Receita e MPF miram grupo dono da Betnacional em operação contra suspeitas de sonegação e lavagem de dinheiro
Investigação aponta movimentação de mais de R$ 5 bilhões e evasão de divisas; um dos focos seria uma suposta empresa de fachada em Curaçao
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A Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram nesta sexta-feira (28) a Operação Jogo de Sombras, que investiga suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro no mercado de apostas esportivas.
O alvo é o grupo NSX Brasil, responsável pelas plataformas Betnacional, Mr. Jackbet e PagBet. Segundo informações divulgadas pela revista Veja, o grupo teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025.
A operação cumpre seis mandados de busca e apreensão em Recife, João Pessoa e São Paulo, além da apreensão de bens e valores dos investigados. Não há mandados de prisão. Segundo a Veja, participam da ação 28 servidores da Receita Federal, dez procuradores da República, policiais do MPF e peritos.
Investigação apura operações entre Brasil e exterior
Um dos focos da apuração é uma suposta empresa de fachada em Curaçao, que teria sido usada para simular que as atividades de apostas ocorriam fora do Brasil antes da regulamentação do setor. As autoridades suspeitam que a operação no país fosse realizada, na prática, por empresas brasileiras ligadas à NSX.
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Os investigadores também identificaram movimentações financeiras entre o Brasil e o exterior. Parte dos recursos teria sido enviada para fora do país e posteriormente retornado como pagamento por supostos serviços, em operações que são analisadas como possível mecanismo para justificar a volta dos valores.
Receita apura possíveis irregularidades tributárias
Após a regulamentação do mercado de apostas, em janeiro de 2025, a investigação passou a verificar também a possibilidade de uso de despesas fictícias para reduzir o valor dos tributos pagos ao Fisco. A Receita Federal abriu 11 procedimentos fiscais e estima um potencial de recuperação de aproximadamente R$ 300 milhões aos cofres públicos.
A investigação analisa o uso de contas concentradoras mantidas em fintechs, que poderiam dificultar o rastreamento dos recursos e a identificação dos beneficiários finais.
Leia a íntegra da nota da NSX
"A NSX Brasil confirma que recebeu, na manhã desta sexta-feira (28), em seu escritório em Recife, uma diligência da Receita Federal, no âmbito de investigação conduzida pelo Ministério Público Federal (MPF). Os advogados da companhia ainda não tiveram acesso aos autos da investigação e, por essa razão, não é possível se manifestar sobre o seu conteúdo neste momento.
A companhia reforça que colaborará integralmente com as autoridades competentes e permanecerá à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários, tendo já apresentado os documentos e informações solicitados.
Ao longo de sua atuação no País, a empresa conduz suas operações em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicáveis e mantém estruturas robustas de governança, controles internos e compliance, alinhadas aos padrões internacionais da Flutter Entertainment, grupo global do qual faz parte, listado na Bolsa de Nova York (NYSE) e com atuação em mais de 100 países.
A companhia respeita o devido processo legal e seguirá prestando os esclarecimentos necessários pelos canais institucionais adequados."