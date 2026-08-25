Do Recife a Petrolina: conheça os restaurantes pernambucanos finalistas de prêmio nacional no iFood Move 2026
Com oito indicados de Pernambuco, o Prêmio iFood de Super Restaurantes 2026 celebra os destaques do delivery nacional no evento iFood Move em SP.
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Oito estabelecimentos gastronômicos de Pernambuco estão concorrendo ao Prêmio iFood de Super Restaurantes 2026. A premiação nacional, que chega à sua terceira edição, reconhece os negócios que se destacam pela excelência operacional e satisfação dos clientes no delivery.
A lista de finalistas do Estado inclui representantes da Região Metropolitana do Recife e do Sertão do São Francisco. Entre as marcas indicadas, estão nomes consolidados na culinária regional e novos destaques locais que conquistaram o paladar dos consumidores.
O anúncio dos grandes vencedores ocorrerá durante o iFood Move 2026, considerado o maior encontro B2B de alimentação e varejo da América Latina. O evento será realizado nos dias 16 e 17 de setembro, no São Paulo Expo, reunindo os principais nomes do setor.
Conheça os representantes de Pernambuco na disputa
Os restaurantes pernambucanos concorrem em duas categorias principais, divididas de acordo com o porte do negócio. Na categoria "Estrelas Regionais", voltada para redes com forte presença em suas áreas de atuação, o Estado conta com cinco finalistas:
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- China 48 (Recife)
- Famiglia Lucco Delivery (Recife)
- Bercy (Recife)
- Visca Burguer (Recife)
- Lumberjack (Petrolina)
Já na categoria "Estrelas Locais", que premia pequenos empreendedores com foco na comunidade e atendimento dedicado, Pernambuco tem três indicados:
- Fukujin Sushi (Recife)
- Yunika Kaiten Sushi (Recife)
- Trem de Minas Uai (Petrolina)
Para chegarem à final, esses estabelecimentos mantiveram uma avaliação média de destaque no programa de fidelidade operacional do aplicativo de maio de 2025 a abril de 2026.
Confira também: O caminho inverso: como restaurantes do Recife unem o sucesso do delivery ao salão físico
Como funciona a escolha dos "Super Restaurantes"
Ao contrário de premiações com júri técnico, o reconhecimento do iFood é 100% baseado na experiência prática dos clientes. Os critérios incluem avaliações diretas e a consistência operacional demonstrada na plataforma ao longo do último ano.
Para conquistar o prestigiado Selo Super e ser elegível ao prêmio, o parceiro precisa atingir o nível 5 do programa. Isso exige nota de avaliação igual ou superior a 4,7, taxa de cancelamento de pedidos de no máximo 1% e uso mínimo de ferramentas de negociação por erros operacionais.
Atualmente, a plataforma iFood conta com mais de 500 mil estabelecimentos cadastrados em todo o território nacional. Nas edições anteriores, o prêmio destacou 65 marcas em 2024 e expandiu para 78 estabelecimentos premiados em 2025.
iFood Move 2026 debate inovação e o crescimento do varejo
O palco de revelação do prêmio, o iFood Move 2026, promete movimentar o mercado com mais de 70 horas de conteúdo. A organização estima a presença de mais de 12 mil participantes para acompanhar palestras distribuídas em oito palcos simultâneos.
Uma das grandes novidades desta edição é o Palco Varejo, realizado em parceria com a consultoria btr varese. A iniciativa reflete o crescimento acelerado do marketplace de categorias não-food (como mercados, farmácias, petshops e atacados), que registrou alta de 50% no último ano fiscal.
Além dos debates técnicos sobre eficiência e comportamento do consumidor, o evento trará grandes personalidades nacionais para inspirar os empreendedores. Entre os mais de 100 palestrantes confirmados, destacam-se o ex-atleta Ronaldinho Gaúcho e o publicitário Nizan Guanaes.
Nizan, que atua como consultor estratégico da marca desde 2023, abordará estratégias de construção de valor para negócios. Já Ronaldinho Gaúcho participará compartilhando detalhes de seu legado vencedor no esporte para motivar os parceiros comerciais da plataforma.