Conta de luz passa a ter novo número de identificação em Pernambuco a partir desta terça (1º)

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Código do Cliente será substituído pelo Número da Unidade Consumidora, que ficará vinculado ao imóvel, seguindo padronização da Aneel

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Os consumidores de energia elétrica de Pernambuco começam a encontrar, a partir desta terça-feira (1º), uma mudança na conta de luz. O tradicional Código do Cliente será substituído pelo Número da Unidade Consumidora, seguindo uma padronização nacional determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A alteração será feita automaticamente pela Neoenergia Pernambuco e não exige nenhuma providência do consumidor. O novo número aparecerá no canto superior direito da fatura, no mesmo local onde atualmente fica o Código do Cliente. O chamado “código de instalação” também deixará de constar na conta.

Durante um período de transição de 12 meses, os clientes poderão utilizar tanto o número antigo quanto o novo para acessar os canais e serviços da distribuidora. Depois desse prazo, o Número da Unidade Consumidora, formado por 15 dígitos, passará a ser a identificação oficial do imóvel.

A principal diferença é que o novo código será vinculado à unidade consumidora, ou seja, ao imóvel, e não ao titular da conta. Com isso, mesmo que haja mudança de morador ou de responsável pelo contrato, o número permanecerá o mesmo.

Cada endereço terá uma identificação própria, que poderá ser usada para consultas, solicitações de serviços, emissão de segunda via da fatura e atendimento nos canais da distribuidora.

Mudança vale para todo o país

A nova identificação foi estabelecida pela Resolução Normativa nº 1.095/2024 da Aneel e vale para as distribuidoras de energia de todo o Brasil. Segundo a agência reguladora, a padronização busca criar um formato único para identificação das unidades consumidoras, facilitando a comunicação entre empresas e órgãos públicos e reduzindo a possibilidade de duplicidade de cadastros.

A mudança também deve facilitar a inclusão do número da unidade consumidora no Cadastro Único (CadÚnico) pelas prefeituras. A informação é utilizada, entre outros procedimentos, para identificar famílias com direito à Tarifa Social de Energia Elétrica.

O novo padrão será aplicado a todas as unidades consumidoras, inclusive imóveis que estejam com o fornecimento de energia suspenso ou desligado.

Número antigo

Apesar da mudança na fatura, o Código do Cliente não deixará de funcionar imediatamente. Durante os próximos 12 meses, a Neoenergia Pernambuco aceitará tanto o código antigo quanto o novo número de 15 dígitos nos seus canais de atendimento. A medida pretende permitir uma adaptação gradual dos consumidores antes que o Número da Unidade Consumidora se torne o único identificador aceito.

A Neoenergia Pernambuco atende os 184 municípios do estado e também a cidade de Pedras de Fogo, na Paraíba, além de ser responsável pela geração e distribuição de energia em Fernando de Noronha. A distribuidora possui cerca de 4,2 milhões de clientes.