Criada no Recife e controlada pela Embraer, Tempest une forças com a Vision em negócio milionário
Empresas anunciam criação de uma das principais plataformas independentes de cibersegurança do Brasil com faturamento de R$ 700 milhões
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A Vision Cybersecurity e a Tempest Security Intelligence anunciaram a combinação de suas operações para criar uma plataforma independente que se tornará referência em cibersegurança no Brasil. A Tempest, empresa pernambucana nascida no Porto Digital do Recife no ano de 2000, já havia sido vendida anos atrás para a Embraer — que adquiriu participação inicial via fundo em 2015 e assumiu o controle total da companhia em 2020.
A nova estrutura unificada é a primeira preparada para entregar segurança preemptiva autônoma, capacidade de identificar e neutralizar ameaças antes que se transformem em incidentes, baseada em tecnologia própria desenvolvida no país. O acordo foi viabilizado por meio de uma parceria estratégica entre a gestora SPX Capital, controladora da Vision, e a Embraer.
A transação é estruturada prioritariamente por troca de ações. Após o fechamento do negócio, a fabricante aeroespacial brasileira passará a integrar o cap table do grupo como acionista relevante ao lado dos sócios fundadores da Vision e da SPX Capital, que permanecerá como maior acionista e controladora da companhia. Com a fusão, o grupo combinado passará a contar com uma receita anual superior a R$ 700 milhões, cerca de 900 profissionais e uma carteira com mais de 600 clientes corporativos.
A conclusão do acordo está sujeita às aprovações regulatórias habituais, incluindo o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A operação representa a união de duas empresas com soluções e competências altamente complementares na defesa cibernética.
A Vision traz seu pioneirismo no modelo de segurança preemptiva e automação em escala voltado ao mercado upper-middle, enquanto a pernambucana Tempest agrega a musculatura de ter se tornado a maior empresa de cibersegurança do país, com forte atuação consultiva e proteção para grandes corporações (large enterprise).
Além disso, a fusão potencializa a arquitetura de Inteligência Artificial da Vision ao integrar novos dados de inteligência, elevando a precisão na contenção de ameaças digitais antes que se tornem alertas operacionais.
"A combinação de inteligências da Vision e da Tempest tem potencial para construir uma oferta de serviços muito relevante no mercado. Uniremos o motor de automação e resposta preemptiva da Vision à profundidade em segurança acumulada pela Tempest nos ambientes mais complexos do país", afirma André Fleury, CEO da Vision Cybersecurity.
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"Com o apoio da SPX e a permanência estratégica da Embraer, fortaleceremos uma plataforma de tecnologia proprietária com musculatura relevante para atender o mercado brasileiro e expandir nossa atuação em teatros internacionais", reforça.
Na futura estrutura executiva que será formada após o fechamento da transação, André Fleury assumirá o cargo de CEO do Grupo. Por sua vez, João Lins, atual CEO da Tempest, ocupará a posição de vice-presidente de Tecnologia e Inovação da nova organização.
Inicialmente, as marcas Vision e Tempest serão preservadas, mantendo suas sedes regionais em Vitória (ES) e no Recife (PE) — centro de desenvolvimento original da Tempest —, além da operação em São Paulo (SP).
"Estamos diante de uma convergência rara de conhecimento consultivo, tecnologia e cibersegurança de vanguarda de ambas as empresas. Após a conclusão da transação, teremos a oportunidade de reunir inteligência de ameaças, conhecimento ofensivo, plataforma, automação com IA agêntica e capacidade de entregar cibersegurança de forma preemptiva”, afirma João Lins.
Para ele, a combinação pode colocar à disposição de clientes em crescimento, bem como de organizações de setores críticos e altamente regulados, o que existe de mais moderno para identificar sinais, compreender contexto e agir de forma antecipada.
Após a conclusão da operação, a Embraer permanecerá como acionista e cliente relevante do grupo combinado, assegurando o acesso contínuo a capacidades tecnológicas estratégicas e mantendo a parceria no desenvolvimento de soluções avançadas.