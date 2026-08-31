Brasil reafirma aos EUA que tarifaço é injusto

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O encontro virtual durou cerca de 40 minutos, sem avanços concretos, e foi organizado depois de telefonema entre os presidentes Lula e Trump

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O governo brasileiro afirmou ontem que o País está aberto ao diálogo e busca mutuamente um acordo com os Estados Unidos, após conversa dos ministros Mauro Vieira (Itamaraty) e Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria e Comércio) com o representante de comércio dos EUA (USTR), Jamieson Greer.

O encontro virtual durou cerca de 40 minutos, sem avanços concretos, e foi organizado depois de telefonema entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. O governo, porém, relatou que os dois lados mencionaram na reunião o desejo de chegar a um acordo positivo para ambos e que existe um novo cenário tarifário. Nenhum setor específico foi discutido, relatou o titular do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). "Obviamente, nós não avançamos em nenhum ponto de negociação sobre setores, sobre ofertas, sobre conteúdo", afirmou Elias Rosa.

Apesar de reiterarem achar o tratamento dado ao Brasil injusto, as partes concordaram em ter novas reuniões de nível ministerial Essa agenda pode incluir viagens de missão ministerial brasileira aos EUA ou uma visita de delegação americana em Brasília - o que poderia ocorrer no fim de setembro.

A reunião foi uma abertura de contatos de caráter exploratório, e não conclusivo. Ela representou a primeira ocasião de retomada do diálogo comercial depois do tarifaço de até 37,5% a produtos brasileiros, aplicado pelos americanos em julho.

"Os ministros reiteraram, ademais, que o governo brasileiro não concorda com as medidas unilaterais impostas contra o País, que não são compatíveis com as regras multilaterais de comércio", disseram em nota conjunta o MDIC e o Ministério das Relações Exteriores.

Uma vez mais, os ministros indicaram que as justificativas apresentadas pelo governo dos Estados Unidos nas conclusões das investigações conduzidas ao amparo da Seção 301 da Lei de Comércio americana "não correspondem às efetivas práticas brasileiras, sendo injusto o tratamento discriminatório adotado contra o Brasil".