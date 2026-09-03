Reunião sobre cota de carne para UE termina sem acordo

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Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai podem explorar conjuntamente uma cota de 99 mil toneladas de carne bovina por ano, prevista no acordo com a UE

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Terminou em impasse reunião de ministros das Relações Exteriores do Mercosul que discutiu, entre outros temas, a divisão da cota de exportação de carne bovina à União Europeia (UE). Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai podem explorar conjuntamente uma cota de 99 mil toneladas de carne bovina por ano, prevista no acordo comercial com a UE. Esse volume tem tarifa reduzida de 7,5%.

"Os países compartilharam seus pontos de vista, alguns mais próximos e outro mais distante, e não houve um acordo até o momento", relatou o chanceler do Uruguai, Mario Lubetkin, anfitrião da reunião, segundo quem houve uma discussão franca sobre os critérios. "Existe proximidade entre Brasil e Argentina e, de certa forma, o Uruguai. E existe uma diferença importante com nossos amigos paraguaios em relação à proposta de divisão em 25%."

O encontro informal, realizado na quarta-feira em Montevidéu, tinha o assunto como uma de suas prioridades da pauta. Fazia um ano que os chanceleres não se reuniam nesse formato. A reunião ocorreu na véspera de entrar em vigor o veto sanitário da UE à comercialização da carne brasileira.

A conversa frente a frente foi convocada pelo Uruguai, atual presidente temporário do Mercosul, para tentar destravar a divisão, diante de um desentendimento que se arrasta há meses. Os ministros voltarão a se reunir dentro de 45 a 60 dias presencialmente e demandaram que os negociadores técnicos tentem destravar a querela. O objetivo é ter um acordo político entre os ministros antes da cúpula de líderes, que ficou agendada para 4 de dezembro, na capital uruguaia.

DIVERGÊNCIA

Como principal entrave permanece a posição do Paraguai. O governo Santiago Peña exige que os quatro membros do bloco tenham direito a 25% da cota cada, uma divisão igualitária. A diplomacia do Paraguai sustenta que essa divisão seria a mais justa e produtores paraguaios veem potencial de crescimento em participação.

Os demais têm uma posição mais aproximada e entendem que a cota deveria ser repartida de forma proporcional ao histórico de venda ao mercado europeu, o que favoreceria os demais, pela capacidade de produção e exportação, além do tamanho da produção e dos rebanhos para abate.

Atualmente, Brasil e Argentina lideram essa posição de rateio conforme a participação no mercado, com apoio do Uruguai. Segundo o ministro uruguaio, existe ao menos uma "tendência" comum entre os três, embora não se possa dizer que as propostas sejam 100% similares. A principal divergência vem de Assunção.

Diplomatas veem na demanda uma tentativa paraguaia de obter contrapartidas em outras negociações paralelas, como a revisão do Tratado de Itaipu e a venda de energia elétrica, entre outros

Um acordo do setor privado feito em 2004 no âmbito da Federação das Associações Rurais do Mercosul (Farm) previa 42,5% do volume destinado pelo Brasil, 29,5% pela Argentina, 21% pelo Uruguai e 7% pelo Paraguai. O cálculo considera a participação de cada país no mercado europeu e a produção de carne bovina pelos países. O acordo Mercosul-UE entrou em vigência provisória em 1° de maio.