A história antes do anúncio: conheça a estratégia do Canva para conquistar o Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Para uma marca internacional fincar raízes e gerar identificação no Brasil, o caminho tradicional costuma ser a replicação de campanhas globais ou a simples veiculação de comerciais padronizados de 30 segundos. O Canva — plataforma global de design gráfico e comunicação visual fundada na Austrália — decidiu seguir uma rota completamente oposta. Ao entender que design é uma forma de expressão cultural, a empresa percebeu que precisava provar que entendia profundamente o repertório brasileiro. A estratégia foi escalar personalidades que transitavam entre a nostalgia e a força dos memes no ecossistema digital, assumindo o risco de colocar a narrativa acima do próprio produto.

O pilar dessa virada esteve na compreensão de como a dinâmica das redes sociais difere radicalmente do modelo tradicional da televisão. Na TV, o espectador assistia ao mesmo anúncio repetidas vezes durante a programação diária, o que garantia a fixação da mensagem por repetição passiva. No ambiente digital, a lógica é oposta. "Depois de vocês assistirem um anúncio, quantas vezes vocês vão assistir esse anúncio de novo? Nenhuma. Vocês já viram", pontuou, durante o Hotmart Fire 2026, o conselheiro estratégico e executivo de marketing Felipe Godoy, responsável pela campanha "Faz Bonito" do Canva, ao questionar o hábito de marcas que insistem no vídeo único.

"É muito importante que a gente crie esse ecossistema de conteúdos para que a gente de fato consiga impactar a audiência mais vezes, reforçando a nossa mensagem", complementou.

A partir desse raciocínio, o Canva abandonou o formato engessado para apostar em um ecossistema robusto. Enquanto uma campanha de TV costuma se sustentar em uma única peça de 30 segundos replicada em todos os canais, o lançamento da "Faz Bonito", com personalidades brasileiras como Xuxa contou com quatro vídeos; o de Gracyanne Barbosa, seis; e o do personagem Agostinho Carrara chegou a 11 vídeos, além de conteúdos de bastidores e ações com influenciadores.

Essa estrutura permitiu explorar narrativas em série e formatos nativos de cada plataforma, como caixas de perguntas e estéticas orgânicas. Para capturar a atenção em um feed poluído, o Canva aplicou o conceito de "absurdo possível", criando um lançamento de verdade para um produto que não existia: a marca "Graci Ovos". Com site, Instagram e unboxing de influenciadores, o perfil alcançou mais de 30 mil seguidores em 24 horas, tornando-se a página de marca de ovos mais seguida do país e gerando repercussão na imprensa, em perfis de fofoca e até em paródias governamentais.

Durante as primeiras 24 horas da ação da "Graci Ovos", o Canva sequer foi mencionado. "Eu tô falando de uma campanha de marca, onde a marca ficou 24 horas sem aparecer. E por que 24 horas? Porque era o tempo das pessoas serem impactadas, comentarem com as pessoas no trabalho, compartilharem nos grupos de WhatsApp, chegarem em casa", explicou o executivo. Quando a virada de chave ocorreu, revelando como a influenciadora usou o Canva para estruturar sua empresa fictícia, o público já estava totalmente engajado. "Eu já ganhei a audiência, eu já conquistei a atenção das pessoas, eu posso sim falar da minha marca sem ser chato".

A ousadia se refletiu também na duração dos conteúdos, desafiando a premissa de que a internet só consome vídeos curtos. O filme de lançamento com a Xuxa tinha 1 minuto e 50 segundos — com a marca aparecendo apenas após 1 minuto e 20 —, enquanto o vídeo do Agostinho alcançou 4 minutos e 20 segundos. A resposta do público confirmou a eficiência da escolha. "Sabe qual foi um dos comentários? Uma pessoa falou: 'Esse é o único vídeo de mais de 2 minutos que eu assisti em 2026', o que prova que, de fato, uma história bem contada prende a atenção da audiência".

Para Godoy, é fundamental entender que o investimento financeiro numa campanha publicitária atua apenas como catalisador de distribuição, mas não garante retenção. "Não adianta hoje a gente só ter dinheiro para investir numa campanha, porque se a história não for boa, a gente só vai conseguir distribuição e alcance. Mas eu nunca vou conseguir conexão".