis para quem deseja monetizar o próprio conhecimento na internet.



Segundo Damásio, o mercado passa por um momento de saturação no formato de cursos gravados, impulsionado também pelo avanço da inteligência artificial. "Curso, formação, é commodity. Cada vez está mais barato, cada vez a competição está maior, cada vez mais está menos valioso. Mas quando você fala de mentoria, você está falando de transformação", afirmou. Para ele, a grande chave do negócio está em entender que "as pessoas pagam menos por conteúdo e mais por acompanhamento e por resultado".



Uma das principais alavancas para essa transformação é a migração do modelo individual para a mentoria em grupo, formato que maximiza o faturamento sem exigir proporcionalmente mais tempo do profissional. "Não é deixar de trocar tempo por dinheiro, mas é trocar o mesmo tempo por mais dinheiro", explicou o especialista.

"Se numa consultoria você está falando de um para um, isso é limitado. Mas quando você entra num ambiente em que você fala de um para vários, você pode alcançar um número muito maior de pessoas usando o seu mesmo tempo ali".



Além do formato coletivo, a estruturação do negócio em uma esteira de produtos é vista como fundamental para garantir a estabilidade das empresas digitais. O modelo recomendado combina produtos de entrada com mentorias intermediárias e grupos de Mastermind de alto valor, criando uma ancoragem que valoriza a marca do mentor.



Outro ponto destacado por Damásio para o sucesso no setor é o processo de seleção dos mentorados, utilizando uma "inversão de polaridade" no momento da venda. Em vez de tentar convencer o cliente a comprar, o método propõe que o interessado aplique e providencie os motivos pelos quais deve ser aceito no grupo.



"O mentor ele não vende aula, o mentor ele vende direção, ele vende um tipo de acompanhamento para a pessoa ter mais chance", destacou. Segundo ele, para atuar nessa área não é preciso fingir ser o número um do mercado, mas sim ter clareza de como guiar o aluno.

