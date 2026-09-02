Transforma Pride: feira de empreendedorismo LGBTQIA+ abre inscrições para a edição de 2026
Serão mais de 120 vagas gratuitas para marcas e criadores de todas as partes do país. O edital fica disponível até o dia 06 de setembro
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O Transforma Pride, reconhecido como a maior feira LGBTQIA+ do Nordeste, chega em sua quinta edição para fazer história em 2026. As inscrições para empreendedores já estão abertas e são totalmente gratuitas. Serão mais de 120 vagas para marcas e criadores de todas as partes do país, reafirmando o compromisso da iniciativa com a economia solidária e a inclusão produtiva.
As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro por meio do link disponível no perfil do Instagram da feira. O evento acontece nos dias 26 e 27 de setembro. O Cais do Sertão, no coração do Recife Antigo, se transformará em um hub criativo, cultural e turístico que promete atrair milhares de visitantes, empreendedores, artistas e jornalistas de todas as regiões do país.
Este ano, o evento conta com o apoio do Consulado Geral da Alemanha, Instituto Cervantes e do Governo de Pernambuco.
O que é o Transforma Pride
O Transforma Pride é uma plataforma única de visibilidade, negócios e inclusão. Esta é a quinta edição. A primeira aconteceu em setembro de 2022. Este ano, reunirá mais de 120 expositores dos setores de moda, beleza, gastronomia, artesanato, design, cultura e upcycling, mostrando que a comunidade LGBTQIA+ move a economia criativa e gera impacto real no Brasil.
“O Transforma Pride nasceu para dar voz, espaço e oportunidade a quem muitas vezes é invisibilizado. Este ano, queremos bater recordes e reforçar que a comunidade LGBTQIA+ é criativa, empreendedora e vital para a economia deste país rico em diversidade”, destaca Henrique Guerra de Oliveira, idealizador e produtor executivo do festival, psicólogo e ativista cultural.
Turismo LGBTQIA+
A edição deste ano contará com estandes de representações estaduais que irão divulgar destinos turísticos e cidades do Brasil voltadas para o público LGBTQIA+. Um segmento que movimenta bilhões na economia global e que encontra no festival um espaço para conectar viajantes, empreendedores e governos.
“Estamos falando de um público que viaja, consome, valoriza a cultura e impacta diretamente a economia do turismo. O Transforma Pride se torna um ponto de encontro para apresentar o melhor do Brasil para esse mercado em crescimento”, reforça Henrique.
Mãe das feiras LGBTQIA+ do Brasil
Nas últimas edições, o Transforma Pride já fez a diferença no país, sendo inspiração para que outras feiras e eventos LGBTQIA+ surgissem em diferentes estados. No entanto, o festival acolhe essas novas iniciativas, tornando-se uma espécie de “mãe” que integra e fortalece essas redes de economia criativa.
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No ano passado, caravanas de várias partes do Brasil, como a Feira LGBT do Ceará, por exemplo, marcaram presença no Recife, levando seus produtos, talentos e histórias. Em 2026, o encontro promete ser ainda maior, reunindo feiras e coletivos de todo o país em um único lugar.
Cultura, diversidade e impacto social
O Transforma Pride 2026 trará atrações de todas as regiões do Brasil. Artistas independentes e autorais (incluindo performers, cantores, comediantes e artistas plásticos) encontrarão no festival um palco inédito para se apresentarem a um público diverso e engajado.
Ao longo das edições, o Transforma Pride deu visibilidade inédita a diversos artistas trans e travestis que subiram em um grande palco de festival pela primeira vez. Este ano, a proposta vai além: ampliar o espaço para corpos historicamente silenciados e celebrar o protagonismo trans na arte e no empreendedorismo.
O festival coleciona conquistas como o Prêmio Nacional Sérgio Mamberti, que reconhece iniciativas que promovem diversidade cultural. Também ganhou aplausos da ONU, por estar alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e atraiu o interesse do Ministério dos Direitos Humanos e de governos estaduais e municipais por seu impacto social e cultural.
Um evento para todos
Aberto e gratuito para o público, o Transforma Pride 2026 é um convite para quem quer antecipar as compras de Natal com produtos criativos e originais, mas também para quem busca experiências, shows, gastronomia e arte.
SERVIÇO:
Transforma Pride 2026
- Cais do Sertão – Recife Antigo (PE)
- 26 e 27 de setembro de 2026
- Evento gratuito para o público
- Inscrições abertas para expositores até 06 de setembro
- Assessoria de imprensa: (81) 99643-6288 (falar com Gabe Almeida)
- Link de inscrição:
- https://www.even3.com.br/feiratransforma-pride-771738