Pernambuco sobe duas posições e chega ao 17º lugar no Ranking de Competitividade dos Estados

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Avanço de nove posições em potencial de mercado impulsiona alta do estado, que também melhora em segurança pública, solidez fiscal e gestão pública

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Pernambuco subiu duas posições no Ranking de Competitividade dos Estados 2026, passando da 19ª para a 17ª colocação nacional. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (27) pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Tendências Consultoria. Com o avanço, o estado passa a ser o quinto mais competitivo do Nordeste.

O principal destaque de Pernambuco em 2026 foi o pilar de Potencial de Mercado. O estado ganhou nove posições e saiu do 26º lugar, penúltima colocação entre as 27 unidades da federação, para o 17º lugar nacional, o maior crescimento entre os dez pilares avaliados no levantamento.

Pernambuco também avançou quatro colocações em Segurança Pública, saindo do 21º para o 17º lugar. É a melhor posição do estado no pilar desde o início da série histórica, que começa em 2016.

Contas públicas

Nos pilares ligados à gestão pública, os avanços foram mais discretos, mas seguem na mesma direção. Solidez Fiscal subiu duas posições, para o 12º lugar nacional, enquanto Eficiência da Máquina Pública e Capital Humano avançaram uma colocação cada, alcançando o 14º e o 25º lugar, respectivamente. O conjunto mostra que Pernambuco também vem ganhando terreno onde as mudanças costumam ser mais lentas, na organização das contas públicas e na qualificação da gestão.

Ao todo, Pernambuco melhorou sua posição em cinco dos dez pilares avaliados. Foram avanços de nove posições em Potencial de Mercado, quatro em Segurança Pública, duas em Solidez Fiscal e uma tanto em Eficiência da Máquina Pública quanto em Capital Humano.

Melhores notas

Entre as melhores colocações do estado em 2026 estão Inovação, na 11ª posição nacional, Educação e Solidez Fiscal, ambos no 12º lugar, Eficiência da Máquina Pública, na 14ª posição, e Infraestrutura, na 15ª. Pernambuco recuou uma colocação em Inovação, mas segue próximo do grupo dos dez estados mais bem posicionados do país no pilar.

A melhora de 2026 interrompe um período de estagnação. No ranking anterior, divulgado em 2025, Pernambuco havia permanecido na 19ª posição, mesmo com avanços pontuais em pilares como solidez fiscal, infraestrutura, segurança pública e educação.

"Pernambuco não avançou e ficou na 19ª posição. Olhando para trás, em 2015 o estado estava na 13ª colocação e foi perdendo fôlego ao longo do tempo, piorando gradualmente até chegar ao resultado atual", disse, na ocasião, a executiva de Relações Governamentais e Competitividade do CLP, Carla Marinho.

Avaliação do CLP

Para o diretor-presidente do CLP, Tadeu Barros, o resultado deste ano reflete o fortalecimento da gestão pública nos estados. "O Ranking de Competitividade dos Estados mostra que o fortalecimento das políticas públicas e da capacidade de gestão tem produzido resultados concretos em todas as regiões do país. Mais do que identificar quem lidera, o ranking oferece evidências para que gestores públicos possam aprender com as melhores práticas e acelerar a construção de estados mais eficientes, inovadores e capazes de oferecer melhores oportunidades para a população", afirma Barros.

O que é o ranking

O Ranking de Competitividade dos Estados está na 15ª edição e avalia as 27 unidades da federação a partir de 100 indicadores, distribuídos em dez pilares temáticos. Os resultados completos foram apresentados nesta quinta-feira (27), durante o evento oficial de lançamento do ranking, em São Paulo.