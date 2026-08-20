Empresas instaladas em Pernambuco podem acessar R$ 100 milhões do BNB para investir em projetos de inovação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As linhas de financiamento operadas pelo Banco do Nordeste oferecem prazos para pagamento que chegam a 15 anos, sendo até cinco anos de carência

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O Banco do Nordeste (BNB) está disponibilizando cerca de R$ 100 milhões para financiar projetos de inovação em Pernambuco, no segundo semestre deste ano. Os recursos são do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Segundo o diretor de Negócios, Vandir Farias, o objetivo é promover a inovação em produtos, serviços, processos e métodos organizacionais nos empreendimentos.

Os valores financiados podem chegar a R$ 30 milhões, quando utilizados recursos da Finep. O limite liberado pelo FNE depende da avaliação do projeto, que pode ser financiado em até 100% - miniprodutor e microempresa - em até 50% - grandes empresas.

De acordo com o executivo, as linhas operadas pelo BNB oferecem prazos para pagamento que chegam a 15 anos, sendo até cinco anos de carência. "São condições que proporcionam a maturação do projeto de forma a oferecer à empresa plenas condições de programar o investimento, avaliar seus processos e ter o retorno negocial sem comprometer seu caixa", afirma.

Podem ser financiados equipamentos, acessórios e ferramentas, softwares, obras civis, instalações, aquisição de bens de capital e contratação de consultorias ou empresas especializadas no acompanhamento e monitoramento de projetos quanto aos impactos sociais e ambientais.

Os empreendedores interessados podem procurar uma das agências do BNB no estado ou solicitar atendimento pelo whatsapp (85) 4020-0004.

Área de atuação

Os recursos disponíveis para toda área de atuação do BNB, no segundo semestre, são de cerca de R$ 1 bilhão. Podem acessar os créditos as empresas instaladas nos estados nordestinos ou nos municípios mineiros e capixabas atendidos pelo Banco do Nordeste.