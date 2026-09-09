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Economia | Notícia

Quiosque Social do RioMar Recife recebe a Fundação Terra em setembro

Espaço no Piso Térreo do shopping vende produtos artesanais feitos por voluntários e atendidos da instituição, com renda revertida à entidade

Por JC Publicado em 09/09/2026 às 14:38
Quiosque fica no Piso Térreo do RioMar Recife, em frente à GoldKo, e reúne produtos com valores a partir de R$ 5
Quiosque fica no Piso Térreo do RioMar Recife, em frente à GoldKo, e reúne produtos com valores a partir de R$ 5 - Camile Barros/Divulgação

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O Quiosque Social do RioMar Recife será ocupado pela Fundação Terra neste mês de setembro, instituição que tem 42 anos de história e atua nas áreas de saúde, educação e ações sociais atendendo centenas de crianças, adolescentes e idosos de Arcoverde. Toda a renda das vendas será revertida para a entidade, que oferece um amplo mix de produtos artesanais no espaço localizado no Piso Térreo do RioMar Recife, em frente da GoldKo.

Entre os produtos disponíveis no Quiosque Social em setembro estão itens religiosos, de decoração, velas e sabonetes, produtos artesanais como bonecas e canecas, e muito mais. Os valores partem de R$ 5.

Camile Barros/Divulgação
Itens religiosos estão entre os produtos artesanais vendidos no espaço em setembro - Camile Barros/Divulgação

A Fundação Terra por meio de seus projetos e serviços, atende diferentes públicos e contribui para a garantia de direitos, o fortalecimento de vínculos e a ampliação de oportunidades, especialmente para pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade social. Em sua trajetória, a Instituição reafirma o compromisso com uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária, construindo, diariamente, uma história feita por muitas mãos.

Sobre o Quiosque Social

O Quiosque Social é uma iniciativa de estímulo à geração de renda através da venda de artigos personalizados e artesanatos produzidos por voluntários e pessoas atendidas por instituições filantrópicas reconhecidas pela atuação em causas como acolhimento de crianças, tratamento de câncer, pessoas em situação de rua, mães de crianças com doenças raras, entre outras. Com curadoria do Instituto JCPM de Compromisso Social, a cada mês uma entidade diferente ocupa o espaço colaborativo.

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