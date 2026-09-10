Pernambuco lidera avanço industrial no país e supera média nacional em serviços

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Dados do IBGE mostram expansão da indústria de transformação de 16,5% no ano e retomada do setor de serviços em julho, superando o desempenho do país

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Pernambuco fechou julho com os dois principais indicadores de atividade econômica em alta. A indústria de transformação cresceu 16,5% na comparação com julho de 2025, garantindo ao Estado o primeiro lugar em crescimento industrial do país pelo sétimo mês seguido, enquanto o setor de serviços voltou a crescer, com alta de 0,3% frente a junho, superando a estagnação registrada no país (0,0%). Os números, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), já aparecem no mercado de trabalho, com a indústria pernambucana gerando 916 empregos formais em julho.

No acumulado de 12 meses até julho, a indústria de transformação do Estado lidera o país com alta de 10%, bem à frente do segundo colocado, o Rio Grande do Sul, que cresceu 3,6% no período. Na comparação entre julho de 2026 e julho de 2025, Pernambuco foi o único estado do Nordeste a registrar resultado positivo, com avanço de 1,2%. Já o setor de serviços interrompeu dois meses seguidos de queda, puxado pelas áreas profissionais, administrativas e complementares, que subiram 3,4%, e por outros serviços, com alta de 5,3%.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto, os números confirmam o momento da economia estadual. "Pernambuco tem liderança nacional no crescimento da transformação e o maior resultado para um mês de julho da série histórica. O resultado de julho também mostra que os serviços pernambucanos retomaram o crescimento e avançaram acima do desempenho nacional", afirma.

Refino puxa

O principal motor por trás do desempenho industrial segue sendo o setor de refino de petróleo e biocombustíveis, que acumula alta de 86,4% entre janeiro e julho. É um resultado puxado sobretudo pela Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Ipojuca, que tem ganhado peso crescente na produção industrial do Estado.

O avanço se traduziu em vagas de trabalho. Segundo o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), a indústria criou 916 empregos com carteira assinada em julho, dos quais 798 só na transformação, o equivalente a quase metade (48,6%) de todas as vagas abertas em Pernambuco no mês.

Serviços reagem

A retomada do setor de serviços encerrou dois meses seguidos de queda no Estado. O avanço veio principalmente dos serviços profissionais e administrativos, que cresceram 3,4% no mês e acumulam alta de 7,6% na comparação com julho do ano anterior.

Com esse resultado, a atividade do setor de serviços em Pernambuco segue 6,1% acima da média de 2022, ano usado como base pelo indicador do IBGE.

Agosto promissor

Os sinais para agosto seguem na mesma direção. A RNEST bateu recorde histórico de processamento em sua Unidade de Coqueamento Retardado, com média de 10.888 m³ por dia, e também alcançou recordes na produção de nafta petroquímica, gás liquefeito de petróleo e coque verde. Como o refino tem peso relevante na indústria pernambucana, o desempenho da unidade deve se refletir nos próximos levantamentos do IBGE.