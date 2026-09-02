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Economia | Notícia

Pernambuco abre seleção de startups para missão de inovação na Argentina

Edital vai selecionar 15 empresas pernambucanas para uma missão de internacionalização em Buenos Aires, com apoio de até R$ 14,8 mil por startup

Por JC Publicado em 02/09/2026 às 16:35
Edital vai selecionar 15 startups pernambucanas para uma missão de internacionalização em Buenos Aires, prevista para novembro.
Edital vai selecionar 15 startups pernambucanas para uma missão de internacionalização em Buenos Aires, prevista para novembro. - Freepik

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Quinze startups de Pernambuco serão selecionadas para participar de uma missão de internacionalização em Buenos Aires, na Argentina, em novembro. O edital Global.PE: Argentina, lançado nesta quarta-feira (2), prevê um investimento total de R$ 222 mil e oferece apoio de até R$ 14,8 mil para cada empresa escolhida.

Podem participar micro e pequenas empresas enquadradas como startups e que tenham sede ou filial em Pernambuco. As inscrições estarão abertas de 8 a 23 de setembro, exclusivamente pelo sistema AgilFAP. A divulgação do resultado preliminar está prevista a partir de 2 de outubro.

A missão terá como foco a aproximação das empresas pernambucanas com o ecossistema de inovação argentino. A programação prevê visitas a empresas e instituições de ciência e tecnologia, além de encontros com potenciais parceiros e investidores.

Os participantes também estarão no 1º Simpósio Ibero-americano de Inovação, Ciência e Tecnologia, em Buenos Aires. O evento reunirá discussões sobre inovação tecnológica e produtiva, saúde e ciência.

Quarta missão internacional do ano

O Global.PE: Argentina é a quarta edição do programa realizada em 2026. Neste ano, startups pernambucanas já foram selecionadas para missões no Reino Unido, Espanha e Portugal.

Segundo a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricelia Montenegro, a iniciativa busca ampliar as conexões das empresas locais com universidades, investidores e novos mercados.

“Hoje lançamos o quarto Global.PE deste ano, depois de Reino Unido, Espanha e Portugal, agora com destino à Argentina. O programa amplia a internacionalização das startups pernambucanas, conectando empreendedores a novos ecossistemas de inovação, universidades, investidores e oportunidades de negócios”, afirma.

O programa é coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE), por meio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado (Facepe). A iniciativa tem parceria do Consulado da República Argentina no Recife, do Parque de Inovação de Buenos Aires, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e da InvestBA, agência pública de investimentos da capital argentina.

O edital completo está disponível no site da Facepe:  www.facepe.br/editais e www2.facepe.br/editaiswww2.facepe.br/editais.

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