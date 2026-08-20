Empresas instaladas em Pernambuco podem acessar R$ 100 milhões do BNB para investir em projetos de inovação
As linhas de financiamento operadas pelo Banco do Nordeste oferecem prazos para pagamento que chegam a 15 anos, sendo até cinco anos de carência
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O Banco do Nordeste (BNB) está disponibilizando cerca de R$ 100 milhões para financiar projetos de inovação em Pernambuco, no segundo semestre deste ano. Os recursos são do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Segundo o diretor de Negócios, Vandir Farias, o objetivo é promover a inovação em produtos, serviços, processos e métodos organizacionais nos empreendimentos.
Os valores financiados podem chegar a R$ 30 milhões, quando utilizados recursos da Finep. O limite liberado pelo FNE depende da avaliação do projeto, que pode ser financiado em até 100% - miniprodutor e microempresa - em até 50% - grandes empresas.
De acordo com o executivo, as linhas operadas pelo BNB oferecem prazos para pagamento que chegam a 15 anos, sendo até cinco anos de carência. "São condições que proporcionam a maturação do projeto de forma a oferecer à empresa plenas condições de programar o investimento, avaliar seus processos e ter o retorno negocial sem comprometer seu caixa", afirma.
Podem ser financiados equipamentos, acessórios e ferramentas, softwares, obras civis, instalações, aquisição de bens de capital e contratação de consultorias ou empresas especializadas no acompanhamento e monitoramento de projetos quanto aos impactos sociais e ambientais.
Os empreendedores interessados podem procurar uma das agências do BNB no estado ou solicitar atendimento pelo whatsapp (85) 4020-0004.
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Área de atuação
Os recursos disponíveis para toda área de atuação do BNB, no segundo semestre, são de cerca de R$ 1 bilhão. Podem acessar os créditos as empresas instaladas nos estados nordestinos ou nos municípios mineiros e capixabas atendidos pelo Banco do Nordeste.