Refinaria Abreu Lima bate recorde histórico de processamento e amplia produção de derivados

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Rnest, no Complexo de Suape, também registra recordes na produção de GLP, nafta petroquímica e coque verde de petróleo no mês de agosto

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A Refinaria Abreu e Lima (Rnest), no Complexo de Suape, em Ipojuca, atingiu em agosto um novo recorde histórico de carga processada na Unidade de Coqueamento Retardado (UCR), equipamento responsável por transformar as frações mais pesadas do petróleo em produtos de maior valor, como coque, gás e nafta. A unidade registrou média de aproximadamente 10.888 m³ processados por dia, superando o recorde anterior, de 10.615 m³ diários, que estava em vigor desde setembro de 2016.

O desempenho da UCR contribuiu para o aumento da produção de derivados em toda a refinaria. Além do recorde de processamento, a Rnest também bateu, em agosto, recordes históricos na produção de três produtos, gás liquefeito de petróleo (GLP), nafta petroquímica e coque verde de petróleo (CVP).

Novos recordes

A produção de GLP, o gás usado em botijões residenciais e industriais, chegou a 10.089 toneladas no mês, volume cerca de 2,9% superior ao recorde anterior, registrado em maio deste ano. Já a produção de nafta petroquímica, matéria-prima usada pela indústria química na fabricação de plásticos e outros materiais, alcançou 99.912 m³, aproximadamente 19,7% acima do recorde anterior, que datava de janeiro de 2017.

Outro destaque foi o coque verde de petróleo, subproduto sólido usado como combustível industrial e na produção de alumínio, entre outras aplicações. A produção do insumo atingiu 63.607,8 toneladas no mês, cerca de 7,4% acima do recorde anterior, registrado em maio de 2026.

Capacidade ampliada

Os resultados alcançados em agosto refletem o desempenho operacional da Rnest ao longo do mês e mostram a capacidade da refinaria de ampliar tanto o processamento de petróleo quanto a produção de derivados. Com os novos recordes, a unidade reforça sua contribuição para o atendimento à demanda do mercado por esses produtos.

Trem 2 em construção

Paralelamente aos recordes de agosto, a Rnest segue com as obras do Trem 2, segunda linha de produção da refinaria, que vai dobrar a capacidade de processamento da unidade, dos atuais 130 mil para 260 mil barris de petróleo por dia. A Petrobras prevê investir mais de R$ 8,3 bilhões na conclusão da etapa, distribuídos em nove contratos com empresas de engenharia e montagem industrial.

A expansão deve gerar cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos ao longo da obra e vai ampliar a produção de derivados como diesel S10, gasolina, GLP e nafta. Segundo a Petrobras, a estimativa é de um acréscimo de cerca de 13 milhões de litros de diesel S10 por dia à capacidade nacional, o que deve elevar a participação da Rnest para até 17% da demanda de diesel do Brasil. A conclusão do Trem 2 está prevista para 2029.