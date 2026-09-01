Aceleração logística e crédito impulsionam negócios do Nordeste no comércio digital

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Durante o ano de 2025, as rotas de envio com origem na região, lideradas por Pernambuco, registraram a maior taxa de crescimento percentual

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A expansão da infraestrutura logística e a digitalização dos serviços financeiros estabeleceram-se como motores para a descentralização do comércio e o fortalecimento de pequenos negócios na Região Nordeste. Em 2025, a atuação integrada do ecossistema do Mercado Livre serviu como ponte de vendas e gestão para mais de 27,8 mil pequenas e médias empresas (PMEs) e empreendedores dos nove estados nordestinos. Os dados pertencem ao Relatório de Impacto Efeito MELI 2026, que dimensiona o impacto da companhia no comércio, logística e serviços financeiros como um dos principais vetores do desenvolvimento privado nacional.

O Nordeste consolidou-se como o grande destaque de aceleração logística do país. Durante o ano de 2025, as rotas de envio com origem na região, lideradas por Pernambuco, registraram a maior taxa de crescimento percentual em volume de pacotes despachados em todo o Brasil. Para sustentar esse ritmo, a companhia inaugurou quatro novos centros logísticos e adicionou mais de 92,6 mil metros quadrados de área operacional na região, gerando mais de 3 mil empregos diretos em transporte e armazenagem. O movimento fortaleceu as conexões comerciais locais, fazendo com que dois em cada três envios interestaduais de PMEs nordestinas fossem destinados a compradores do Norte ou do próprio Nordeste.

“O comércio digital amplia o alcance dos negócios sem apagar sua origem. Na região Nordeste do Brasil, vemos empreendedores conectando seus produtos a novos mercados, vendendo para outros estados e mantendo mais atividade econômica circulando em seus próprios territórios. É a prova de que a cadeia que sustenta o Brasil chega a todas as regiões do País,” afirma Leandro Cuccioli, Vice-Presidente Sênior de Estratégia, Relações com Investidores e Sustentabilidade do Mercado Livre.

A atividade no comércio eletrônico traduz-se em impacto direto na economia real e no mercado de trabalho local. Para 49% das PMEs nordestinas presentes no marketplace, a plataforma tornou-se o principal canal de faturamento do negócio. Em termos de emprego, os estabelecimentos parceiros sediados no Nordeste empregam cerca de 120 mil pessoas, das quais 87,8 mil estão dedicadas exclusivamente às tarefas ligadas ao e-commerce. Apenas no último ano, o aumento de demanda estimulou 2,8 mil vendedores da região a realizarem novas contratações, sendo que 500 PMEs contrataram funcionários especificamente para atender as vendas feitas pela plataforma.

Na esfera financeira, o Mercado Pago assumiu um papel central na bancarização e na formalização da economia nordestina. Ao longo do ano, 1,3 milhão de empresas e empreendedores da região utilizaram o banco digital para processar suas vendas via Pix e máquinas de cartão, movimentando quase R$ 103 bilhões. Para 90% desses comerciantes locais, a plataforma tornou o controle financeiro do negócio mais organizado, enquanto 57% a adotam como a ferramenta principal de cobrança.

No acesso ao crédito, a instituição concedeu mais de 20,3 milhões de operações de crédito pessoal no Nordeste, somando mais de R$ 5 bilhões, e injetou R$ 2,8 bilhões em crédito para PMEs e microempreendedores locais. Além disso, 76% dos usuários de conta pessoa física na região relatam ter alcançado uma gestão mais eficiente do dinheiro familiar.

A metodologia do estudo integra dados operacionais da companhia, mais de 22,8 mil entrevistas com vendedores e usuários, estatísticas de fontes oficiais como IBGE, Banco Central, Ministério do Trabalho e Sebrae, além de modelos internacionais de estimativa de impacto e da matriz insumo-produto da OCDE. O trabalho abrange toda a cadeia do ecossistema e foi conduzido por uma equipe liderada pelo economista Bernardo Díaz de Astarloa.