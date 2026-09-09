Show gratuito do Maestro Spok neste domingo (13) abre a Semana do Cliente do RioMar Recife

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A acontece de 13 e 20 de setembro. Durante o período, o amplo e variado mix de lojas contará com oportunidades de compras em diversos segmentos

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A Semana do Cliente do RioMar Recife acontece entre os dias 13 e 20 de setembro, e vai além das oportunidades de compras. Para abrir a campanha da data que marca o calendário do varejo nacional, o RioMar Recife promove um show especial e com acesso gratuito neste domingo, dia 13 de setembro. O Maestro Spok apresenta repertório com grandes sucessos que marcaram a discografia do artista. A apresentação será às 18h, no palco montado na Praça de Alimentação, no Piso L3.

Maestro SpokCliente é um artista consolidado no cenário musical recifense, reconhecido por sua trajetória à frente da SpokFrevo Orquestra e por levar a energia do frevo aos mais diversos públicos - Divulgação

Maestro SpokCliente é um artista consolidado no cenário musical recifense, reconhecido por sua trajetória à frente da SpokFrevo Orquestra e por levar a energia do frevo aos mais diversos públicos. No RioMar Recife, o artista promete animar os clientes com um repertório que passeia por grandes clássicos da música pernambucana, incluindo sucessos como “Frevo Mulher” e “Anunciação”, além de outras canções que fazem parte do imaginário e da memória afetiva dos pernambucanos.

Campanha



A campanha da Semana do Cliente do RioMar Recife acontece entre os dias 13 e 20 de setembro. Durante o período, o amplo e variado mix de lojas contará com oportunidades de compras em diversos segmentos, entre produtos e serviços. São mais de 400 operações e, entre as opções, estão vestuário, calçados, produtos de beleza, perfumaria, joias, itens de decoração e papelaria, tecnologia, eletroeletrônicos, beleza e bem-estar, gastronomia, entre outros. Além disso, há operações também de serviços, como spas, salões de beleza, barbearias, academia, entre outras.

Gastronomia



Para quem deseja programar um almoço ou jantar especial ao longo da campanha da Semana do Cliente, o empreendimento é conhecido por ser também um polo gastronômico, com o Boulevard de Restaurantes, Espaço Gourmet e Praça de Alimentação. Para maior praticidade e comodidade, também é possível reservar mesa ou entrar na fila de uma lista de restaurantes através do app RioMar Recife.

Lazer



O RioMar Recife ainda conta com outras opções de lazer para quem busca diversão e comodidade em um só lugar. São 12 salas de cinema no Cinemark, sendo duas salas Prime, Teatro, boliche, Game Station, Game Box e operações como o Vila Trampolim, Quintal do Bita e Clube das Estrelinhas, que contam com atrações para o público de todas as idades.

App



Toda a agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento pode ser conferida no App RioMar Recife, disponível para download gratuito para iOS e Android. Além disso, a plataforma oferece funcionalidades como mapa de geolocalização das lojas do shopping, reserva de restaurantes, pagamento de estacionamento, conteúdos, entre outras.