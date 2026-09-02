Fiepe apresenta agenda da indústria para os próximos anos a candidatos ao governo de Pernambuco

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Federação destaca a importância de priorizar projetos estruturantes para o crescimento do Estado - Transnordestina, Arco Metropolitano, BR-232 e Suape

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A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) promoveu, nesta quarta-feira (2), um diálogo com os principais candidatos ao Governo de Pernambuco: Raquel Lyra (PSD), João Campos (PSB) e Ivan Moraes (PSOL). Na oportunidade, membros da entidade de representação do setor industrial pernambucano apresentaram as principais demandas e prioridades do setor produtivo, visando contribuir com o debate sobre os caminhos para o desenvolvimento econômico e social de Pernambuco.

Em documento elaborado pela Fiepe e entregue aos candidatos, o presidente da Federação, Bruno Veloso, destacou a importância do diálogo permanente do setor industrial com a gestão pública do Estado. "O futuro que desejamos exige visão estratégica, cooperação e compromisso. A indústria pernambucana está preparada para fazer a sua parte. Esperamos contar, também, com o compromisso daqueles que pretendem conduzir os destinos do nosso estado e representar Pernambuco no Congresso Nacional. Acreditamos que um Pernambuco mais competitivo será, necessariamente, um Pernambuco mais

próspero, mais inovador, mais sustentável e com mais oportunidades para todos", destacou Bruno Veloso.

A Agenda da Indústria para Pernambuco 2027–2030, desenvolvida pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, elencou sete projetos estruturantes que apontam como prioritários pelo próximo (a) governador (a) para o desenvolvimento do Estado:

Transnordestina - Concluir o ramal ferroviário até o Porto de Suape, ampliando a integração logística do Nordeste e reduzindo os custos de transporte para a indústria e o agronegócio;

- Concluir o ramal ferroviário até o Porto de Suape, ampliando a integração logística do Nordeste e reduzindo os custos de transporte para a indústria e o agronegócio; Arco Metropolitano - Implantar o novo corredor logístico da Região Metropolitana do Recife, melhorando a mobilidade de cargas, reduzindo congestionamentos e fortalecendo a conexão com Suape;

- Implantar o novo corredor logístico da Região Metropolitana do Recife, melhorando a mobilidade de cargas, reduzindo congestionamentos e fortalecendo a conexão com Suape; BR-232 - Concluir a duplicação dos trechos pendentes e garantir a recuperação e manutenção da principal rodovia de integração entre o litoral, o agreste e o sertão;

- Concluir a duplicação dos trechos pendentes e garantir a recuperação e manutenção da principal rodovia de integração entre o litoral, o agreste e o sertão; Complexo Industrial Portuário de Suape - Expandir a capacidade operacional do porto, modernizar seus acessos e consolidar Suape como o principal hub logístico e industrial do Nordeste;

- Expandir a capacidade operacional do porto, modernizar seus acessos e consolidar Suape como o principal hub logístico e industrial do Nordeste; Aeroportos - Fortalecer a infraestrutura aeroportuária estadual, ampliando a capacidade logística e atraindo novas rotas nacionais e internacionais;



- Fortalecer a infraestrutura aeroportuária estadual, ampliando a capacidade logística e atraindo novas rotas nacionais e internacionais; Ferrovias e Intermodalidade - Promover a integração entre os diferentes modais de transporte, ampliando a eficiência logística e fortalecendo os polos industriais do interior;

- Promover a integração entre os diferentes modais de transporte, ampliando a eficiência logística e fortalecendo os polos industriais do interior; Infraestrutura Hídrica - Garantir segurança hídrica para a população e para o setor produtivo, ampliando investimentos em barragens, adutoras, sistemas de abastecimento e reúso de água, reconhecendo a água como infraestrutura estratégica para o desenvolvimento econômico.

"Esperamos que as propostas aqui reunidas contribuam para a construção dos programas de governo e para o debate público sobre o futuro de Pernambuco. São propostas elaboradas a partir da experiência cotidiana de quem investe, produz, emprega e acredita no potencial transformador da indústria como motor do desenvolvimento econômico e social", destaco o presidente da Fiepe.

Para a Fiepe, Pernambuco pode consolidar-se, até 2032, como o principal polo industrial, logístico e de inovação do Nordeste. Entretanto, para isso, se faz necessário tornar o estado competitivo através de escolhas estratégicas, investimentos em infraestrutura, energia, inovação, educação, sustentabilidade e ambiente de negócios. Pontos fundamentais para aumentar a produtividade, atrair investimentos, gerar empregos e ampliar as oportunidades para a população.

"Esta Agenda expressa a visão da indústria pernambucana para os próximos anos. Ela é resultado da contribuição dos sindicatos industriais, das entidades que integram o Sistema FIEPE e do compromisso permanente com o desenvolvimento econômico e social do Estado. A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco reafirma sua disposição de trabalhar em parceria com o Governo do Estado, a

bancada federal, os municípios e toda a sociedade para construir soluções que ampliem os investimentos, gerem empregos de qualidade, fortaleçam a inovação e promovam um ambiente cada vez mais favorável para produzir e empreender", garantiu Bruno Veloso.