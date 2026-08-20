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Economia | Notícia

No Recife, ministro defende diversificação para Europa e novos mercados como resposta ao tarifaço dos EUA

Ministro destaca acordo Mercosul-União Europeia e aposta em Singapura para abrir novos caminhos às exportações pernambucanas diante do tarifaço

Por Adriana Guarda Publicado em 20/08/2026 às 20:20
Ministro Márcio Elias Rosa defendeu a diversificação de mercados como resposta do Brasil ao tarifaço dos Estados Unidos
Ministro Márcio Elias Rosa defendeu a diversificação de mercados como resposta do Brasil ao tarifaço dos Estados Unidos - Divulgação

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Em sua sexta edição, o Conexões Produtivas realizado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e pela ApexBrasil, reuniu nesta quinta-feira (20), na sede da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), no Recife, representantes do governo federal e do setor produtivo para debater os efeitos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos e as estratégias do Brasil para diversificar mercados.

No evento, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, defendeu que o país provou sua capacidade de buscar novas saídas, ganhando mercado em outros 57 países apesar das perdas nas exportações para os EUA. A abertura teve a presença do prefeito do Recife, Victor Marques.

"Quem imaginou que o Brasil fosse sucumbir diante de uma ameaça de tarifa de 40, de 50, de 60%, não conhece o nosso país. Não sabe a grandeza do nosso setor empresarial, a resiliência do nosso povo, a nossa capacidade de resistir", afirmou.

Divulgação
Ministro do MDIC concedeu coletiva de imprensa no Recife durante o Conexões Produtivas, evento que reuniu governo federal e setor produtivo para discutir os efeitos do tarifaço - Divulgação

Reduzir a dependência de um único parceiro comercial passa por fechar acordos internacionais, defendeu o ministro. O Brasil já tem tratado fechado com a União Europeia e com Singapura, negocia com o Canadá e quer avançar em outras frentes. A lógica, segundo ele, é a de blocos comerciais mais consolidados, que concentram boa parte do comércio entre os próprios países que os compõem, o que ainda não acontece no Mercosul. "O comércio é intrabloco antes de ser internacional", disse.

Queda nos EUA

A participação dos Estados Unidos nas exportações brasileiras caiu de mais de 20% para 9,2% em apenas 12 meses, informou Rosa. Em compensação, o país ampliou vendas para outros 57 mercados, com destaque para China, Índia, Vietnã, Peru, Turquia e Egito.

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O ministro também traçou um panorama do superávit comercial brasileiro dos últimos anos. O país deve fechar 2026 com um pouco mais de US$ 90 bilhões, valor próximo ao recorde de US$ 98 bilhões de 2023, ano após o qual o resultado recuou para US$ 70 bilhões e depois para US$ 60 bilhões. Antes da pandemia, em 2019, o superávit havia sido de US$ 60 bilhões, caindo para US$ 45 bilhões em 2020. É o terceiro ano seguido de recorde na balança comercial, resultado direto da busca por novos mercados.

Açúcar para a Índia

Uma oportunidade concreta foi anunciada durante o próprio evento. O titular do Mdic contou que foi publicado, ainda naquela manhã, um aviso de compra de 1 milhão de toneladas de açúcar até 31 de outubro, negócio que ele associou à Índia, mercado de 1,4 bilhão de habitantes que classificou como pronto para receber o produto. A notícia é uma oportunidade concreta para Pernambuco, um dos maiores produtores de açúcar do Nordeste.

Aposta em PE

O acordo com Singapura tem peso direto para Pernambuco. De acordo com material apresentado pela ApexBrasil no evento, o país asiático é hoje o segundo maior parceiro comercial do estado, impulsionado pelos óleos combustíveis exportados pela Refinaria Abreu e Lima, em Suape.

O ministro listou a diversidade da base industrial pernambucana como um trunfo diante do cenário externo, citando a indústria automotiva em Goiana, o polo de petroquímica e refino na região metropolitana, o polo têxtil e de economia criativa, a produção de açúcar e de etanol, a siderurgia, o complexo de Suape e a economia digital. Para ele, o estado está pronto para o mundo e para essa conexão produtiva, embora o volume atual de exportações, hoje em torno de US$ 2,5 bilhões, ainda esteja muito aquém do potencial pernambucano, que classificou como infinitamente maior.

