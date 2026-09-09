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Economia | Notícia

Apple oficializa o iPhone Duo, seu primeiro smartphone dobrável

Aberto, o aparelho revela um display interno Super Retina XDR de 7,6 polegadas com acabamento em nanotextura para reduzir reflexos

Por Lucas Moraes Publicado em 09/09/2026 às 16:27 | Atualizado em 09/09/2026 às 16:51
O sistema operacional iOS 27 foi adaptado para tirar proveito do formato dobrável
O sistema operacional iOS 27 foi adaptado para tirar proveito do formato dobrável - DIVULGAÇÃO

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Em um anúncio histórico para o mercado de tecnologia, a Apple revelou o iPhone Duo, marcando a sua estreia oficial na categoria de dispositivos dobráveis. A novidade combina um design que busca unificar portabilidade e alta produtividade, apresentando a maior tela já vista em um smartphone da marca quando aberto, ao mesmo tempo em que se mantém compacto quando fechado.

O grande destaque do iPhone Duo é o seu formato flexível, que utiliza uma dobradiça de precisão projetada com mais de 100 componentes e acabamento em titânio de grau 5. Aberto, o aparelho revela um display interno Super Retina XDR de 7,6 polegadas com acabamento em nanotextura para reduzir reflexos e a visibilidade do vinco. Fechado, o dispositivo oferece uma tela externa de 5,4 polegadas que mantém a mesma proporção e continuidade visual para o uso no dia a dia.

Durante o lançamento, o presidente-executivo da empresa ressaltou o impacto do produto na trajetória da marca. “O iPhone Duo é a mudança mais transformadora no iPhone desde o original. Com um design totalmente novo e experiências intuitivas, ele mostra o que é possível quando hardware e software são desenvolvidos juntos e redefine o que significa usar um telefone dobrável”, declarou John Ternus, CEO da Apple. Ele complementou afirmando que “com a maior tela já criada para o iPhone, que ainda cabe facilmente no bolso, combinada com a potência do A20 Pro, o iPhone Duo ajuda você a se manter mais imerso e produtivo onde quer que esteja, seja aproveitando conteúdos, realizando multitarefas entre aplicativos ou jogando”.

Na parte interna de desempenho, o modelo é alimentado pelo novo processador A20 Pro e conta com uma arquitetura de bateria dupla e câmara de vapor para gerenciamento térmico. O sistema operacional iOS 27 foi adaptado para tirar proveito do formato dobrável, permitindo a execução de dois aplicativos lado a lado de forma simples. O modelo também introduz uma câmera FaceTime integrada sob a tela interna e traz recursos de câmera avançados com sensor principal Fusion de 48 megapixels.

Construído para resistir ao uso contínuo, o iPhone Duo possui proteção Ceramic Shield 2 e certificação IP68 para resistência a água e poeira. O aparelho estará disponível em duas opções de cores, star white e night sky, com início da pré-venda em 16 de outubro e chegada às lojas a partir de 23 de outubro. No Brasil, os preços podem iniciais podem variar entre R$ 22 mil e R$ 31 mil. 

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