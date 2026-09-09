Quiosque Social do RioMar Recife recebe a Fundação Terra em setembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Espaço no Piso Térreo do shopping vende produtos artesanais feitos por voluntários e atendidos da instituição, com renda revertida à entidade

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O Quiosque Social do RioMar Recife será ocupado pela Fundação Terra neste mês de setembro, instituição que tem 42 anos de história e atua nas áreas de saúde, educação e ações sociais atendendo centenas de crianças, adolescentes e idosos de Arcoverde. Toda a renda das vendas será revertida para a entidade, que oferece um amplo mix de produtos artesanais no espaço localizado no Piso Térreo do RioMar Recife, em frente da GoldKo.

Entre os produtos disponíveis no Quiosque Social em setembro estão itens religiosos, de decoração, velas e sabonetes, produtos artesanais como bonecas e canecas, e muito mais. Os valores partem de R$ 5.

Itens religiosos estão entre os produtos artesanais vendidos no espaço em setembro - Camile Barros/Divulgação

A Fundação Terra por meio de seus projetos e serviços, atende diferentes públicos e contribui para a garantia de direitos, o fortalecimento de vínculos e a ampliação de oportunidades, especialmente para pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade social. Em sua trajetória, a Instituição reafirma o compromisso com uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária, construindo, diariamente, uma história feita por muitas mãos.

Sobre o Quiosque Social



O Quiosque Social é uma iniciativa de estímulo à geração de renda através da venda de artigos personalizados e artesanatos produzidos por voluntários e pessoas atendidas por instituições filantrópicas reconhecidas pela atuação em causas como acolhimento de crianças, tratamento de câncer, pessoas em situação de rua, mães de crianças com doenças raras, entre outras. Com curadoria do Instituto JCPM de Compromisso Social, a cada mês uma entidade diferente ocupa o espaço colaborativo.