Apple oficializa o iPhone Duo, seu primeiro smartphone dobrável

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Em um anúncio histórico para o mercado de tecnologia, a Apple revelou o iPhone Duo, marcando a sua estreia oficial na categoria de dispositivos dobráveis. A novidade combina um design que busca unificar portabilidade e alta produtividade, apresentando a maior tela já vista em um smartphone da marca quando aberto, ao mesmo tempo em que se mantém compacto quando fechado.

O grande destaque do iPhone Duo é o seu formato flexível, que utiliza uma dobradiça de precisão projetada com mais de 100 componentes e acabamento em titânio de grau 5. Aberto, o aparelho revela um display interno Super Retina XDR de 7,6 polegadas com acabamento em nanotextura para reduzir reflexos e a visibilidade do vinco. Fechado, o dispositivo oferece uma tela externa de 5,4 polegadas que mantém a mesma proporção e continuidade visual para o uso no dia a dia.

Durante o lançamento, o presidente-executivo da empresa ressaltou o impacto do produto na trajetória da marca. “O iPhone Duo é a mudança mais transformadora no iPhone desde o original. Com um design totalmente novo e experiências intuitivas, ele mostra o que é possível quando hardware e software são desenvolvidos juntos e redefine o que significa usar um telefone dobrável”, declarou John Ternus, CEO da Apple. Ele complementou afirmando que “com a maior tela já criada para o iPhone, que ainda cabe facilmente no bolso, combinada com a potência do A20 Pro, o iPhone Duo ajuda você a se manter mais imerso e produtivo onde quer que esteja, seja aproveitando conteúdos, realizando multitarefas entre aplicativos ou jogando”.

Na parte interna de desempenho, o modelo é alimentado pelo novo processador A20 Pro e conta com uma arquitetura de bateria dupla e câmara de vapor para gerenciamento térmico. O sistema operacional iOS 27 foi adaptado para tirar proveito do formato dobrável, permitindo a execução de dois aplicativos lado a lado de forma simples. O modelo também introduz uma câmera FaceTime integrada sob a tela interna e traz recursos de câmera avançados com sensor principal Fusion de 48 megapixels.

Construído para resistir ao uso contínuo, o iPhone Duo possui proteção Ceramic Shield 2 e certificação IP68 para resistência a água e poeira. O aparelho estará disponível em duas opções de cores, star white e night sky, com início da pré-venda em 16 de outubro e chegada às lojas a partir de 23 de outubro. No Brasil, os preços podem iniciais podem variar entre R$ 22 mil e R$ 31 mil.