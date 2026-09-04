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Economia | Notícia

Mais de 100 mil produtores rurais podem renegociar dívidas com o Banco do Nordeste

Medida Provisória cobre perdas causadas por eventos climáticos e queda nos preços nas últimas safras; adesão vai até 12 de novembro

Por JC Publicado em 04/09/2026 às 18:10
Produtores rurais de Pernambuco têm até 12 de novembro para renegociar dívidas afetadas por perdas de safra
Produtores rurais de Pernambuco têm até 12 de novembro para renegociar dívidas afetadas por perdas de safra - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.

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Mais de 100 mil produtores rurais que sofreram perda de renda nas últimas safras, por causa de eventos climáticos ou de dificuldades na comercialização, podem renegociar suas dívidas com o Banco do Nordeste (BNB) a partir deste mês de setembro.

As novas condições foram autorizadas pela Medida Provisória 1.376/2026 e alcançam mais de 117 mil operações de crédito em toda a Região Nordeste, além de partes dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, área de atuação do banco. O prazo final para adesão é 12 de novembro deste ano. Em Pernambuco, cerca de 15 mil produtores, responsáveis por 17 mil operações de crédito, podem ser beneficiados com a renegociação.

Quem pode participar

Têm direito à renegociação produtores do agronegócio e da agricultura familiar, além de cooperativas de produção agropecuária, que registraram perdas em pelo menos duas safras entre 2019 e 2025 ou que tiveram queda mínima de 30% na renda bruta agropecuária esperada.

Para comprovar os impactos, é preciso apresentar um laudo emitido por profissional legalmente habilitado, que ateste que as perdas foram causadas por eventos climáticos e/ou por uma redução relevante nos preços de mercado.

Quais dívidas entram

Podem ser renegociadas dívidas de operações de investimento com parcelas vencidas ou a vencer entre 1º de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2026. Também são beneficiadas operações de custeio, comercialização e industrialização, além de operações de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2025, que estejam inadimplentes desde 1º de janeiro de 2024 e tenham permanecido em débito até 31 de maio de 2026.

Dívidas que já foram renegociadas ou prorrogadas até 31 de maio deste ano, e que estejam em dia, também podem ter acesso às novas condições de regularização.

Prazos e condições

O prazo para pagamento dos débitos pode chegar a dez anos, de acordo com a situação de cada empreendimento rural, com um ano de carência para o início do pagamento do valor principal.

Segundo o superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, boa parte dos produtores que ficaram inadimplentes enfrentou eventos ambientais adversos e agora tem a chance de regularizar a situação do crédito.

Como aderir

A adesão à renegociação prevista pela MP 1.376/2026 pode ser feita até o dia 12 de novembro de 2026. Os interessados devem procurar a agência do Banco do Nordeste com a qual já têm relacionamento ou buscar os canais digitais da instituição, pelo Portal BNB ou pelo WhatsApp (85) 4020-0004.

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