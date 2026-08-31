Fim da escala 6x1 pode tirar quase 50 mil empregos de Pernambuco, aponta estudo da Fecomércio

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Fecomércio-PE divulgou estudo com perdas para o setor produtivo no do estado, na semana em que a PEC do fim da escala 6x1 pode ser votada no Senado

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Pernambuco pode perder até 49.866 postos de trabalho formais com o fim da escala 6x1, o equivalente a R$114,19 milhões por mês em salários que deixariam de ser pagos, além de R$554,9 milhões por ano em arrecadação tributária. As estimativas fazem parte de um estudo apresentado nesta segunda-feira (31) pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), junto com a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) e a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Nordeste (Fetracan).

O estudo levou três meses para ser concluído e são baseados nos dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de dezembro de 2025. O levantamento considera os 2,06 milhões de vínculos formais do estado. Desses, 1,24 milhão cumprem jornada acima de 40 horas semanais. Mais de 60% dos vínculos formais em Pernambuco estão hoje na escala 6x1, concentrados no comércio, com 320 mil vínculos, e nos serviços, com 539 mil.

Reta final no Senado

A divulgação ocorre na semana em que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1 pode ser votada no Senado. O texto da PEC 221/2019, que reduz a jornada máxima de 44 para 40 horas semanais em 14 meses, sem redução de salário, foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 27 de maio, por 461 votos a 19.

No Senado, o relator na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Omar Aziz (PSD-AM), apresentou na quinta-feira (27) parecer favorável à proposta, mantendo integralmente o texto da Câmara e rejeitando as 12 emendas apresentadas por outros senadores. A previsão é que a CCJ vote o parecer nesta quarta-feira (2).

Se aprovada na comissão, a PEC segue para o Plenário, onde precisa de pelo menos 49 votos favoráveis em cada um dos dois turnos de votação. Aliados do governo pressionam para que os dois turnos ocorram no mesmo dia, dispensando o intervalo regimental de cinco dias úteis entre eles. A expectativa é que a votação aconteça ainda esta semana, dentro do que vem sendo chamado de último esforço concentrado do Congresso antes das eleições de outubro.

Movimento nacional

A divulgação em Pernambuco acompanha uma campanha nacional lançada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) no fim de semana (29 e 30 de agosto), ao lado de 34 federações e sindicatos filiados, entre elas a Fecomércio-PE. Sob o lema "A conta já está alta demais. Mudança das regras do trabalho às vésperas da eleição? Agora não", o movimento pede aos senadores que evitem votar a PEC antes das eleições de outubro, apontando como pano de fundo os juros altos, o crédito caro, o endividamento recorde das famílias e a inadimplência elevada entre as empresas.

"A gente não trabalha com achismo. A CNC tem feito levantamento, tem feito estudos. O que a gente está vendo é uma vontade de eleição, querem fazer um oba oba, e não é assim que funciona. Tem que ser com estudo, com levantamento, com dados concretos", afirma o presidente da Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto.

Ele defende que o Senado espere o fim do período eleitoral para votar a matéria. "A gente espera que os senadores sejam mais cautelosos e deixem passar a eleição para fazer esse trabalho, que tem um impacto muito grande na economia, tanto para os empresários quanto para os trabalhadores. Temos que esperar um pouco, passar as eleições e fazer um trabalho com documentos e levantamentos reais para tomar uma decisão mais correta", defende.

O presidente afirma que o estudo não deve ficar restrito à divulgação pública e será entregue todos os deputados e senadores de Pernambuco.

O gerente de política industrial da Fiepe, Maurício Laranjeira, reforça o mesmo ponto levantado por Peixoto. "Essa discussão é importante, ela precisa ser levada para frente, mas levada com base em dados técnicos e não em achismo, como o próprio presidente Bernardo falou", diz. Segundo ele, a articulação entre as entidades já resultou em contato direto com o Legislativo. "Já mandamos ofícios com nossos estudos para senadores, deputados federais, para o governo do estado, para ministros", afirma.

Dois cenários

O estudo testa dois caminhos possíveis para a mudança na legislação. No Cenário A, a jornada cai de 44 para 40 horas semanais e o salário nominal é mantido. No Cenário B, a jornada de 44 horas é preservada, mas o 6º dia passa a ser pago como hora extra obrigatória, com adicional de 100%.

Para chegar aos números, o estudo usa um indicador técnico que mede o quanto o emprego reage a um aumento no custo do trabalho, chamado de elasticidade emprego-custo, explica o economista da Fecomércio-PE Rafael Lima, responsável pelo levantamento. Pela conta central usada no estudo, cada 1% de aumento no custo da mão de obra reduz o emprego em 0,4%.

