Agrinordeste reúne campo, conhecimento, inovação e gastronomia na RMR

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

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Para o presidente da Faepe, Pio Guerra, a Agrinordeste está consolidada como um dos principais encontros do setor agropecuário no Nordeste

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A 33ª edição da Agrinordeste será aberta nesta quinta-feira (3) no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, reunindo produtores rurais, empresas, técnicos e o público geral em uma programação voltada à inovação, à produção rural e à valorização da cultura do campo. Promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe), o evento segue até domingo (6), das 10h às 21h, com entrada gratuita e expectativa de receber cerca de 35 mil visitantes em mais de 300 estandes.

Para o presidente da Faepe, Pio Guerra, a Agrinordeste está consolidada como um dos principais encontros do setor agropecuário no Nordeste. “É um espaço de encontro para quem vive e trabalha no agro, mas também para quem quer conhecer de perto a diversidade, a produção, a cultura e as transformações que acontecem no campo”, destaca.

O evento conta com o 33º Seminário da Agrinordeste, distribuído em nove auditórios simultâneos com mais de 100 palestras e painéis técnicos sobre temas como aquicultura, apicultura, avicultura, bovinocultura, cana-de-açúcar, caprinovinocultura, equideocultura, floricultura, fruticultura, horticultura, grãos e turismo rural. A programação técnica inclui ainda o Senar Oportunidades – Como Empreender no Agro, com orientações gratuitas, além do Encontro das Cooperativas Agropecuárias de Pernambuco, o 6º Encontro de Secretários de Agricultura e Meio Ambiente, o 6º Simpósio CRMV/PE e a 13ª Feira dos Produtores de Cana do Nordeste (Norcana).

Na Feira de Produtos do Campo, o público encontra alimentos, bebidas, insumos e artesanato apresentados por produtores e empreendedores. O Festival Gastronômico Sabor do Campo oferece oficinas, aulas-show e concursos, enquanto o 7º Show de Churrasco traz o Embaixador do Churrasco, Mauro Camargo, em demonstrações de cortes de carne com degustação ao vivo. A agenda também abrange o 18º Show de Lácteos e o 11º Concurso de Lácteos, voltados a queijos, manteigas, doces de leite e fermentados, além do Espaço Moda Agro, com desfiles e tendências do universo rural, e a Arena Agrinordeste - Doma Gentil de Equinos. Na Vila Pet, os visitantes contam com atividades de adestramento, agility e palestras sobre cães-guia.

A estrutura do evento traz ainda estandes de municípios pernambucanos com amostras de suas tradições e culinária, além de caravanas de produtores e estudantes organizadas pelo Senar de diversos estados nordestinos. Para ampliar a difusão de conteúdo, o Podcast Agrinordeste realiza mais de 50 entrevistas e debates ao longo dos quatro dias de feira.



