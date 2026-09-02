Magalu faz parceria com Mercado Livre fecham parceria de venda e operação logística

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O Magalog, que encerrou 2025 com mais de R$ 3 bilhões em receita e atendendo a 100 clientes externos, espera ampliar entregas com parceria

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O grupo Magalu e o Mercado Livre anunciaram nesta quarta-feira (2) uma parceria para integrar produtos de estoque próprio (1P) das marcas Magazine Luiza, KaBuM! e Época Cosméticos à plataforma do marketplace.

Pelo acordo, que já entrou em operação nesta data, o grupo brasileiro passa a disponibilizar cerca de 27.000 itens — incluindo eletroeletrônicos, móveis, produtos de informática, games, cosméticos e perfumaria — para os clientes do Mercado Livre. Toda a operação de entrega desses itens será realizada pelo Magalog, operador logístico independente do Magalu.

A aliança comercial prevê ainda reciprocidade nos negócios, não exclusividade e a possibilidade de expansão para a área de logística, incluindo o uso de lojas físicas do Magalu como pontos de retirada e devolução para parceiros do Mercado Livre, além do suporte no transporte de produtos pesados acima de 30 quilos.

A iniciativa alinha-se aos pilares do novo ciclo estratégico do Magalu, que aposta na aceleração das vendas de e-commerce 1P por meio de plataformas parceiras para capturar audiências complementares sem abrir mão da rentabilidade. O movimento com o Mercado Livre sucede acordos firmados com outras gigantes do setor, como Amazon, AliExpress, Americanas, Itaú Shopping e Livelo. A soma dessas operações com os canais digitais próprios consolida o grupo como o maior seller do País.

“A audiência do e-commerce brasileiro está cada vez mais pulverizada, com várias plataformas disputando a atenção dos clientes”, afirmou Frederico Trajano, CEO do Magalu. “Nossa estratégia é somar a audiência de nossos canais às de outras plataformas relevantes como o Mercado Livre e, assim, acelerar o crescimento das nossas vendas online no curtíssimo prazo e de forma rentável.” Atualmente, os canais digitais do grupo contam com uma base de aproximadamente 50 milhões de clientes.

Do lado do Mercado Livre, a chegada das marcas parceiras reforça a estratégia de diversificação de portfólio. “Essa parceria representa um passo importante para o Mercado Livre em nossa busca constante para levar uma oferta cada vez mais completa para os brasileiros. Com as marcas do grupo Magalu na plataforma, chegamos a mais categorias, mais produtos e mais opções para quem compra online”, destacou Fernando Yunes, vice-presidente executivo e líder do Mercado Livre na América Latina.

Para a operação logística, a parceria representa um novo vetor de ganho de escala. O Magalog, que encerrou 2025 com mais de 3 bilhões de reais em receita e atende a 100 clientes externos, busca assegurar entregas ágeis e oportunidades de frete grátis para os itens comercializados na plataforma parceira.