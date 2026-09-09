Cesta básica fica mais barata em agosto na RMR, mas preços variam quase 3 vezes entre supermercados
Levantamento do Procon-PE mostra queda de R$ 5,29 no valor médio da cesta e diferenças expressivas nos preços de alimentos e produtos de higiene
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O valor médio da cesta básica caiu 0,67% em agosto na Região Metropolitana do Recife (RMR), segundo pesquisa realizada pelo Procon-PE em 26 supermercados. O levantamento aponta que o conjunto de 27 produtos passou de R$ 786,41 em julho para R$ 781,12 em agosto, mas também encontrou diferenças de até 293,17% no preço de um mesmo produto entre estabelecimentos.
O levantamento foi feito entre os dias 20 e 27 de agosto e considerou 27 produtos dos setores de alimentação, higiene pessoal e limpeza doméstica. Os estabelecimentos pesquisados estão localizados em Recife, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista.
Batata, cebola e feijão tiveram redução
Entre os alimentos que ficaram mais baratos está a batata inglesa. O quilo passou de um preço médio de R$ 11,02 em julho para R$ 6,36 em agosto, uma redução de 42,30%. A cebola também apresentou queda, com o preço médio do quilo passando de R$ 6,88 para R$ 5,91, redução de 14,16%. Já o feijão mulatinho ou carioca caiu de R$ 9,66 para R$ 9,20, uma redução de 4,84%.
Produtos de higiene pessoal também tiveram redução. O preço médio do pacote de absorventes caiu de R$ 4,56 para R$ 4,16, enquanto o papel higiênico com quatro rolos de 30 metros também apresentou redução no período. Mesmo com a queda, a cesta básica compromete 48,19% do salário mínimo de R$ 1.621.
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Diferença de preços chega a 293%
A pesquisa do Procon-PE mostra que comparar os preços antes de comprar pode representar uma economia significativa. O maior intervalo encontrado foi no papel higiênico com quatro rolos de 30 metros: o produto custava R$ 2,49 em um estabelecimento e chegava a R$ 9,79 em outro, diferença de 293,17%.
O absorvente com oito unidades apresentou variação de 187,87%, com preços entre R$ 2,39 e R$ 6,88. Nos produtos de limpeza, o sabão em pó de 500 gramas teve preços entre R$ 1,48 e R$ 3,98, diferença de 168,92%. Já o pacote de cinco unidades de sabão em barra variou de R$ 6,79 a R$ 14,99, uma diferença de 120,77%.
Entre os alimentos, a farinha de mandioca torrada apresentou diferença de 173,42%, com o quilo encontrado por R$ 3,65 em um estabelecimento e R$ 9,98 em outro. A batata inglesa também teve grande variação: de R$ 4,49 a R$ 9,99, diferença de 122,49%.
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