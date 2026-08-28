fechar
Economia | Notícia

Deep tech brasileira usa IA para identificar alvos de terras raras no Nordeste

Empresa tem mais de 10 alvarás de pesquisa aprovados pela ANM e utiliza tecnologia para reduzir incertezas nas etapas iniciais da exploração mineral

Por Aisha Vitória Publicado em 28/08/2026 às 16:20
A empresa já possui mais de 10 alvarás de pesquisa aprovados pela Agência Nacional de Mineração (ANM)
A empresa já possui mais de 10 alvarás de pesquisa aprovados pela Agência Nacional de Mineração (ANM) - Foto: Pexels

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Neominera, deep tech brasileira especializada em inteligência mineral, começou a transformar em áreas de pesquisa os alvos identificados por uma plataforma própria que combina inteligência artificial e dados geológicos para localizar minerais críticos no Brasil.

A empresa já possui mais de 10 alvarás de pesquisa aprovados pela Agência Nacional de Mineração (ANM) para pesquisa de terras raras em áreas de Pernambuco e Alagoas, além de oportunidades envolvendo outros minerais críticos, como cobre e níquel. Juntos, os títulos abrangem cerca de 2,8 mil hectares.

Os projetos ainda estão em fase inicial. Neste momento, o objetivo é avançar da análise de dados para a investigação em campo e verificar se as hipóteses geológicas indicadas pela tecnologia apresentam evidências que justifiquem o avanço para etapas mais complexas da exploração mineral.

Leia Também

Objetivo

A estratégia da companhia é utilizar tecnologia para reduzir uma das principais incertezas da mineração: definir onde concentrar recursos antes da realização das etapas mais caras da exploração, como campanhas extensivas de campo e sondagens.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para isso, a empresa desenvolveu o Lithos, plataforma proprietária que reúne milhões de registros de fontes públicas e privadas. A ferramenta utiliza informações de geologia, geoquímica, geofísica, sensoriamento remoto, ocorrências minerais, estudos científicos e dados regulatórios.

A partir dessas informações, os modelos identificam regiões consideradas mais promissoras para a ocorrência de minerais. Os resultados passam, posteriormente, pela análise de geólogos. A decisão de avançar sobre determinada área e solicitar um direito minerário ocorre, portanto, antes da confirmação da existência de uma jazida.

“O objetivo não é substituir o trabalho do geólogo nem afirmar que um algoritmo descobriu uma jazida. Usamos a tecnologia para originar projetos minerais reais e reduzir incertezas no upstream. Quando um alvo identificado pelo Lithos passa pela revisão geológica, podemos avançar sobre a posição mineral e, na sequência, testar aquela hipótese no campo”, afirmou Lourenço Campos, cofundador e CEO da Neominera.

A obtenção de um alvará de pesquisa não significa que exista uma reserva mineral economicamente aproveitável na área. A autorização permite que a empresa realize os estudos necessários para investigar o potencial mineral e, em etapas posteriores, avaliar a existência, o tamanho e a qualidade de uma eventual jazida.

Segundo a Neominera, a tecnologia foi desenvolvida ao longo de aproximadamente um ano. Nesse período, os modelos passaram por testes retrospectivos e por validação interna com geólogos. A empresa afirma que possui atualmente mais de 12 mil hectares em direitos minerários avançando para a etapa de validação física.

“O desafio não é simplesmente aplicar um algoritmo sobre um mapa. Construímos modelos capazes de aprender relações entre geologia, geoquímica, geofísica e contexto espacial, transformando milhões de registros dispersos em sinais de prospectividade mineral que são confrontados com a interpretação dos geólogos e, posteriormente, testados por evidências de campo”, explicou Rodrigo Saadia, cofundador e CTO da empresa.

A expectativa da companhia é que a combinação entre inteligência artificial e análise geológica permita reduzir o número de áreas investigadas antes que recursos sejam destinados a atividades de exploração de maior custo.

Interesse por minerais críticos

A iniciativa ocorre em um momento de aumento do interesse por novos projetos de minerais críticos no Brasil, especialmente de terras raras. Esses elementos são utilizados em diferentes cadeias produtivas, incluindo a fabricação de ímãs permanentes, veículos elétricos, equipamentos para geração de energia, eletrônicos e tecnologias de defesa.

Apesar do potencial mineral brasileiro, grande parte dos projetos de terras raras já identificados no país ainda está em diferentes fases de pesquisa, desenvolvimento e avaliação econômica.

Nesse cenário, a Neominera pretende atuar nas etapas iniciais da cadeia, utilizando dados geocientíficos para identificar áreas com potencial e transformá-las em projetos que possam ser posteriormente investigados em campo.

“O Brasil reúne um dos maiores potenciais do mundo em minerais críticos e estratégicos, mas transformar potencial geológico em novos projetos continua sendo um enorme desafio”, afirmou Campos.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Leia também

Efeitos incertos da IA
TECNOLOGIA

Efeitos incertos da IA
TSE deve julgar na próxima semana se proíbe avatares feitos com IA nas campanhas
ELEIÇÕES 2026

TSE deve julgar na próxima semana se proíbe avatares feitos com IA nas campanhas

Compartilhe

Tags

Imagem de Aisha Vitória

Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

Siga Aisha Vitória