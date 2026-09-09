Avantia realiza Security Talks PE 2026 para debater o futuro da segurança corporativa com tecnologia e inteligência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O avanço tecnológico no setor é respaldado por dados recentes da segunda edição da Pesquisa de Mercado promovida neste ano pela Avantia

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A tecnologia vem transformando a maneira como empresas lidam com segurança, gestão de riscos e proteção de pessoas e ativos. Para discutir essas mudanças, a Avantia promove, no dia 7 de outubro, em Recife (PE), o Security Talks PE 2026. O encontro reunirá especialistas e gestores para debater tendências e soluções direcionadas a uma segurança mais integrada, inteligente e preventiva.

A programação do evento abordará temas centrais para o setor, incluindo o uso de Inteligência Artificial aplicada à segurança, estratégias de proteção em grandes plantas industriais, a integração entre tecnologia e gestão, Business Intelligence e o gerenciamento de segurança em ambientes com grandes fluxos de público. Os painéis também destacarão o papel do uso estratégico de dados e das novas tecnologias na tomada de decisões, no apoio à antecipação de riscos e no aumento da eficiência das operações.

O avanço tecnológico no setor é respaldado por dados recentes da segunda edição da Pesquisa de Mercado promovida neste ano pela Avantia Tecnologia e Segurança. Elaborado com base nas respostas de 55 organizações consultadas entre 6 e 24 de julho de 2026, o levantamento aponta a Inteligência Artificial (IA) como um dos principais vetores de transformação da segurança eletrônica e um recurso cada vez mais estratégico para as operações. De acordo com a pesquisa, 71% das empresas participantes já utilizam Inteligência Artificial em projetos pontuais, processos internos ou como parte da estratégia de segurança. Ao considerar também as organizações que planejam adotar a tecnologia nos próximos 12 meses, o índice ultrapassa os 90%.

Para Silvio Aragão, CEO da Avantia Tecnologia e Segurança, a transformação tecnológica exige uma postura renovada por parte das organizações. “Mais do que responder a incidentes depois que eles acontecem, é preciso utilizar dados, inteligência e integração para antecipar riscos, identificar vulnerabilidades e apoiar decisões mais rápidas e assertivas. Em um cenário cada vez mais conectado, ter visibilidade sobre o ambiente e transformar informações em inteligência é fundamental para reduzir impactos, fortalecer a segurança e garantir maior continuidade e resiliência às operações”, afirma o executivo.

O Security Talks PE 2026 será realizado no Auditório do RioMar Trade Center – Torre 5, na cidade de Recife. Com vagas limitadas, as inscrições para o encontro já podem ser efetuadas diretamente através do portal oficial do evento (https://lp.avantia.com.br/st-pe-26).