Canva amplia sua aposta em produtividade com mais de 100 atualizações no Kit de Criação Visual
No Brasil, 69% dos usuários do Kit de Criação Visual usam o Canva em dispositivos móveis. Mais de um bilhão de designs são criados todos os meses
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O Canva, plataforma de comunicação visual usada por centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, está ampliando sua aposta em produtividade. Os lançamentos mais recentes levam a empresa a ultrapassar a marca de 100 novos recursos e melhorias no Kit de Criação Visual desde o início de 2026, um ritmo de quase uma atualização a cada dois dias.
Esse ritmo acompanha a crescente adoção do Canva para o trabalho cotidiano. Mais de 100 milhões de pessoas usam as Apresentações do Canva todos os meses, colocando a plataforma entre as três principais ferramentas utilizadas para criar apresentações. Ao mesmo tempo, mais de um bilhão de designs são criados no Canva a cada mês.
O Canva Docs, lançado há menos de quatro anos, já se tornou o terceiro tipo de design mais usado na plataforma, com quase mil documentos criados por minuto. Apresentações, atualmente o tipo de design que mais cresce no Canva, registram quase três mil criações por minuto. A adoção entre empresas também segue avançando: mais de 98% das empresas da Fortune 500 usam o Canva, enquanto a adoção corporativa mais do que dobrou em relação ao ano anterior.
Um só lugar para o projeto inteiro
O crescimento reforça uma aposta que o Canva vem construindo há anos: organizar o trabalho em torno do projeto, e não de uma sequência de arquivos separados.
Um projeto pode começar em um Quadro Branco, transformar-se em um briefing no Docs, incorporar dados de uma Planilha e evoluir para uma Apresentação — tudo dentro do mesmo Kit de Criação Visual.
Em vez de alternar entre diferentes plataformas, exportar arquivos e acompanhar múltiplas versões, equipes podem manter conteúdo, dados, colaboração e elementos de marca conectados no mesmo ambiente. Mais de um quarto de bilhão de designs em múltiplos formatos já foram criados desde que essa possibilidade foi lançada.
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“No Brasil, vemos cada vez mais pessoas usando o Canva não apenas para criar a entrega final, mas para desenvolver todo o trabalho que vem antes dela — organizar ideias, colaborar, trabalhar com dados e apresentar resultados”, afirma Alberto Ceresa, country manager do Canva no Brasil. “A evolução do Kit de Criação Visual acompanha essa mudança. Nosso objetivo é fazer com que uma ideia possa avançar naturalmente de uma etapa para outra, sem que as pessoas precisem pensar em qual arquivo ou ferramenta usar em seguida”.
Mais de 100 melhorias em todo o Kit de Criação Visual
As atualizações lançadas ao longo de 2026 abrangem diferentes etapas do fluxo de trabalho:
- Canva Docs ganhou novos designs de página inteira, que permitem criar documentos mais visuais, além de quebras de página automáticas e estilos ampliados para transformar documentos de trabalho em materiais mais profissionais e prontos para apresentação.
- Canva Planilhas recebeu mais de uma dúzia de melhorias para organização, formatação e visualização de dados. Novos recursos de IA podem analisar informações e transformá-las em gráficos e tabelas prontos para serem utilizados em Apresentações e Docs. Filtros, ocultação de colunas e agrupamento de linhas também oferecem mais controle sobre as informações compartilhadas.
- Quadros Brancos estão mais rápidos e interativos, com navegação simplificada, colagem facilitada em dispositivos móveis, acompanhamento de colaboradores e reações com um clique. Quando chega a hora de transformar ideias em ação, um Quadro Branco pode virar uma Apresentação ou um Doc com apenas um clique.
- Apresentações agora oferecem novas ferramentas para apoiar não apenas a criação, mas também a preparação para apresentar, incluindo estimativa de tempo, modo de apresentação com um clique e notas do apresentador geradas automaticamente.
- Sites contam com novas opções de navegação para páginas com até 20 seções, além de melhorias em SEO, controles de domínio e botões. Quase um milhão de sites são publicados pelo Canva todos os meses e mais de seis milhões de sites já foram criados com o Canva Code.