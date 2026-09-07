Agrinordeste supera expectativas e consolida feira como espaço de negócios, conhecimento e integração do agro nordestino
Presidente da Faepe, Pio Guerra, destaca visitação acima do esperado, realização de negócios, participação dos estados e programação diversificada
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A 33ª edição da Agrinordeste chega ao fim neste domingo (6), às 21h, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, consolidando uma edição marcada por negócios, capacitação, inovação e valorização da produção rural nordestina. Promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe), a feira reuniu, durante quatro dias, produtores rurais, empresas, cooperativas, instituições, técnicos, estudantes e o público em geral, com mais de 300 estandes e uma programação diversificada.
No balanço da edição, o presidente da Faepe, Pio Guerra, destacou a visitação acima das expectativas e o desempenho comercial dos expositores. Segundo ele, mesmo realizado numa data que coincidiu com um feriado prolongado, o público compareceu em grande número e a movimentação permaneceu intensa até o encerramento.
“Para nossa surpresa, a visitação foi acima do normal desde o começo da semana. Estávamos com todos os estandes preenchidos e todos realizaram suas vendas até o final da tarde. As chuvas não atrapalharam os shows nem tiraram a nossa clientela. Ficamos muito satisfeitos com tudo o que aconteceu, sem nenhum tipo de problema”, avaliou.
A presença de produtores e caravanas de diferentes estados nordestinos foi outro ponto destacado pelo presidente da Faepe. Produtos de várias regiões estiveram reunidos no evento, permitindo ao público conhecer, experimentar e comparar itens produzidos nos diferentes estados.
“Vieram produtos de outros estados nordestinos, trazidos pelas caravanas. As pessoas puderam não só ter acesso a essa variedade, mas também comparar os produtos pernambucanos com os dos outros estados. Isso mostra que estamos juntos, unidos pelo cenário nacional e pelo desenvolvimento do Nordeste”, afirmou.
A integração também contou com a participação de instituições e parceiros ligados ao setor agropecuário. De acordo com Pio Guerra, o Sistema CNA/Senar, com participação de diferentes administrações regionais, além do Sebrae e do Ministério da Agricultura, esteve presente em ações ao longo da programação. O Ministério da Agricultura, segundo ele, convidou um grupo de cerca de 30 expositores de outros estados para participar da feira.
As cooperativas também tiveram espaço de destaque. “Tivemos cooperativas que trouxeram seus produtos e realizaram negócios. Todos os tradicionais expositores estiveram aqui, preencheram seus espaços e realizaram suas vendas. Acredito que a satisfação foi a melhor possível”, destacou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Capacitação
Além da movimentação comercial, a Agrinordeste manteve uma programação técnica voltada à capacitação e à troca de experiências. O 33º Seminário da Agrinordeste reuniu especialistas, produtores, técnicos e representantes de instituições para discutir temas relacionados ao desenvolvimento do setor.
Pio Guerra destacou ainda a intensa participação nas atividades promovidas pelo Sistema Senar, que contou com técnicos de diferentes áreas durante os quatro dias do evento. “As oficinas e atividades com cavalos, bovinos, cães e outros animais tiveram uma presença maciça dos nossos visitantes. Foram demonstrações, provas, orientações e atividades práticas que completaram a programação”, afirmou.
A programação incluiu ainda a Feira de Produtos do Campo, o Festival Gastronômico Sabor do Campo, o Show de Churrasco, o Show de Lácteos, o Espaço Moda Agro, a Arena Agrinordeste – Doma Gentil de Equinos e a Vila Pet.
Produtos regionais
Entre os destaques apontados pelo presidente da Faepe estão os produtos apresentados na feira, especialmente os derivados de leite e outros itens da produção regional. O segmento de lácteos, que já possui tradição dentro da Agrinordeste, ganhou novamente espaço com produtos de qualidade e reconhecimento.
“Teve queijos muito bons, que foram valorizados, inclusive queijos com prêmios internacionais dentro dos nossos destaques. O Show de Lácteos, que já tem 18 anos, também fez muito sucesso”, ressaltou.
A gastronomia foi outro atrativo. O Festival Gastronômico Sabor do Campo e as demais ações relacionadas à culinária aproximaram o público dos produtos da agricultura e da pecuária, evidenciando a diversidade da produção rural.
A moda também ganhou espaço com o Espaço Moda Agro, que valorizou o trabalho de artesãos e produtores pernambucanos. Segundo Pio Guerra, a iniciativa permitiu apresentar diferentes expressões e produtos das diversas regiões do Estado.
“É uma moda feita por cada região, com artistas e artesãos pernambucanos que usam esse espaço como um dos momentos mais privilegiados para mostrar um volume significativo do que produzem. Muitos visitantes não imaginavam que pudéssemos ter tanta coisa”, destacou.
Presença institucional
A 33ª Agrinordeste também foi marcada pela presença de autoridades e representantes de instituições ligadas ao desenvolvimento do setor agropecuário. Pio Guerra citou como importantes a participação do Ministério da Agricultura, a visita do presidente do Banco do Nordeste e a presença do secretário estadual de Agricultura.
Para o presidente da Faepe, essas participações reforçam a importância da Agrinordeste como espaço de diálogo entre produtores, instituições públicas, empresas e entidades representativas. “São presenças que mostram a relevância da Agrinordeste e a capacidade que temos de reunir diferentes setores em torno do desenvolvimento do agro”, afirmou.
Ao fazer uma avaliação geral da edição, Pio Guerra classificou o resultado como positivo e destacou que a feira conseguiu cumprir o objetivo de aproximar produção, conhecimento, negócios e sociedade.
“Encerramos mais uma Agrinordeste com a certeza de que cumprimos nosso papel de aproximar quem produz, quem empreende, quem pesquisa e quem consome. Foram quatro dias de muito conhecimento, capacitação, negócios e troca de experiências, com resultados positivos para os expositores e para todo o público que participou”, afirmou. Segundo ele, o resultado também reforça a importância do agronegócio para o desenvolvimento regional.
“A Agrinordeste mostra a diversidade e a capacidade de inovação do campo nordestino. É um espaço que gera oportunidades, fortalece a produção e conecta pessoas e empresas, contribuindo para o crescimento do agro e da economia”, acrescentou.
Depois de quatro dias de intensa movimentação, a 33ª Agrinordeste encerra sua programação com a expectativa de repetir o sucesso nas próximas edições. Para Pio Guerra, o resultado deixa a organização satisfeita e animada para a continuidade do evento. “Ficamos até muito satisfeitos e cansados, mas muito felizes com o que aconteceu. Agora esperamos que, na próxima Agrinordeste, possamos fazer um evento no mesmo período, com a mesma perspectiva de sucesso”, concluiu.
A Agrinordeste conta com o patrocínio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Senar Nacional, Senar Pernambuco, Banco do Nordeste, Sudene/Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional/Governo Federal, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pecuária e Pesca de Pernambuco, Governo de Pernambuco e Bayer, além do apoio relevante do Sebrae-PE, Universidade Federal do Agreste Pernambucano (UFAPE), por meio do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), e do Sistema OCB/PE, entre outros parceiros.
Serviço
Evento: 33ª Agrinordeste
Data: 3 a 6 de setembro de 2026
Horário: das 10h às 21h
Local: Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda
Entrada: gratuita