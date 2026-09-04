Em 2025, Brasil contava com 2 milhões de trabalhadores em aplicativos, revela IBGE

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As plataformas têm se consolidado como alternativas para a geração de renda e permitindo que empresas ampliem mercados e enxuguem custos

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Um contingente de aproximadamente 2 milhões de pessoas no Brasil utilizava plataformas digitais de serviços como meio de trabalho no ano passado. O número corresponde a 1,9% de toda a população ocupada no País no período, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Trabalho por meio de plataformas digitais 2025, divulgada nesta sexta-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento mapeou o perfil socioeconômico e a rotina de quem atua no transporte privado de passageiros, nas entregas de comida e produtos e na prestação de serviços gerais ou profissionais.

Para a grande maioria desses profissionais, os aplicativos representam o sustento central. A atuação em plataformas foi o trabalho único ou principal para 1,8 milhão de pessoas (92,1% do total), enquanto para 182 mil trabalhadores (9,3%) a atividade servia como uma ocupação secundária. Uma pequena parcela de 28 mil pessoas (1,5%) declarou ter os aplicativos tanto na função principal quanto na secundária, e 38,8% atuavam com exclusividade para apenas uma plataforma.

Ao comparar a evolução com edições anteriores do estudo, que consideravam apenas os profissionais cujo trabalho principal vinha das plataformas, constata-se um avanço contínuo. O volume de trabalhadores nessa categoria subiu de 1,3 milhão em 2022 (1,5% dos ocupados no setor privado) para 1,7 milhão em 2024 (1,9% da população ocupada), mantendo a tendência de alta até alcançar os patamares de 2025.

Segundo o analista do IBGE Gustavo Geaquinto Fontes, a dinâmica reflete transformações profundas no mercado. As plataformas têm se consolidado como alternativas para a geração de renda e permitindo que empresas ampliem mercados e enxuguem custos, ao mesmo tempo em que trazem desafios significativos sobre a qualidade e as garantias das condições de trabalho no país.

Perfil masculino, jovem e autônomo

Ao traçar o perfil daqueles que dependem dos aplicativos como ocupação principal, o órgão identificou uma predominância expressiva do público masculino. Os homens formavam 84,4% da força de trabalho nas plataformas, ante uma participação de 15,6% das mulheres. A faixa etária se concentrou fortemente nos jovens adultos: quase metade do grupo (47%) tinha entre 25 e 39 anos. No quesito escolaridade, 62,5% dos plataformizados haviam concluído o ensino médio ou iniciado o superior, proporção bem superior aos 45,3% registrados entre os profissionais fora das plataformas.

A informalidade e a autonomia marcam a estrutura dessas ocupações. Os trabalhadores por conta própria eram 86,8% do setor, seguidos por 8,1% de empregados do setor privado e 4,5% de empregadores. Dentre os empregados do setor privado que utilizavam os apps, 4,5% possuíam carteira assinada e 3,5% trabalhavam sem formalização.

Essa distribuição destoa acentuadamente do restante do setor privado do país. No conjunto geral da população ocupada, a presença de empregados com carteira assinada é a forma majoritária (43,8%), acompanhada por 28,9% de autônomos, 15,1% de trabalhadores sem carteira e 4,7% de empregadores.

RENDA E JORNADA

Os trabalhadores em plataformas de serviços cumpriam uma jornada média de 44,7 horas semanais em 2025, o que representa 5,4 horas a mais do que a jornada dos demais trabalhadores ocupados do setor privado, de 39,3 horas. Embora a jornada média semanal dos profissionais de aplicativo tenha registrado uma redução gradual de 1,7 horas desde 2022, quando era de 46,4 horas, ela permanece substancialmente superior à do mercado de trabalho não plataformizado.

O rendimento médio dos trabalhadores de plataformas, por sua vez, ficou em R$ 3.147, praticamente igual ao de trabalhadores do mercado tradicional (R$ 3.148). Como consequência, o rendimento-hora médio do trabalhador de aplicativos ficou em R$ 16,2 por hora, 12% inferior ao das demais ocupações (R$ 18,4/hora).

Motivações e disparidades regionais

As razões que levam os brasileiros a trabalhar por aplicativos variam conforme o peso da atividade no orçamento doméstico. Entre os que têm nas plataformas seu ganho principal, as justificativas mais recorrentes foram a busca por flexibilidade de dias e horários (26,8%), a falta de outras oportunidades no mercado (24,6%) e a percepção de um rendimento financeiro superior ao de alternativas disponíveis (20,8%). Apenas 16,6% citaram a complementação de renda. Por outro lado, para os profissionais que usavam os aplicativos como segundo emprego, a necessidade de reforçar a renda familiar foi a razão apontada por expressivos 87,7% dos entrevistados.

Geograficamente, a prestação de serviços por aplicativos reflete a concentração econômica nacional. A Região Sudeste reuniu mais da metade dos trabalhadores do setor, somando 1,083 milhão de pessoas (55,3% do total). O Nordeste apareceu na segunda posição com 19,7%, seguido pelo Sul com 11,7%, pelo Centro-Oeste com 7,3% e pelo Norte, que concentrou 6% dos plataformizados do País.