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Economia | Notícia

Com a Reforma Tributária, pequenos negócios devem definir adesão ao Simples Nacional em setembro

O prazo de setembro destina-se principalmente às empresas que hoje estão fora do Simples e pretendem ingressar no regime para o ano de 2027

Por JC Publicado em 28/08/2026 às 16:41
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O mês de setembro de 2026 será decisivo para o futuro fiscal dos pequenos negócios no Brasil. Com as transformações trazidas pela Reforma Tributária, os micro e pequenos empresários que desejam aderir ao Simples Nacional em 2027 ou avaliar novas formas de recolhimento dos novos impostos sobre o consumo terão uma janela de decisão restrita entre os dias 1º e 30 de setembro. A mudança exige atenção estratégica para evitar perdas financeiras ou perda de competitividade no mercado.

Apesar das novidades, o Simples Nacional não vai acabar. O regime continuará ativo, mas passará por adaptações com a chegada da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirão gradualmente tributos como PIS, Cofins, ICMS e ISS. Na prática, a principal dúvida dos empreendedores é se vale a pena manter todos os impostos unificados no modelo tradicional do Simples ou se será mais vantajoso recolher parte dos novos tributos por fora do regime.

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A contadora Azenate Xavier, especialista em planejamento tributário, - DIVULGAÇÃO

A contadora Azenate Xavier, especialista em planejamento tributário, faz um alerta aos empreendedores para que não tratem esse momento como uma simples rotina burocrática. Segundo a especialista, o Simples Nacional continua sendo um regime importante para micro e pequenas empresas. "O problema é que, com a Reforma Tributária, algumas decisões passam a exigir mais análise. O empresário não deve escolher no impulso, nem deixar para a última hora. É preciso entender o perfil do negócio, para quem ele vende, como forma preço e qual pode ser o impacto no caixa".

O prazo de setembro destina-se principalmente às empresas que hoje estão fora do Simples e pretendem ingressar no regime em 2027, com efeitos a partir de janeiro do ano seguinte. Quem já está enquadrado e pretende continuar no formato tradicional, em regra, não precisa fazer uma nova opção. O cuidado maior deve ser tomado por negócios que vendem para outras empresas, onde o aproveitamento de créditos tributários dita as regras comerciais.

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“Nem sempre a melhor escolha será igual para todo mundo. Um pequeno comércio que vende diretamente para o consumidor final pode ter uma realidade. Já uma empresa que vende para outras empresas pode ter outra, porque os créditos tributários passam a pesar na relação comercial. Por isso, a decisão precisa ser calculada caso a caso".

Para orientar a decisão, a contadora sugere que os gestores respondam a quatro perguntas fundamentais: o valor pago atualmente, a projeção de gastos no novo modelo, a exigência de créditos por parte dos clientes e a manutenção da competitividade de preços. 

“Não é uma decisão apenas de contador. É uma decisão de gestão. O empresário precisa olhar para margem, custos, fornecedores, clientes e fluxo de caixa. A Reforma Tributária torna o planejamento ainda mais necessário, principalmente para quem trabalha com preço apertado".

Além da escolha do regime, o mês de setembro deve ser aproveitado para a regularização fiscal. Empresas com débitos ou pendências cadastrais podem ser impedidas de optar pelo Simples Nacional. A recomendação da especialista é realizar uma revisão detalhada com o contador antes do encerramento do prazo:

“Setembro deve ser usado como mês de revisão. O empresário precisa consultar a situação da empresa, verificar se existem pendências, conversar com o contador e simular cenários. O pior caminho é esperar o prazo terminar para descobrir que havia algo a regularizar".

Aos Microempreendedores Individuais (MEIs), a orientação é de tranquilidade, pois o modelo permanece ativo. Contudo, aqueles que estão próximos do limite de faturamento ou mudando o perfil de seus clientes devem considerar uma transição planejada. 

“O MEI que está crescendo precisa prestar atenção. Às vezes, o negócio começa pequeno, mas aumenta o faturamento, muda o perfil dos clientes e passa a exigir outro planejamento. Esse é o momento de entender se ainda faz sentido permanecer como MEI ou se é hora de organizar uma transição".

Por fim, a especialista destaca que a Reforma Tributária exige organização interna de processos como emissão de notas, cadastro de produtos e controle de custos. A antecipação garante previsibilidade e segurança para os negócios.

“O pequeno empresário não precisa saber todos os termos técnicos da Reforma Tributária, mas precisa entender como ela pode chegar no dia a dia do negócio. Quem se organiza antes ganha previsibilidade. Quem deixa para depois pode perder prazo, pagar mais caro ou tomar uma decisão que afeta a competitividade da empresa".

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