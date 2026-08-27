Belo Jardim, Serra Talhada e Goiana puxam avanço de Pernambuco no Ranking de Competitividade dos Municípios

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Recife é a cidade mais competitiva de Pernambuco, mas maior destaque da edição 2026 fica com o salto de cidades do interior pernambucano

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Recife segue como o município mais competitivo de Pernambuco, na 69ª colocação nacional no Ranking de Competitividade dos Municípios 2026. Os maiores avanços do estado nesta edição, porém, vêm do interior, puxados por Belo Jardim, Serra Talhada e Goiana. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (27), durante evento de lançamento em São Paulo, promovido pelo CLP (Centro de Liderança Pública) em parceria com a Gove Digital.

Além da capital, 10 municípios pernambucanos aparecem entre os mais competitivos do país. Estão entre eles Serra Talhada (171º), Belo Jardim (201º), Caruaru (204º), Petrolina (234º), Abreu e Lima (239º), Santa Cruz do Capibaribe (258º), Garanhuns (272º), Carpina (274º), Ipojuca (279º) e Vitória de Santo Antão (283º).

Pernambuco tem 11 municípios entre os mais competitivos do país no Ranking de Competitividade dos Municípios 2026, que avaliou 423 cidades brasileiras com mais de 80 mil habitantes - JC

Maior salto e melhor marca

Belo Jardim teve o maior crescimento entre os municípios pernambucanos nesta edição. A cidade subiu 63 posições e alcançou o 201º lugar nacional. Serra Talhada avançou 51 posições e chegou ao 171º lugar, a melhor colocação do município desde o início da série histórica do ranking.

Também se destacaram Carpina, Arcoverde, Santa Cruz do Capibaribe, Petrolina e Caruaru, todos com saltos relevantes na classificação geral. Carpina subiu 50 posições, Arcoverde avançou 49, Santa Cruz do Capibaribe ganhou 45, Petrolina somou 25 e Caruaru avançou 21. O conjunto mostra um movimento distribuído por diferentes regiões do estado, e não concentrado em um único polo.

Referências nacionais

Pernambuco também aparece entre os melhores do país em pilares específicos. Goiana ocupa a 1ª colocação nacional em Acesso à Saúde, resultado que consolida o município como referência no setor. Santa Cruz do Capibaribe está em 7º lugar em Meio Ambiente, enquanto Belo Jardim figura na 8ª posição em Telecomunicações e também aparece entre os 25 melhores do país em Meio Ambiente, na 23ª colocação.

Os resultados reforçam a diversidade de fortalezas do estado. Enquanto Recife segue como referência regional em competitividade, os municípios do interior vêm ampliando seu protagonismo em áreas como saúde, meio ambiente, telecomunicações e gestão pública, o que torna Pernambuco um dos principais polos de boas práticas municipais do Nordeste.

Para o diretor-presidente do CLP, Tadeu Barros, os dados do ranking servem de instrumento de gestão. "Uma cidade competitiva é aquela que consegue transformar dados em políticas públicas capazes de melhorar a vida das pessoas. O Ranking permite identificar onde cada município está avançando e onde ainda existem oportunidades de melhoria, oferecendo aos gestores um diagnóstico consistente para apoiar a tomada de decisão baseada em evidências", afirma.

Entenda o ranking

O Ranking de Competitividade dos Municípios chega à 7ª edição e avalia 423 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, a partir de 65 indicadores organizados em 13 pilares temáticos. Nesta edição, passaram a integrar o levantamento 5 novos municípios, Cratéus (CE), Goianira (GO), Horizonte (CE), Lagoa Santa (MG) e Tefé (AM).