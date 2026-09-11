Banco do Nordeste prevê R$ 7,28 bilhões em crédito para Pernambuco em 2027
Valor do FNE destinado ao Estado será 16% maior que o programado para 2026 e financiará projetos em diferentes setores da economia
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O Banco do Nordeste (BNB) prevê disponibilizar R$ 7,28 bilhões em recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para projetos em Pernambuco em 2027. O valor representa um aumento de 16% em relação ao montante programado para o Estado neste ano.
A programação foi anunciada nesta sexta-feira (11) pelo superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, durante reunião com representantes de entidades do setor produtivo, órgãos públicos e instituições ligadas ao desenvolvimento econômico.
Do total previsto, R$ 1,7 bilhão será destinado à infraestrutura; R$ 1,6 bilhão, à pecuária; R$ 1,53 bilhão, ao comércio e serviços; R$ 1,35 bilhão, à indústria; R$ 847 milhões, à agricultura; e R$ 214 milhões, ao turismo.
Os recursos do FNE são utilizados para financiar projetos produtivos e de infraestrutura, com o objetivo de estimular atividades econômicas, geração de empregos e expansão de negócios.
Durante o encontro, representantes do Banco do Nordeste e do setor produtivo discutiram a distribuição dos recursos entre os diferentes segmentos da economia pernambucana.
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Segundo Hugo Queiroz, cerca de 70% dos recursos que compõem atualmente o FNE são provenientes do retorno de financiamentos realizados pelo banco em anos anteriores.
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