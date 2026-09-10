IA sem código e mais integração: a estratégia da Hotmart para transformar criadores em empresas

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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A Hotmart está direcionando seus investimentos mais recentes para a integração da inteligência artificial como o principal motor de crescimento e aumento de vendas para a economia dos criadores. A estratégia parte da premissa de que o uso da IA vai menos da “ameaça de automação” para se consolidar como um "novo poder" capaz de alavancar profissionais, descentralizar o acesso à tecnologia e democratizar a criação de soluções proprietárias.

Para enfrentar o cenário em que a maioria dos produtores de conteúdo investem muito do faturamento bruto em tráfego pago, o CEO e cofundador da Hotmart, João Pedro Resende, busca alavancar na plataforma ferramentas inteligentes que otimizam a conversão e abrem novas frentes de receita. “A gente está criando uma ferramenta especializada para o nosso mercado, utilizando muitas dessas tecnologias de forma inteligente e apoiada no nosso ecossistema, nos nossos ativos, é onde a gente consegue vencer”, destaca ele sobre o principal anúncio feito pela empresa durante o Hotmart Fire, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (10): a Launchpad da Hotmart.

Atualmente disponível em versão beta para clientes da plataforma, a Launchpad elimina a barreira do aprendizado complexo de programação. A nova solução permite que o usuário descreva uma ideia, visualize o aplicativo ou landing page gerados e solicite ajustes em tempo real até a publicação final para venda. Aliada à ferramenta, a Hotmart também está integrando ecossistemas como o MCP da Hotmart a inteligências como Claude e ChatGPT para consulta de vendas, gestão e controle de estoques e ofertas de serviços), para que desenvolvimento de produtos deixe de ser um gargalo técnico e passe a ser uma alavanca direta de novos negócios.

“A gente vai ficar algumas semanas ainda entendendo o comportamento, vendo onde que a gente vai otimizar (a launchpad). Mas o que a gente espera é que a vida deles (criadores) seja muito facilitada. A gente quer gerar muito valor, porque boa parte do que trava alguém de começar a empreender, de começar a vender alguma coisa, é botar toda essa minha estrutura: landing page, integração e criação do próprio produto”, diz o CEO.

João Pedro Resende, cofundador e CEO da Hotmart - DIVULGAÇÃO

Apoiando-se na máxima de que "tudo o que puder ser software será software", a expansão das esteiras de conhecimento agora avança sobre a criação de ferramentas digitais proprietárias dentro da Hotmart. “As pessoas são muito criativas e elas vão criar aplicativos e softwares muito legais. vão ter valor para os outros. E isso vai ser muito fácil de você hospedar, publicar e começar a vender no Hotmart. Então, ainda tem muita coisa para acontecer, mas a gente tá muito animado e o que a gente quer mesmo é destravar essa onda de empreendedorismo - de um monte de pequenas empresas crescendo com a Inteligência Artificial”, reforça.

A Hotmart também segue de olho na economia real. O cenário de endividamento e redução do volume de compras no País impulsionou o sistema parcelado próprio da empresa e a facilitação da criação de ecossistema de criadores, com canais próprios de aquisição e comunidades engajadas, aumentando a retenção do cliente e reduzindo a dependência exclusiva dos anúncios pagos tradicionais, fechando um círculo de criação, venda e fidelização.

“Eu realmente acho que cada vez mais vocês vão ver criadores se tornando empreendedores, criando empresas muitas vezes associadas a um perfil mais técnico. Um constrói o produto, outro constrói a comunidade. Essa para mim vai ser o tipo de dupla de fundador que vocês vão ver acontecendo muito nos próximos 10 anos”, exemplifica.

Entre as apostas de crescimento da Hotmart estão ainda a expansão internacional (40% de tudo que acontece na plataforma é fora do Brasil) e a combinação de produto físico, produto digital e desenvolvimento de software por meio de IA, sem codificação.

“Eu acho que a quantidade de micro e pequenas empresas vai explodir. E eu acho isso super interessante. Eu acho que entregamos um motor de empreendedorismo muito forte e as pessoas vão ter cada vez mais a possibilidade de construir as coisas que elas sempre imaginaram”, projeta João Pedro Resende.

A Hotmart oferece soluções para quem quer criar, vender e escalar seus negócios digitais e físicos a partir da produção de conteúdos. A empresa atua na Creator Economy e conta com mais de 250 mil empreendedores digitais ativos pelo mundo e 1,6 mil funcionários e escritórios em seis países, incluindo sua sede em Amsterdã, Holanda, bem como unidades na América do Norte, América do Sul e Europa.