O presidente da FIEPE, Bruno Veloso, anfitrião do evento, detalhou o tamanho do impacto do tarifaço sobre o estado. Dos 363 produtos que Pernambuco exportou para o mercado americano em 2025, 237 seguem sujeitos a tarifa, o equivalente a US$ 48 milhões, ou 37% de tudo que o estado vendeu aos Estados Unidos no período. Entre os produtos afetados estão uva, açúcar, embarcações, pescados e produtos cerâmicos.

Veloso defendeu que Pernambuco e o Brasil precisam ir além da pauta de commodities e agregar mais valor ao que exportam, e apontou como fragilidade o fato de centenas de empresas pernambucanas terem migrado para países vizinhos nos últimos anos, além do número de indústrias em recuperação judicial no estado. Para reduzir essa distância, a Federação aposta no Centro Internacional de Negócios, criado para apoiar empresas pernambucanas na internacionalização e na identificação de oportunidades comerciais no exterior, em parceria com o Senai, o Sesi, o IEL e a própria ApexBrasil.

"Pernambuco precisa estar preparado para esse novo cenário, aproveitar as oportunidades do acordo com a União Europeia, diversificar o mercado, defender os espaços já conquistados e fortalecer as condições para que a nossa indústria compita, cresça e gere cada vez mais desenvolvimento", afirmou.

O presidente da ApexBrasil, Laudemir Muller, detalhou como esse movimento já aparece nos números do estado. As exportações pernambucanas para os Estados Unidos, hoje em torno de US$ 126 milhões, já caíram cerca de 40% por conta das tarifas. Na direção oposta, as vendas para a Europa, que somam cerca de US$ 260 milhões, cresceram 17% no período.

A uva foi o exemplo escolhido por Muller para ilustrar o potencial aberto pelo acordo Mercosul-União Europeia. A fruta, que movimenta US$ 1,2 bilhão nas exportações brasileiras e tinha tarifa de 12% para entrar no bloco europeu, passou a ter tarifa zero a partir de 1º de maio.

"A Europa como um todo importa de fora do bloco US$ 2,7 trilhões. Só de limão, a Europa importa 812 milhões de dólares. Olha o potencial que a gente tem", disse.

Para ampliar essa base de exportadores, a ApexBrasil vai atender 5.300 empresas em todo o país dentro de um plano de diversificação, com investimento de R$ 210 milhões e parceria com 29 entidades do setor privado, entre elas a CNI. Uma das primeiras ações já está marcada para Pernambuco, uma feira de frutas em Petrolina daqui a duas semanas, voltada a atrair compradores internacionais.

Argentina, Singapura e Estados Unidos aparecem entre os principais destinos dos produtos pernambucanos, com os EUA na quinta posição. Sobre a Argentina, hoje o maior parceiro comercial do estado, o ministro reconheceu que o país vizinho atravessa uma crise econômica, mas descartou impacto na relação comercial com Pernambuco, atribuindo a desaceleração argentina a causas internas, econômicas e sociais, que devem ser superadas.

Brasil soberano

Para dar suporte às empresas afetadas pelas tarifas, o governo federal criou o programa Brasil Soberano, hoje em sua terceira edição, depois de uma primeira etapa em agosto do ano passado e uma segunda no início deste ano. Do total exportado aos Estados Unidos, 52% segue sem tarifa adicional e 47% está sujeito à tarifa, dos quais cerca de 23% enfrenta alíquotas de 12,5% a 25%, atingindo com mais força setores como madeira, pisos e calçados.

"O aspecto macroeconômico não é mais do que 9 bilhões, não é tanto, mas para aquela empresa que exporta, é tudo", ponderou o ministro. Ele destaca que 500 empresas já acessaram o programa e mantiveram o nível de emprego que tinham antes das tarifas, e 303 delas aumentaram contratações no período.

Enquanto o governo brasileiro negocia diretamente com Washington e recorre à Lei da Reciprocidade Econômica, cujo processo formal foi aberto na semana passada pelo governo federal, a diversificação de mercados aparece como a aposta mais concreta para blindar a economia pernambucana e brasileira dos efeitos do tarifaço.

 

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Adriana Guarda

adrianaguarda@gmail.com

Jornalista profissional com 25 anos de experiência, faz parte da equipe do Jornal do Commercio há 15 anos. É repórter sênior e esceve sobre Economia, Política, Brasil, Cidades, Cultura e reportagens especiais em todas essas áreas.

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