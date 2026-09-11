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Economia | Notícia

Hotmart amplia parcelamento e assume gestão de cobrança para criadores

Com nova oferta de até 24 vezes, entrada no ato e cobrança nativa, plataforma busca destravar faturamento e combater inadimplência em infoprodutos

Por Lucas Moraes Publicado em 11/09/2026 às 16:26 | Atualizado em 11/09/2026 às 16:27
A diretora sênior de produtos da Hotmart, Natália Miyabara, durante o Hotmart Fire 2026
A diretora sênior de produtos da Hotmart, Natália Miyabara, durante o Hotmart Fire 2026 - LUCAR MORAES JC

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Com o objetivo de aumentar o valor médio das vendas dos criadores, a Hotmart apresentou atualizações no seu sistema de pagamento flexível. O Parcelado Hotmart busca solucionar um dos maiores gargalos do mercado digital: o limite de crédito e a hesitação financeira dos compradores no momento do checkout. Durante a apresentação no Hotmart Fire 2026, nesta sexta-feira (11), a diretora sênior de produtos da Hotmart, Natália Miyabara, destacou que as novidades prometem alterar o patamar comercial das ofertas, "destravando vendas".

Com o novo formato, a plataforma passa a permitir o parcelamento ampliado e disponibiliza modalidades para otimizar a conversão. Os clientes agora podem dividir suas compras em até 24 parcelas (no boleto, PIX ou cartão), flexibilizando o pagamento para treinamentos e cursos de alto valor; pagar uma taxa inicial no momento da compra com menores parcelas (e menos riscos aos criadores); além de contrato digital direto no checkout, garantindo segurança jurídica ao registrar o acordo comercial instantaneamente durante a finalização do pedido. 

“Quando você habilita essas três novidades, você não tem só um plano de parcelamento flexível. Você tem uma estrutura para vender pelo que a sua oferta realmente vale", explicou Natália Miyabara.

Estrutura de recuperação e combate à inadimplência

Para o receio dos produtores sobre oferecerem parcelamentos maiores, ampliando os riscos do fluxo de pagamentos, a Hotmart reforçou sua estrutura multicanal apoiada por inteligência artificial e agentes dedicados para cobrança. Segundo os dados apresentados, a operação já acumula 3,8 milhões de acionamentos de cobrança, sendo que cerca de 40% das vendas recuperadas ocorrem em seus próprios ambientes digitais, como a área de membros e o aplicativo proprietário. “A Hotmart cuida da cobrança para você. Para a gente, a venda só termina quando você recebe”, destacou a executiva. 

Para expandir ainda mais as ferramentas de controle, foram anunciadas duas novidades voltadas à gestão de cobrança. A Negativação Opcional - quando os produtores digitais podem ativar o envio do nome do comprador inadimplente aos órgãos de proteção ao crédito, com todo o processo realizado em nome da Hotmart -, e a antecipação de parcelas - direcionada aos clientes finais, que agora podem gerenciar sua conta na plataforma para antecipar o pagamento de parcelas futuras de forma simplificada.

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