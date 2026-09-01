Ferreira Costa abre 150 vagas temporárias em Pernambuco para o fim de ano; veja como participar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Vagas em Recife, Caruaru e Garanhuns incluem funções operacionais, primeiro emprego, profissionais com mais de 50 anos e pessoas com deficiência

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Ferreira Costa abriu 150 vagas de trabalho em Pernambuco para reforçar as lojas e os Centros de Distribuição durante o período de maior movimentação do varejo no segundo semestre, marcado por datas como Black Friday, Natal e Ano Novo. As oportunidades estão distribuídas entre as unidades da Imbiribeira e da Tamarineira, no Recife, e as lojas de Caruaru e Garanhuns, no interior do estado.

As vagas fazem parte de um plano maior da rede, que prevê cerca de 500 contratações sazonais em todo o Nordeste no segundo semestre. Com 142 anos de operação, a Ferreira Costa é o maior home center da região e conta atualmente com mais de 5.000 colaboradores.

Os cargos oferecidos em Pernambuco são de vendedor, atendente, apoio de caixa, operador de loja, auxiliar de depósito, operador de empilhadeira, montador automotivo e auxiliar de Prevenção de Perdas, entre outros. As 150 vagas anunciadas permanecem abertas até o preenchimento das posições, e novas oportunidades podem surgir de acordo com as necessidades da operação.

Perfil exigido

Para as funções de operador de empilhadeira, vendedor e montador automotivo, a empresa exige experiência anterior. Já os cargos de apoio de caixa, operador de loja, auxiliar de depósito e atendente estão abertos também para quem busca o primeiro emprego.

A rede recebe candidaturas de profissionais com mais de 50 anos e reserva oportunidades para pessoas com deficiência (PCD), o que amplia o alcance da seleção para públicos que costumam enfrentar mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho.

"Estamos reforçando nossas equipes para garantir um atendimento de excelência aos clientes e, ao mesmo tempo, oferecer oportunidades para profissionais que desejam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. Aqui oferecemos oportunidades de desenvolvimento e carreira. Muitos colaboradores que hoje fazem parte do nosso quadro começaram como temporários", afirma Ana Paula de Araújo, supervisora de RH da loja da Imbiribeira.

Recrutamento contínuo

Além das vagas abertas neste momento, a Ferreira Costa mantém um processo permanente de recrutamento para diferentes áreas e possui equipes dedicadas aos processos seletivos em cada unidade de negócio.

"Entre as características buscadas nos candidatos estão disponibilidade para aprender, paixão por servir, comprometimento, colaboração e iniciativa, de acordo com as exigências de cada função. Após a contratação, os profissionais passam por processo de onboarding e contam com trilhas de capacitação específicas para cada cargo, além de oportunidades de crescimento interno", explica a supervisora de RH da loja de Caruaru, Amanda Freire.

Como participar

Os interessados devem acessar o site de Carreiras da Ferreira Costa (carreiras.ferreiracosta.com), consultar as vagas disponíveis e realizar o cadastro para a oportunidade de interesse.

"O processo seletivo pode envolver diferentes etapas, como teste de perfil, entrevistas e envio de documentação. Por isso, orientamos os candidatos a acompanharem todas as fases após a inscrição e a concluírem cada etapa solicitada, evitando a desistência durante o processo", orienta Ana Paula de Araújo.

Rede regional

Fundada há mais de 140 anos, a Ferreira Costa é uma das principais redes de home center do país e referência no mercado de casa, construção e decoração no Nordeste. A empresa tem nove lojas físicas em Pernambuco, Paraíba, Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte, com um mix de mais de 80 mil itens, além de serviços e soluções para construir, reformar e decorar.

A rede também opera loja online pelo site www.ferreiracosta.com e pelo aplicativo, com entrega para todo o Brasil.

Serviço

