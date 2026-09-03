Ministro da Agricultura assina protocolos e entrega expansão da rede meteorológica de Pernambuco na Agrinordeste

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André de Paula participa nesta sexta (4) de cerimônia que reúne o ConSIM-PE, a rede meteorológica estadual e um acordo entre INMET e APAC, em Olinda

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O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, estará na 33ª Agrinordeste nesta sexta-feira (4), às 10h, para participar de uma cerimônia que reúne três agendas do setor em Pernambuco. Ele assina os Protocolos de Intenções do Projeto de Ampliação de Mercados de Produtos de Origem Animal para Consórcios Públicos de Municípios (ConSIM-PE), entrega a expansão da Rede Meteorológica no Estado e assina um Acordo de Cooperação Técnica entre o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC). A solenidade acontece no Auditório 8 do Mezanino do Pavilhão de Feiras, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.

André de Paula assina nesta sexta (4) os protocolos do ConSIM-PE e o acordo entre INMET e APAC durante a Agrinordeste - Divulgação

O ConSIM é uma iniciativa do Ministério da Agricultura e Pecuária que orienta e qualifica tecnicamente consórcios públicos de municípios para fortalecer os serviços de inspeção de produtos de origem animal e integrá-los ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA). Na prática, a adesão ao sistema amplia o mercado das agroindústrias locais, permitindo que produtos como carnes, leite, pescados, ovos, mel e seus derivados sejam comercializados em todo o território nacional, desde que atendidas as exigências sanitárias e obtido o reconhecimento necessário.

A iniciativa contribui especialmente para o fortalecimento de pequenos e médios empreendimentos agroindustriais, ao apoiar a estruturação dos serviços municipais de inspeção e abrir novas possibilidades de mercado. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o ConSIM também atua na capacitação e adequação dos consórcios e dos serviços de inspeção vinculados, para que alcancem a equivalência exigida pelo SISBI-POA.

Dados climáticos

A agenda na Agrinordeste reúne ainda iniciativas relacionadas à meteorologia e à cooperação institucional. A expansão da rede meteorológica amplia a disponibilidade de informações sobre o tempo e o clima, fundamentais para apoiar o planejamento das atividades agropecuárias e a tomada de decisões no campo.

Para o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe), Pio Guerra, a realização da solenidade reforça o papel da feira como espaço de articulação do setor. "A Agrinordeste é também um ambiente de construção de parcerias importantes para o desenvolvimento do agro. Receber uma agenda que reúne avanços na inspeção, na meteorologia e na cooperação entre instituições reforça o papel da feira como espaço de diálogo, conhecimento e fortalecimento da agropecuária pernambucana", destaca.

Programação geral

A 33ª Agrinordeste acontece desta quinta-feira (3) a domingo (6), no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, reunindo produtores rurais, empresas, cooperativas, instituições, técnicos, estudantes e o público em geral. A feira conta com mais de 300 estandes e uma programação voltada ao conhecimento, à inovação, à produção rural, aos negócios e à valorização da cultura do campo.

O evento tem o patrocínio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Senar Nacional, Senar Pernambuco, Banco do Nordeste, Sudene/Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional/Governo Federal, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pecuária e Pesca de Pernambuco/Governo de Pernambuco e Bayer, além do apoio do Sebrae-PE, da Universidade Federal do Agreste Pernambucano (UFAPE), por meio do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), e do Sistema OCB/PE, entre outros parceiros.