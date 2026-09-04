Mais de 100 mil produtores rurais podem renegociar dívidas com o Banco do Nordeste

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Medida Provisória cobre perdas causadas por eventos climáticos e queda nos preços nas últimas safras; adesão vai até 12 de novembro

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Mais de 100 mil produtores rurais que sofreram perda de renda nas últimas safras, por causa de eventos climáticos ou de dificuldades na comercialização, podem renegociar suas dívidas com o Banco do Nordeste (BNB) a partir deste mês de setembro.

As novas condições foram autorizadas pela Medida Provisória 1.376/2026 e alcançam mais de 117 mil operações de crédito em toda a Região Nordeste, além de partes dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, área de atuação do banco. O prazo final para adesão é 12 de novembro deste ano. Em Pernambuco, cerca de 15 mil produtores, responsáveis por 17 mil operações de crédito, podem ser beneficiados com a renegociação.

Quem pode participar

Têm direito à renegociação produtores do agronegócio e da agricultura familiar, além de cooperativas de produção agropecuária, que registraram perdas em pelo menos duas safras entre 2019 e 2025 ou que tiveram queda mínima de 30% na renda bruta agropecuária esperada.

Para comprovar os impactos, é preciso apresentar um laudo emitido por profissional legalmente habilitado, que ateste que as perdas foram causadas por eventos climáticos e/ou por uma redução relevante nos preços de mercado.

Quais dívidas entram

Podem ser renegociadas dívidas de operações de investimento com parcelas vencidas ou a vencer entre 1º de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2026. Também são beneficiadas operações de custeio, comercialização e industrialização, além de operações de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2025, que estejam inadimplentes desde 1º de janeiro de 2024 e tenham permanecido em débito até 31 de maio de 2026.

Dívidas que já foram renegociadas ou prorrogadas até 31 de maio deste ano, e que estejam em dia, também podem ter acesso às novas condições de regularização.

Prazos e condições

O prazo para pagamento dos débitos pode chegar a dez anos, de acordo com a situação de cada empreendimento rural, com um ano de carência para o início do pagamento do valor principal.

Segundo o superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, boa parte dos produtores que ficaram inadimplentes enfrentou eventos ambientais adversos e agora tem a chance de regularizar a situação do crédito.

Como aderir

A adesão à renegociação prevista pela MP 1.376/2026 pode ser feita até o dia 12 de novembro de 2026. Os interessados devem procurar a agência do Banco do Nordeste com a qual já têm relacionamento ou buscar os canais digitais da instituição, pelo Portal BNB ou pelo WhatsApp (85) 4020-0004.