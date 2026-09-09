Apple apresenta iPhone 18 Pro com câmera de abertura variável e revolução em IA
A gigante renovou sua linha premium com o poderoso processador A20 Pro, Ilha Dinâmica reduzida e novos controles manuais de fotografia
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Em evento global realizado no Apple Park, a Apple oficializou a nova geração de seus smartphones topo de linha: o iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max. A conferência, conduzida pela diretoria da empresa, revelou refinamentos significativos focados em fotografia profissional, desempenho bruto e integração com inteligência artificial no novo ecossistema iOS 27.
O grande destaque técnico da nova linha reside no sistema de câmeras traseiras. Pela primeira vez em um dispositivo Apple, o sensor principal de 48 megapixels conta com abertura variável mecânica, permitindo ajustar a entrada de luz e a profundidade de campo nativa conforme o ambiente.A experiência fotográfica foi enriquecida com o aprimoramento dos Pro Controls.
Os usuários agora dispõem de modo manual nativo para gravação de vídeos — uma demanda histórica de criadores de conteúdo e cineastas — com ajustes diretos de exposição, balanço de branco e pré-definições de abertura. O sistema conta ainda com suporte a gravação time-lapse em resolução 4K e traz conjunto triplo de lentes de 48 MP (principal, ultrawide e telefoto periscópica).
No coração do iPhone 18 Pro está o inédito chipset Apple A20 Pro, construído sob a litografia avançada de 2 nanômetros (2nm). Acompanhado por 12 GB de memória RAM, o novo SoC entrega uma eficiência energética superior e um salto de até 40% em desempenho computacional e gráfico em relação à geração anterior.
Para suportar o alto desempenho em tarefas intensas de inteligência artificial e jogos de nível desktop, o dispositivo estreia uma câmara de vapor redesenhada em sua estrutura interna, combinando placas de grafite e 80% de aço inoxidável reciclado para otimizar a dissipação térmica.
No design frontal, a tradicional Dynamic Island (Ilha Dinâmica) surge em tamanho reduzido graças ao reposicionamento dos componentes do Face ID. O recurso ganha utilidade expandida, sendo capaz de exibir até três Atividades Ao Vivo (Live Activities) simultaneamente.
Especificações Principais em Destaque:
Super Retina XDR OLED de 6,3 polegadas (Pro) e 6,8 polegadas (Pro Max), ambas com taxa de atualização ProMotion de 120 Hz.Bateria: 4.288 mAh no modelo Pro e 5.567 mAh no Pro Max, representando um ganho médio de 7% de autonomia.
Preto, Prata, Glacier (cinza-gelo) e a nova cor destaque Burgundy (tom vinho profundo).
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O ecossistema impulsionado pelo iOS 27 traz uma versão reformulada da Siri, agora capaz de compreender o contexto pessoal do usuário através da integração entre aplicativos, e-mails e mensagens.
No quesito conectividade, a Apple introduziu seu modem proprietário Apple C2, otimizando a transmissão de dados 5G e mantendo a conexão via satélite para emergências.
Preço e disponibilidade
A pré-venda do iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max tem início nesta semana nos Estados Unidos e em mercados selecionados, com chegada às lojas físicas e entregas previstas para o final de setembro.
iPhone 18 Pro (256 GB) A partir de US$ 1.199
iPhone 18 Pro Max (256 GB) A partir de US$ 1.299