Pernambuco abre seleção de startups para missão de inovação na Argentina
Edital vai selecionar 15 empresas pernambucanas para uma missão de internacionalização em Buenos Aires, com apoio de até R$ 14,8 mil por startup
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Quinze startups de Pernambuco serão selecionadas para participar de uma missão de internacionalização em Buenos Aires, na Argentina, em novembro. O edital Global.PE: Argentina, lançado nesta quarta-feira (2), prevê um investimento total de R$ 222 mil e oferece apoio de até R$ 14,8 mil para cada empresa escolhida.
Podem participar micro e pequenas empresas enquadradas como startups e que tenham sede ou filial em Pernambuco. As inscrições estarão abertas de 8 a 23 de setembro, exclusivamente pelo sistema AgilFAP. A divulgação do resultado preliminar está prevista a partir de 2 de outubro.
A missão terá como foco a aproximação das empresas pernambucanas com o ecossistema de inovação argentino. A programação prevê visitas a empresas e instituições de ciência e tecnologia, além de encontros com potenciais parceiros e investidores.
Os participantes também estarão no 1º Simpósio Ibero-americano de Inovação, Ciência e Tecnologia, em Buenos Aires. O evento reunirá discussões sobre inovação tecnológica e produtiva, saúde e ciência.
Quarta missão internacional do ano
O Global.PE: Argentina é a quarta edição do programa realizada em 2026. Neste ano, startups pernambucanas já foram selecionadas para missões no Reino Unido, Espanha e Portugal.
Segundo a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricelia Montenegro, a iniciativa busca ampliar as conexões das empresas locais com universidades, investidores e novos mercados.
“Hoje lançamos o quarto Global.PE deste ano, depois de Reino Unido, Espanha e Portugal, agora com destino à Argentina. O programa amplia a internacionalização das startups pernambucanas, conectando empreendedores a novos ecossistemas de inovação, universidades, investidores e oportunidades de negócios”, afirma.
O programa é coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE), por meio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado (Facepe). A iniciativa tem parceria do Consulado da República Argentina no Recife, do Parque de Inovação de Buenos Aires, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e da InvestBA, agência pública de investimentos da capital argentina.
O edital completo está disponível no site da Facepe: www.facepe.br/editais e www2.facepe.br/editaiswww2.facepe.br/editais.