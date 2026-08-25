Sudene divulga balanço do primeiro semestre com foco em planejamento, inovação e revitalização urbana
Na frente de planejamento, alinhada às diretrizes do PRDNE, a instituição consolidou uma carteira composta por 102 projetos prioritários
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A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) apresentou ao seu Conselho Deliberativo o relatório oficial com o balanço das atividades realizadas entre janeiro e junho de 2026. O documento consolida informações de diversas áreas da autarquia e detalha projetos estruturantes, programas de financiamento, iniciativas de inovação e ações de sustentabilidade voltadas ao avanço da Região.
Na frente de planejamento, alinhada às diretrizes do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), a instituição consolidou uma carteira composta por 102 projetos prioritários. As ações envolveram articulação direta com governos estaduais, instituições financeiras e organismos de cooperação. Paralelamente, a autarquia deu sequência ao acompanhamento dos instrumentos de financiamento regional, como o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), realizando estudos para avaliar o impacto real desses recursos. No setor de infraestrutura, os destaques foram as análises sobre a Ferrovia Transnordestina, cobrindo o repasse de verbas do FDNE e o levantamento de seus benefícios socioeconômicos.
Os resultados do desenvolvimento produtivo apontam reflexos positivos na geração de empregos. A concessão de incentivos fiscais analisada no período esteve atrelada à criação ou manutenção de 35.317 postos de trabalho, sendo 27.017 diretos e 8.300 terceirizados. Na área de ciência e tecnologia, a autarquia impulsionou o programa Inova Palma ao selecionar quatro projetos focados na cadeia produtiva da palma forrageira, somando R$ 7,5 milhões em investimentos distribuídos entre pesquisa, qualificação e expansão.
No âmbito territorial e urbano, a Sudene destacou a parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para a elaboração de um diagnóstico urbanístico e estudo vocacional da Rua da Imperatriz, localizada no bairro da Boa Vista, no Recife. O projeto-piloto analisa aspectos patrimoniais da área para subsidiar propostas de revitalização com previsão de conclusão até o fim do ano. O período também foi marcado pela expansão do Data Nordeste, plataforma de dados sociais, econômicos e ambientais que ganhou novas bases, painéis interativos e boletins temáticos para apoiar o planejamento público. O balanço completo, que traz ainda detalhes sobre a gestão administrativa e contratos da instituição, está disponível no site oficial do órgão.