Aplicando esse cálculo ao Cenário A, o estudo aponta que a reação mais provável das empresas não deve ser pagar menos para quem continuar empregado, mas sim reduzir o número de vagas. A faixa de risco vai de 18.700 postos, num cenário mais otimista, a 87.265, no mais pessimista, com a estimativa central em 49.866 vagas fechadas, R$114,19 milhões em salários que deixariam de ser pagos por mês e R$554,9 milhões de arrecadação anual em risco.

Consumo em risco

No Cenário B, o estudo não projeta perda imediata de renda, já que o salário permanece o mesmo. Mas, caso as negociações coletivas levem a uma redução salarial proporcional para compensar a perda de margem das empresas, a conta muda. Nesse caso, o corte estimado é de R$183 por mês por trabalhador, o que puxaria uma contração de consumo das famílias da ordem de R$2,33 bilhões por ano em Pernambuco.

Para a indústria, esse movimento tende a se retroalimentar, segundo Laranjeira. "Quanto menor o consumo, menos a indústria produz. Quanto menos a indústria produz, menos postos de trabalho a gente vai ter. Quanto menos postos de trabalho, menor a renda do trabalhador. E se a renda do trabalhador 'e menor, ele para ou diminui o consumo. Aí vem o efeito cascata, o efeito multiplicador", observa.

Setores expostos

O estudo lista as ocupações e os setores mais expostos à mudança em Pernambuco. Entre as ocupações, lideram vendedor de comércio varejista (21.237 vínculos acima de 40 horas), assistente administrativo (19.661), auxiliar de escritório (15.057) e faxineiro (14.895). Entre os setores por Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae), aparecem à frente fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros (46.551 vínculos em 6x1, 78,7% do total do setor), construção de edifícios (42.323 vínculos, 93,6%) e comércio varejista em supermercados (32.863 vínculos, 94,6%).

A recomendação central do estudo é o fortalecimento da negociação coletiva por segmento, já que os cortes de vínculos tendem a se concentrar nas ocupações mais elásticas e nos empregadores de menor margem, principalmente no setor terciário.

É essa também a proposta que a CNC defende. "A proposta é da CNC, que é sentar, não fazer isso agora, que agora não é a hora, e depois sentar tanto o setor produtivo e como o setor trabalhador, conversar com o governo também e mostrar a realidade. Aí o ideal, a proposta real mesmo seria convenção coletiva de trabalho, onde é que funciona no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, que hoje tem setores que trabalham menos de 44 horas graças à convenção coletiva. Foi o acordo que fizeram entre as partes e chegou a isso. Acredito, sim, que através das convenções coletivas a gente chega a um bom acordo."

A Fiepe fez seu próprio levantamento com a indústria pernambucana e chegou a um cenário parecido. Segundo Laranjeira, cerca de 84% das indústrias do estado esperam um impacto alto nos custos com a mudança na jornada. "Pelos estudos que a Fiepe faz junto com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a gente vê um impacto de custo de mão de obra de cerca de 12%", diz.

Para Laranjeira, a saída também passa pela negociação coletiva. "Nós temos setores na indústria que trabalham numa média de 40, 41 horas por semana, já devido à negociação coletiva", afirma.

Custo do frete

A Confederação Nacional de Transportes calcula um aumento de 28,7% no preço final do frete com o fim da escala 6x1. "A redução da escala 6x1 para 5x2 vai impactar tudo isso, fora o que já está previsto com o fim do incentivo fiscal. Só em Pernambuco, a gente vai ter um acréscimo do ICMS com um impacto ainda maior, porque aqui o frete realizado dentro do estado é isento de ICMS. A gente vai ter um impacto direto no GLP, no combustível, no açúcar. A gente fica extremamente preocupado, como todos os demais setores produtivos, porque acha que isso precisava ser mais estudado, mais pensado, para acontecer de forma gradativa e setorial, junto com a implantação da reforma tributária, como foi feito na desoneração da folha. O segmento de transporte já tem um custo logístico alto e toda a regulamentação da lei do motorista, que não pode ultrapassar 12 horas de trabalho ininterruptas e precisa parar a cada 4 horas", pontua o presidente da Fetracan, Nilson Gibson Sobrinho.

Como exemplo da dificuldade logística do estado, ele cita o trecho entre a Muribeca e o município de Goiana. "Só para vocês terem ideia, aqui no estado a gente leva mais de 4 horas para rodar os 60 ou 70 km entre a Muribeca e Goiana. Isso já é um impacto, é um custo Brasil, e é uma preocupação", exemplifica.

Ele também defende que a decisão fique para depois do período eleitoral. "A gente, como todas as demais confederações, tem feito o trabalho com os senadores e deputados, pedindo que eles tenham essa preocupação de analisar bem, repensar e votar isso só depois da eleição. É esse o nosso pensamento e a nossa contribuição", diz.