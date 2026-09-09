Avantia realiza Security Talks PE 2026 para debater o futuro da segurança corporativa com tecnologia e inteligência
O avanço tecnológico no setor é respaldado por dados recentes da segunda edição da Pesquisa de Mercado promovida neste ano pela Avantia
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A tecnologia vem transformando a maneira como empresas lidam com segurança, gestão de riscos e proteção de pessoas e ativos. Para discutir essas mudanças, a Avantia promove, no dia 7 de outubro, em Recife (PE), o Security Talks PE 2026. O encontro reunirá especialistas e gestores para debater tendências e soluções direcionadas a uma segurança mais integrada, inteligente e preventiva.
A programação do evento abordará temas centrais para o setor, incluindo o uso de Inteligência Artificial aplicada à segurança, estratégias de proteção em grandes plantas industriais, a integração entre tecnologia e gestão, Business Intelligence e o gerenciamento de segurança em ambientes com grandes fluxos de público. Os painéis também destacarão o papel do uso estratégico de dados e das novas tecnologias na tomada de decisões, no apoio à antecipação de riscos e no aumento da eficiência das operações.
O avanço tecnológico no setor é respaldado por dados recentes da segunda edição da Pesquisa de Mercado promovida neste ano pela Avantia Tecnologia e Segurança. Elaborado com base nas respostas de 55 organizações consultadas entre 6 e 24 de julho de 2026, o levantamento aponta a Inteligência Artificial (IA) como um dos principais vetores de transformação da segurança eletrônica e um recurso cada vez mais estratégico para as operações. De acordo com a pesquisa, 71% das empresas participantes já utilizam Inteligência Artificial em projetos pontuais, processos internos ou como parte da estratégia de segurança. Ao considerar também as organizações que planejam adotar a tecnologia nos próximos 12 meses, o índice ultrapassa os 90%.
Para Silvio Aragão, CEO da Avantia Tecnologia e Segurança, a transformação tecnológica exige uma postura renovada por parte das organizações. “Mais do que responder a incidentes depois que eles acontecem, é preciso utilizar dados, inteligência e integração para antecipar riscos, identificar vulnerabilidades e apoiar decisões mais rápidas e assertivas. Em um cenário cada vez mais conectado, ter visibilidade sobre o ambiente e transformar informações em inteligência é fundamental para reduzir impactos, fortalecer a segurança e garantir maior continuidade e resiliência às operações”, afirma o executivo.
O Security Talks PE 2026 será realizado no Auditório do RioMar Trade Center – Torre 5, na cidade de Recife. Com vagas limitadas, as inscrições para o encontro já podem ser efetuadas diretamente através do portal oficial do evento (https://lp.avantia.com.br/st-pe-26).