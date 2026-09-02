Transforma Pride: feira de empreendedorismo LGBTQIA+ abre inscrições para a edição de 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Serão mais de 120 vagas gratuitas para marcas e criadores de todas as partes do país. O edital fica disponível até o dia 06 de setembro

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Transforma Pride, reconhecido como a maior feira LGBTQIA+ do Nordeste, chega em sua quinta edição para fazer história em 2026. As inscrições para empreendedores já estão abertas e são totalmente gratuitas. Serão mais de 120 vagas para marcas e criadores de todas as partes do país, reafirmando o compromisso da iniciativa com a economia solidária e a inclusão produtiva.

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro por meio do link disponível no perfil do Instagram da feira. O evento acontece nos dias 26 e 27 de setembro. O Cais do Sertão, no coração do Recife Antigo, se transformará em um hub criativo, cultural e turístico que promete atrair milhares de visitantes, empreendedores, artistas e jornalistas de todas as regiões do país.

Este ano, o evento conta com o apoio do Consulado Geral da Alemanha, Instituto Cervantes e do Governo de Pernambuco.

O que é o Transforma Pride

O Transforma Pride é uma plataforma única de visibilidade, negócios e inclusão. Esta é a quinta edição. A primeira aconteceu em setembro de 2022. Este ano, reunirá mais de 120 expositores dos setores de moda, beleza, gastronomia, artesanato, design, cultura e upcycling, mostrando que a comunidade LGBTQIA+ move a economia criativa e gera impacto real no Brasil.

“O Transforma Pride nasceu para dar voz, espaço e oportunidade a quem muitas vezes é invisibilizado. Este ano, queremos bater recordes e reforçar que a comunidade LGBTQIA+ é criativa, empreendedora e vital para a economia deste país rico em diversidade”, destaca Henrique Guerra de Oliveira, idealizador e produtor executivo do festival, psicólogo e ativista cultural.

Turismo LGBTQIA+

A edição deste ano contará com estandes de representações estaduais que irão divulgar destinos turísticos e cidades do Brasil voltadas para o público LGBTQIA+. Um segmento que movimenta bilhões na economia global e que encontra no festival um espaço para conectar viajantes, empreendedores e governos.

“Estamos falando de um público que viaja, consome, valoriza a cultura e impacta diretamente a economia do turismo. O Transforma Pride se torna um ponto de encontro para apresentar o melhor do Brasil para esse mercado em crescimento”, reforça Henrique.

Mãe das feiras LGBTQIA+ do Brasil

Nas últimas edições, o Transforma Pride já fez a diferença no país, sendo inspiração para que outras feiras e eventos LGBTQIA+ surgissem em diferentes estados. No entanto, o festival acolhe essas novas iniciativas, tornando-se uma espécie de “mãe” que integra e fortalece essas redes de economia criativa.

No ano passado, caravanas de várias partes do Brasil, como a Feira LGBT do Ceará, por exemplo, marcaram presença no Recife, levando seus produtos, talentos e histórias. Em 2026, o encontro promete ser ainda maior, reunindo feiras e coletivos de todo o país em um único lugar.

Cultura, diversidade e impacto social

Moda, gastronomia, artesanato, beleza e design estão entre os segmentos presentes no Transforma Pride, que volta ao Recife Antigo nos dias 26 e 27 de setembro. - Divulgação

O Transforma Pride 2026 trará atrações de todas as regiões do Brasil. Artistas independentes e autorais (incluindo performers, cantores, comediantes e artistas plásticos) encontrarão no festival um palco inédito para se apresentarem a um público diverso e engajado.

Ao longo das edições, o Transforma Pride deu visibilidade inédita a diversos artistas trans e travestis que subiram em um grande palco de festival pela primeira vez. Este ano, a proposta vai além: ampliar o espaço para corpos historicamente silenciados e celebrar o protagonismo trans na arte e no empreendedorismo.

O festival coleciona conquistas como o Prêmio Nacional Sérgio Mamberti, que reconhece iniciativas que promovem diversidade cultural. Também ganhou aplausos da ONU, por estar alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e atraiu o interesse do Ministério dos Direitos Humanos e de governos estaduais e municipais por seu impacto social e cultural.

Um evento para todos

Aberto e gratuito para o público, o Transforma Pride 2026 é um convite para quem quer antecipar as compras de Natal com produtos criativos e originais, mas também para quem busca experiências, shows, gastronomia e arte.

SERVIÇO:



Transforma Pride 2026

