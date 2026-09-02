Recife Outlet registra crescimento de 20% nas vendas e mira em novas marcas

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O Recife Outlet encerrou o mês de agosto com alta de 20% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano passado, superando o ritmo projetado para o varejo tradicional. O desempenho foi impulsionado por campanhas promocionais, como a "Terça do Calçado", pelo movimento do Dia dos Pais e pela expansão do mix de marcas do empreendimento.

Enquanto o centro de compras comemora o resultado, a Confederação Nacional do Comércio (CNC) estimava um avanço de 2,9% para a média nacional do setor. "Diferentemente das previsões para o setor, tivemos um mês de agosto aquecido e trabalhamos com previsão de aumento contínuo nas vendas", afirma Marco Sodré, superintendente do Recife Outlet.

A estratégia de preços competitivos do modelo outlet atraiu o público, apoiada pela chegada de novas operações. Entre as novidades recentes estão a inauguração da Hugo e da maior loja da Boss na América Latina, além da Original Penguin — primeira unidade da marca americana no Nordeste — e a entrada da Constance.

Para manter o ritmo no segundo semestre, o centro de compras prepara o Super Sale entre 11 e 13 de setembro, reunindo descontos em mais de 100 marcas.

O calendário de expansão prevê a chegada de novas operações até o final do ano, incluindo marcas de perfumaria nacional, calçados esportivos japoneses e uma empresa americana de vestuário e equipamentos esportivos. O centro de compras também passa a integrar marcas regionais ao formato outlet, como o grupo paraibano Rutra Menswear e a pernambucana Red Life, do Agreste.

“O calendário de novidades também segue aquecido, assim como as vendas. Até o fim do ano, teremos a chegada de novas operações, ampliando ainda mais nosso portfólio de marcas. Vem mais reforço no setor de perfumaria nacional, em calçados esportivos japonês, e uma empresa americana conhecida no setor de roupas e equipamentos esportivos. Empresas próximas da gente também estão apostando no modelo outlet de vendas e abrindo suas primeiras lojas conosco, como o grupo paraibano Rutra Menswear e a Red Life, do Agreste pernambucano”, declara Marco Sodré.