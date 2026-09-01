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Economia | Notícia

Agrinordeste começa nesta quinta (3) com mais de 300 estandes e programação gratuita no Cecon

Feira espera receber cerca de 35 mil visitantes até domingo (6), com palestras, negócios, gastronomia, produtos do campo e atividades ligadas ao agro

Por JC Publicado em 01/09/2026 às 17:00
Agrinordeste reúne mais de 300 estandes e espera receber cerca de 35 mil visitantes durante os quatro dias de programação
Agrinordeste reúne mais de 300 estandes e espera receber cerca de 35 mil visitantes durante os quatro dias de programação - Divulgação

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A 33ª Agrinordeste começa nesta quinta-feira (3), no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, reunindo produtores rurais, empresas, cooperativas e instituições ligadas ao setor agropecuário. Com entrada gratuita, a feira segue até domingo (6), sempre das 10h às 21h.

Considerado um dos principais encontros do setor no Nordeste, o evento terá mais de 300 estandes e expectativa de receber cerca de 35 mil visitantes durante os quatro dias. Além dos negócios, a programação reúne palestras, capacitação, gastronomia, produtos do campo, atividades com animais e atrações voltadas também ao público que não trabalha diretamente no setor rural.

Um dos principais eixos da feira será o 33º Seminário da Agrinordeste, com atividades realizadas simultaneamente em nove auditórios. Serão mais de 100 palestras, painéis e encontros técnicos sobre temas como aquicultura e pesca, apicultura, avicultura, bovinocultura, cana-de-açúcar, caprinovinocultura, equideocultura, floricultura, fruticultura, horticultura, grãos e turismo rural.

Segundo o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe), Pio Guerra, responsável pela realização da Agrinordeste, a proposta é aproximar diferentes públicos das transformações em curso no campo.

“É um espaço de encontro para quem vive e trabalha no agro, mas também para quem quer conhecer de perto a diversidade, a produção, a cultura e as transformações que acontecem no campo”, afirma.

Empreendedorismo e cooperativismo

Para quem busca iniciar ou ampliar um negócio rural, o Senar Oportunidades – Como Empreender no Agro oferecerá orientação técnica gratuita. A programação inclui ainda o Encontro das Cooperativas Agropecuárias de Pernambuco, o 6º Encontro de Secretários de Agricultura e Meio Ambiente, o 6º Simpósio CRMV/PE e a 13ª Feira dos Produtores de Cana do Nordeste (Norcana).

Na área de exposição, a Feira de Produtos do Campo reunirá produtores, empreendedores e empresas com alimentos, bebidas, artesanato, insumos e outros produtos ligados à atividade rural. Municípios pernambucanos também terão espaços próprios para apresentar produtos, gastronomia, manifestações culturais e tradições locais.

Caravanas de produtores rurais e estudantes organizadas pelo Senar em diferentes estados do Nordeste devem ampliar a circulação de visitantes e a troca de experiências entre participantes de várias regiões.

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Gastronomia e churrasco

Divulgação
Festival Gastronômico Sabor do Campo integra a programação da Agrinordeste com oficinas, aulas-show, concursos e degustações - Divulgação

A gastronomia também ocupa espaço importante na Agrinordeste. O Festival Gastronômico Sabor do Campo terá estandes, oficinas, aulas-show e concursos.

Já o 7º Show de Churrasco contará com a participação de Mauro Camargo, conhecido como Embaixador do Churrasco, que comandará oficinas sobre diferentes tipos de carnes e cortes, acompanhadas de degustações.

Produtos derivados do leite terão uma programação própria no 18º Show de Lácteos e no 11º Concurso de Lácteos. A disputa terá categorias para queijos, manteigas, doces de leite, fermentados e produtos considerados inovadores.

Moda, cavalos e espaço para pets

Outras atividades ampliam a programação para além das discussões técnicas e dos negócios. O Espaço Moda Agro apresentará vestuário e acessórios ligados ao universo rural, com exposição de marcas e desfiles. Na Arena Agrinordeste – Doma Gentil de Equinos, o público poderá acompanhar oficinas e demonstrações de técnicas de adestramento.

A feira terá ainda uma Vila Pet, com atividades gratuitas de adestramento, agility, obediência e controle de animais, além de uma palestra sobre cães-guia. Durante os quatro dias, o Podcast Agrinordeste terá mais de 50 entrevistas, debates e conversas sobre temas relacionados ao setor agropecuário.

A Agrinordeste é promovida pela Faepe e conta com patrocínio e apoio de instituições públicas e privadas, entre elas CNA, Senar, Banco do Nordeste, Sudene, Governo de Pernambuco, Bayer, Sebrae-PE, Universidade Federal do Agreste Pernambucano (Ufape) e Sistema OCB/PE.

SERVIÇO

  • 33ª Agrinordeste
  • Quando: de 3 a 6 de setembro de 2026
  • Horário: das 10h às 21h
  • Onde: Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda
  • Entrada: gratuita
  • Informações: agrinordeste.com.br
  • Redes sociais: @agrinordeste

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