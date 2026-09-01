Ferreira Costa abre 150 vagas temporárias em Pernambuco para o fim de ano; veja como participar
Vagas em Recife, Caruaru e Garanhuns incluem funções operacionais, primeiro emprego, profissionais com mais de 50 anos e pessoas com deficiência
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A Ferreira Costa abriu 150 vagas de trabalho em Pernambuco para reforçar as lojas e os Centros de Distribuição durante o período de maior movimentação do varejo no segundo semestre, marcado por datas como Black Friday, Natal e Ano Novo. As oportunidades estão distribuídas entre as unidades da Imbiribeira e da Tamarineira, no Recife, e as lojas de Caruaru e Garanhuns, no interior do estado.
As vagas fazem parte de um plano maior da rede, que prevê cerca de 500 contratações sazonais em todo o Nordeste no segundo semestre. Com 142 anos de operação, a Ferreira Costa é o maior home center da região e conta atualmente com mais de 5.000 colaboradores.
Os cargos oferecidos em Pernambuco são de vendedor, atendente, apoio de caixa, operador de loja, auxiliar de depósito, operador de empilhadeira, montador automotivo e auxiliar de Prevenção de Perdas, entre outros. As 150 vagas anunciadas permanecem abertas até o preenchimento das posições, e novas oportunidades podem surgir de acordo com as necessidades da operação.
Perfil exigido
Para as funções de operador de empilhadeira, vendedor e montador automotivo, a empresa exige experiência anterior. Já os cargos de apoio de caixa, operador de loja, auxiliar de depósito e atendente estão abertos também para quem busca o primeiro emprego.
A rede recebe candidaturas de profissionais com mais de 50 anos e reserva oportunidades para pessoas com deficiência (PCD), o que amplia o alcance da seleção para públicos que costumam enfrentar mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
"Estamos reforçando nossas equipes para garantir um atendimento de excelência aos clientes e, ao mesmo tempo, oferecer oportunidades para profissionais que desejam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. Aqui oferecemos oportunidades de desenvolvimento e carreira. Muitos colaboradores que hoje fazem parte do nosso quadro começaram como temporários", afirma Ana Paula de Araújo, supervisora de RH da loja da Imbiribeira.
Recrutamento contínuo
Além das vagas abertas neste momento, a Ferreira Costa mantém um processo permanente de recrutamento para diferentes áreas e possui equipes dedicadas aos processos seletivos em cada unidade de negócio.
"Entre as características buscadas nos candidatos estão disponibilidade para aprender, paixão por servir, comprometimento, colaboração e iniciativa, de acordo com as exigências de cada função. Após a contratação, os profissionais passam por processo de onboarding e contam com trilhas de capacitação específicas para cada cargo, além de oportunidades de crescimento interno", explica a supervisora de RH da loja de Caruaru, Amanda Freire.
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Como participar
Os interessados devem acessar o site de Carreiras da Ferreira Costa (carreiras.ferreiracosta.com), consultar as vagas disponíveis e realizar o cadastro para a oportunidade de interesse.
"O processo seletivo pode envolver diferentes etapas, como teste de perfil, entrevistas e envio de documentação. Por isso, orientamos os candidatos a acompanharem todas as fases após a inscrição e a concluírem cada etapa solicitada, evitando a desistência durante o processo", orienta Ana Paula de Araújo.
Rede regional
Fundada há mais de 140 anos, a Ferreira Costa é uma das principais redes de home center do país e referência no mercado de casa, construção e decoração no Nordeste. A empresa tem nove lojas físicas em Pernambuco, Paraíba, Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte, com um mix de mais de 80 mil itens, além de serviços e soluções para construir, reformar e decorar.
A rede também opera loja online pelo site www.ferreiracosta.com e pelo aplicativo, com entrega para todo o Brasil.
Serviço
- Vagas: 150 oportunidades em Pernambuco
- Inscrições: carreiras.ferreiracosta.com
- Período: até o preenchimento das vagas