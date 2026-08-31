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BNDES aprova R$ 25 milhões a dois projetos com ações de conservação de corais em Pernambuco

As ações incluem reprodução assistida de corais, monitoramento da biodiversidade e desenvolvimento de tecnologias para restauração

Por JC Publicado em 31/08/2026 às 20:30
BNDES aprova R$ 25 milhões a dois projetos com ações de conservação de corais em Pernambuco
BNDES aprova R$ 25 milhões a dois projetos com ações de conservação de corais em Pernambuco - Fernando Frazão/Agência Brasil

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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta sexta-feira (28), durante o 9º Congresso Brasileiro de Oceanografia (CBO’2026), em Vitória (ES), a aprovação de dois projetos do BNDES Corais que terão ações em Pernambuco. As iniciativas são os projetos “De Manuel Luís a Trindade”, executado pela Fundação Espírito-Santense de Tecnologia (FEST), fundação de apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e “A Virada dos Recifes de Coral – Traçando um Novo Rumo para a Conservação dos Corais no Brasil”, do WWF Brasil e da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.

Em Pernambuco, os projetos terão atividades em Fernando de Noronha, na Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, em Tamandaré e na plataforma continental do estado. As ações incluem mapeamento e monitoramento de ambientes recifais, avaliação da saúde dos corais, pesquisas sobre resistência ao branqueamento e desenvolvimento de técnicas de reprodução e restauração. Juntos, os dois projetos terão ações em nove estados, do Maranhão ao Espírito Santo, percorrendo 3 mil quilômetros da costa brasileira. Além de Pernambuco, as iniciativas alcançam Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia e Espírito Santo.

As duas operações somam R$ 50,87 milhões em investimentos totais, dos quais R$ 24,95 milhões são recursos do Fundo Socioambiental do BNDES. No projeto da FEST (De Manuel Luís a Trindade), o investimento total é de R$ 33,01 milhões, com R$ 16,36 milhões do BNDES e R$ 16,65 milhões de contrapartida com recursos do ICMBio, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

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No projeto A Virada dos Recifes de Coral, o investimento total é de R$ 17,86 milhões, sendo R$ 8,59 milhões do BNDES, cerca de R$ 5,48 milhões do WWF Brasil e aproximadamente R$ 3,79 milhões da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Os recursos do BNDES têm caráter não reembolsável e os dois projetos têm prazo de execução de 36 meses.

“A conservação dos recifes de coral envolve, ao mesmo tempo, proteção da biodiversidade, produção de conhecimento e atividades econômicas ligadas a esses ambientes. Os dois projetos atuam em diferentes pontos da costa e reúnem monitoramento, pesquisa, restauração e ações de uso sustentável. Com isso, ampliamos o conhecimento sobre esses ecossistemas e as ações voltadas à sua conservação e recuperação”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Fernando de Noronha, Costa dos Corais e plataforma continental – Pelo projeto “De Manuel Luís a Trindade”, que em seu conjunto alcançará 14 unidades de conservação, Pernambuco terá ações na Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha, no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e na Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, que se estende também por Alagoas.

O projeto realizará ainda mapeamento e caracterização de ambientes recifais na plataforma continental de Pernambuco, Alagoas e Sergipe e nos montes submarinos da cadeia de Fernando de Noronha. Serão utilizadas técnicas acústicas, sensoriamento remoto, imageamento e levantamentos de campo. Os estudos deverão produzir mapas de habitats, batimetria tridimensional, imagens e vídeos de alta resolução e informações para a gestão e conservação dessas áreas.

“O projeto apoiará a capacidade do ICMBio de monitorar os recifes de corais, identificar novas áreas de ocorrência e ampliar as ações de conservação e recuperação desses ecossistemas em Unidades de Conservação”, afirmou o analista ambiental e coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Tartarugas Marinhas e Biodiversidade Marinha do Leste (Centro TAMAR/ICMBio), João Carlos Thomé.

Outra frente será dedicada à prevenção, detecção precoce e manejo de espécies exóticas invasoras, como o coral-sol e o peixe-leão. O projeto também ampliará ações do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade (Programa Monitora) em unidades de conservação marinhas, com aquisição de equipamentos, capacitação de monitores locais e desenvolvimento de protocolo para avaliação da saúde dos corais.

As informações produzidas pelas diferentes frentes serão reunidas em um banco de dados em nuvem e em uma plataforma de acompanhamento dos ambientes coralíneos, com dados atuais e históricos. O sistema será de acesso público e deverá apoiar gestores, pesquisadores e outros usuários no acompanhamento das mudanças nesses ecossistemas.

“A grande importância deste projeto está em transformar a sustentabilidade, o reconhecimento do ambiente e a recuperação em mais do que compromissos: em uma plataforma de inovação voltada ao equilíbrio ecológico, à valorização ambiental e à resiliência dos nossos ecossistemas”, disse a diretora da FEST, Patrícia Bourguignon.

