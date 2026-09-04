Canva amplia sua aposta em produtividade com mais de 100 atualizações no Kit de Criação Visual

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

No Brasil, 69% dos usuários do Kit de Criação Visual usam o Canva em dispositivos móveis. Mais de um bilhão de designs são criados todos os meses

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O Canva, plataforma de comunicação visual usada por centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, está ampliando sua aposta em produtividade. Os lançamentos mais recentes levam a empresa a ultrapassar a marca de 100 novos recursos e melhorias no Kit de Criação Visual desde o início de 2026, um ritmo de quase uma atualização a cada dois dias.

Esse ritmo acompanha a crescente adoção do Canva para o trabalho cotidiano. Mais de 100 milhões de pessoas usam as Apresentações do Canva todos os meses, colocando a plataforma entre as três principais ferramentas utilizadas para criar apresentações. Ao mesmo tempo, mais de um bilhão de designs são criados no Canva a cada mês.

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O Canva Docs, lançado há menos de quatro anos, já se tornou o terceiro tipo de design mais usado na plataforma, com quase mil documentos criados por minuto. Apresentações, atualmente o tipo de design que mais cresce no Canva, registram quase três mil criações por minuto. A adoção entre empresas também segue avançando: mais de 98% das empresas da Fortune 500 usam o Canva, enquanto a adoção corporativa mais do que dobrou em relação ao ano anterior.

Um só lugar para o projeto inteiro

O crescimento reforça uma aposta que o Canva vem construindo há anos: organizar o trabalho em torno do projeto, e não de uma sequência de arquivos separados.

Um projeto pode começar em um Quadro Branco, transformar-se em um briefing no Docs, incorporar dados de uma Planilha e evoluir para uma Apresentação — tudo dentro do mesmo Kit de Criação Visual.

Em vez de alternar entre diferentes plataformas, exportar arquivos e acompanhar múltiplas versões, equipes podem manter conteúdo, dados, colaboração e elementos de marca conectados no mesmo ambiente. Mais de um quarto de bilhão de designs em múltiplos formatos já foram criados desde que essa possibilidade foi lançada.

“No Brasil, vemos cada vez mais pessoas usando o Canva não apenas para criar a entrega final, mas para desenvolver todo o trabalho que vem antes dela — organizar ideias, colaborar, trabalhar com dados e apresentar resultados”, afirma Alberto Ceresa, country manager do Canva no Brasil. “A evolução do Kit de Criação Visual acompanha essa mudança. Nosso objetivo é fazer com que uma ideia possa avançar naturalmente de uma etapa para outra, sem que as pessoas precisem pensar em qual arquivo ou ferramenta usar em seguida”.

Mais de 100 melhorias em todo o Kit de Criação Visual

As atualizações lançadas ao longo de 2026 abrangem diferentes etapas do fluxo de trabalho: