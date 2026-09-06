Feriado de 7 de Setembro tem reforço da Neoenergia nas praias do Litoral Norte e Sul de Pernambuco

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Neoenergia amplia em 80% as equipes de plantão nas praias de Pernambuco para agilizar o atendimento a quem for à praia no feriado prolongado

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Quem for aproveitar o feriado prolongado da Independência nas praias do Litoral Norte e Sul de Pernambuco vai contar com um reforço extra da Neoenergia. A distribuidora afirma que ampliou em 80% o número de equipes de plantão nas regiões litorâneas, com o objetivo de agilizar o atendimento em caso de qualquer problema no fornecimento de energia.

O 7 de Setembro deste ano marca a abertura informal da temporada de verão para boa parte dos pernambucanos e chega depois de meses de chuva acima da média, o que deve intensificar o movimento em direção ao litoral.

Equipes reforçadas

Além do aumento no número de equipes em campo, a Neoenergia mantém equipes de monitoramento funcionando 24 horas no Centro de Operações Integradas (COI), acompanhando em tempo real o desempenho da rede elétrica em todo o Estado. A estrutura permite identificar rapidamente ocorrências provocadas por fatores externos, como colisões com postes, objetos lançados na rede ou intervenções de terceiros.

"Estamos acompanhando a movimentação típica deste período e reforçamos nossa estrutura operacional para garantir um atendimento ainda mais rápido aos clientes que estarão nas regiões litorâneas. Nossas equipes estarão posicionadas estrategicamente para atuar de forma eficiente diante de qualquer eventualidade, assegurando a confiabilidade do sistema elétrico durante todo o feriado", diz Aldo Neto, gerente operacional da Neoenergia Pernambuco.

Canais de atendimento

Quem precisar registrar uma ocorrência, solicitar serviços ou tirar dúvidas durante o feriado pode recorrer aos canais digitais da Neoenergia, disponíveis 24 horas por dia. São eles o site oficial (www.neoenergia.com), o aplicativo Neoenergia, o WhatsApp (81) 3217-6990 e o teleatendimento pelo número 116.

Todos os canais funcionam de forma ininterrupta durante todo o período do feriado.