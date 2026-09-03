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Economia | Notícia

Banco do Nordeste vai liberar R$ 60,9 bilhões do FNE em 2027, maior valor da história

Programação do fundo para 2027 é 15,9% maior que a de 2026, até então o maior orçamento já registrado, e vai financiar projetos em toda a região

Por Adriana Guarda Publicado em 03/09/2026 às 18:25 | Atualizado em 03/09/2026 às 18:26
Recursos do FNE financiam projetos que vão da modernização de negócios à criação de novas empresas em toda a região Nordeste
Recursos do FNE financiam projetos que vão da modernização de negócios à criação de novas empresas em toda a região Nordeste - Divulgação

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O Banco do Nordeste (BNB) anunciou nesta quinta-feira (3), em Fortaleza, que vai disponibilizar R$ 60,9 bilhões em 2027 por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), linha de crédito com juros mais baixos que o banco usa para financiar empresas e produtores da região. Os números foram apresentados pelo presidente do BNB, Paulo Câmara, durante evento na sede da instituição. Este é o maior volume já programado pelo fundo, 15,9% acima do valor previsto para 2026.

O dinheiro pode ser usado por projetos produtivos em toda a área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), que reúne os nove estados nordestinos, além de 249 municípios de Minas Gerais e 31 municípios do Espírito Santo. Na prática, os recursos financiam desde a modernização de negócios já existentes até a criação de novas empresas, a expansão de cadeias produtivas e obras de infraestrutura que ajudam a atrair investimentos.

De onde vem o dinheiro

Os recursos do FNE têm duas origens principais: repasses do Tesouro Nacional e o retorno de empréstimos concedidos em anos anteriores, que já respondem por cerca de 70% do total do fundo.

A disponibilidade para 2027 foi apresentada pelo presidente do BNB, Paulo Câmara, durante evento que marcou o início da elaboração da programação do fundo para o próximo ano. Participaram também o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, e o secretário Nacional de Fundos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Eduardo Tavares.

Impacto na economia

"O Fundo representa uma injeção de recursos fundamental para todos os setores produtivos. É um instrumento financeiro que contribui de maneira estratégica para aumentar a competitividade da Região Nordeste", afirma Paulo Câmara, para quem o FNE é a principal ferramenta de estímulo à economia regional no Brasil.

Levantamento do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), área de pesquisa do BNB, mostra que os recursos do fundo geraram, em 2025, R$ 33,2 bilhões a mais na produção de bens e serviços da região, R$ 15,2 bilhões de valor adicionado à economia, R$ 6,3 bilhões em salários pagos e R$ 1,6 bilhão em impostos arrecadados.

Foco em pequenos negócios

Paulo Câmara destacou que o banco prioriza o crédito para micro e pequenas empresas e para beneficiários do programa nacional de microcrédito produtivo orientado, tanto na cidade quanto no campo. "O BNB aplica, pelo menos, 62% dos recursos em portes prioritários, com destaque para micro e pequenas empresas e beneficiários do programa nacional de microcrédito produtivo orientado nos meios urbano e rural. Isso significa dizer que, em 2027, serão mais de R$ 37,8 bilhões para esses públicos", afirmou.

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Regras de distribuição

A aplicação do FNE segue critérios definidos pelo Conselho Deliberativo da Sudene (Condel), órgão que estabelece, por exemplo, limites mínimo e máximo de recursos para cada estado. "Nós precisamos aplicar entre 5% e 30% em cada estado. Esses limites servem para garantir que toda área de atuação seja atendida respeitando, claro, as necessidades locais", explica o diretor de Planejamento do BNB, José Aldemir Freire. Também há limites por setor da economia. A infraestrutura, por exemplo, pode receber, no máximo, 35% do total do fundo.

Próximos passos

A elaboração da programação do FNE para 2027 segue ao longo de setembro com reuniões em cada estado, quando serão ouvidas sugestões de diferentes setores para compor o Plano de Aplicação dos Recursos do fundo.

A proposta final precisa ser aprovada pelo Condel até dezembro, para entrar em vigor em janeiro de 2027. A partir daí, a execução do plano passa a ser acompanhada em conjunto pelo BNB, pela Sudene e pelo MIDR.

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Adriana Guarda

adrianaguarda@gmail.com

Jornalista profissional com 25 anos de experiência, faz parte da equipe do Jornal do Commercio há 15 anos. É repórter sênior e esceve sobre Economia, Política, Brasil, Cidades, Cultura e reportagens especiais em todas essas áreas.

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