Tamandaré: monitoramento, pesquisa e restauração – Pelo projeto “A Virada dos Recifes de Coral”, do WWF Brasil e da Fundação Grupo Boticário, uma das áreas de atuação será Tamandaré. O projeto dará continuidade ao monitoramento e à restauração de uma área recifal protegida desde 1999 e realizará estudos sobre qualidade da água, sedimentação, pesca, turismo e outros fatores de pressão sobre os corais.

As atividades abrangem áreas protegidas como a Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, o Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré e a APA de Guadalupe.

Os pesquisadores vão identificar colônias de corais mais resistentes aos episódios de branqueamento e estudar suas características genéticas e fisiológicas. Entre as técnicas previstas estão fertilização in vitro, criopreservação de gametas e larvas, criação de berçários fora do ambiente marinho e posterior reintrodução dos corais em áreas consideradas prioritárias para restauração.

Também está prevista a criação de um banco de células e gametas de corais brasileiros, para preservação de material genético e apoio a futuras ações de restauração. O projeto fará ainda o mapeamento de áreas prioritárias para conservação e recuperação dos ambientes recifais.

“Os recifes de coral brasileiros estão nos mostrando que não temos mais tempo para trabalhar de forma fragmentada. Quando um recife se perde, não perdemos apenas a biodiversidade: aumentamos a vulnerabilidade das cidades e comunidades costeiras e comprometemos fontes de alimento e renda de milhares de pessoas. A Virada dos Recifes nasce com a ambição de ajudar o Brasil a proteger o que ainda está saudável, restaurar áreas degradadas e dar escala a uma agenda de conservação fundamental capaz de responder à velocidade das mudanças que já estamos vendo no oceano”, afirma Mauricio Voivodic, diretor-executivo do WWF-Brasil.

As ações em Tamandaré serão desenvolvidas com participação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), do Instituto Recifes Costeiros (IRCOS), do Reef Bank e do Centro de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste (CEPENE), do ICMBio. O programa Maré de Ciência, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), participará de atividades de cultura oceânica, educação e aproximação entre ciência e políticas públicas.

Pesquisa, educação e ciência cidadã

O projeto do WWF Brasil e da Fundação Grupo Boticário prevê ainda formação de professores e educadores, desenvolvimento de materiais didáticos, atividades em Escolas Azuis, programas de ciência cidadã e dez clubes de ciência em cultura oceânica. Também está prevista a formação de uma rede de instituições que atuam na conservação de corais no Brasil.

Entre os resultados previstos estão diagnósticos e monitoramentos dos ecossistemas recifais, identificação de áreas prioritárias para conservação e restauração, desenvolvimento de tecnologias de reprodução e recuperação de corais e implantação e ampliação de ações de restauração.

“As diferentes frentes do projeto em vários territórios do país se complementam com o objetivo comum de proteger os recifes de corais rasos brasileiros. Trabalhar com a repovoação de espécies e com a proteção das áreas existentes é tão importante quanto atuar em bacias hidrográficas de rios que desaguam nessas regiões e também podem comprometer a saúde desses ecossistemas essenciais”, afirmou a gerente de Conservação da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário, Marion Silva.

Chamada BNDES Corais

Os dois projetos foram selecionados na chamada pública BNDES Corais, criada para reduzir perdas e promover a recuperação de corais rasos e bancos de corais ao longo de cerca de 3 mil quilômetros da costa brasileira, entre o Maranhão e o Espírito Santo. Com as novas operações, a iniciativa passa a reunir sete projetos aprovados, que somam cerca de R$ 108,5 milhões em investimentos, dos quais aproximadamente R$ 53,7 milhões correspondem a recursos do BNDES e R$ 54,9 milhões a contrapartidas
dos parceiros.

Os recifes de coral abrigam mais de 25% da vida marinha e prestam serviços ambientais como proteção da costa, manutenção da biodiversidade, segurança alimentar e geração de renda para comunidades ligadas à pesca e ao turismo. Ao mesmo tempo, estão entre os ecossistemas mais vulneráveis às mudanças climáticas, ao aumento da temperatura dos oceanos, à poluição e a outras pressões sobre a zona costeira.

Os dois projetos também se relacionam a políticas e estratégias nacionais de conservação dos ambientes coralíneos. O “De Manuel Luís a Trindade” está alinhado ao Plano de Ação Nacional para Conservação de Ambientes Coralíneos (PAN Corais) e ao Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade (Programa Monitora). Já “A Virada dos Recifes de Coral”, do WWF Brasil e da Fundação Grupo Boticário, prevê apoio à implementação da Estratégia Nacional para Conservação de Recifes de Coral, em articulação com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

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