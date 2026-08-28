Pernambuco mantém geração de empregos formais em alta e se destaca no Nordeste

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Com seus 23.273 novos empregos formais, Pernambuco consolidou-se como a segunda maior força geradora de vagas do Nordeste em volume absoluto

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O mercado de trabalho formal em Pernambuco manteve sua trajetória contínua de crescimento ao longo de 2026, acumulando um saldo positivo de 23.273 vagas com carteira assinada entre janeiro e julho. Segundo os dados das Estatísticas Mensais do Emprego Formal do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta sexta-feira (28), o resultado decorre de 417.240 admissões contra 393.967 desligamentos no período, o que representa um incremento de 1,54% sobre o estoque total de trabalhadores com carteira assinada no estado.

Apenas no mês de julho, o saldo foi de 1.883 novos postos de trabalho. Embora indique uma desaceleração natural em relação aos meses de pico do primeiro semestre, como maio (+6.298) e junho (+6.139), o indicador ratifica a consistência da expansão econômica pernambucana ao longo do ano.

A capital desempenha um papel determinante nessa sustentação econômica, registrando em julho seu sétimo mês consecutivo de saldo positivo com a abertura de 482 novos postos formais, fruto de 20.731 admissões e 20.249 desligamentos, impulsionados sobretudo pelos setores de Serviços e Construção.

No acumulado dos sete primeiros meses de 2026, o Recife soma 12.927 empregos criados, concentrando mais de 54% de todas as vagas abertas em Pernambuco, apesar de abrigar cerca de 16% da população estadual. O resultado elevou o estoque total de vínculos ativos na cidade para 565.071, reforçando a posição do município como o principal polo gerador de oportunidades e atração de investimentos públicos e privados do estado.

No cenário regional, o desempenho de Pernambuco ajudou a impulsionar o Nordeste, que encerrou o período de janeiro a julho de 2026 com 152.127 novos postos de trabalho gerados (2.261.657 admissões frente a 2.109.530 demissões), alcançando uma variação positiva de 1,92% no estoque regional. Com seus 23.273 novos empregos formais, Pernambuco consolidou-se como a segunda maior força geradora de vagas da Região Nordeste em volume absoluto.

O estado ficou atrás apenas da Bahia, que liderou o ranking regional com +60.697 postos, e à frente do Ceará (+28.526), Maranhão (+15.920), Piauí (+13.792), Paraíba (+9.060), Sergipe (+6.020) e Rio Grande do Norte (+1.822), enquanto Alagoas registrou o único saldo negativo da região (-6.983).