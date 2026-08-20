Despesas do governo Lula sobem 6,3% déficit estrutural dobra, aponta IFI

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De acordo com o documento da IFI, os números consolidados até julho refletem um conjunto de pressões pontuais e estruturais com forte alta dos gastos

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A sustentabilidade das contas públicas do Brasil voltou a entrar em sinal de alerta com a publicação do Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) de agosto, divulgado nesta quinta-feira (20) pela Instituição Fiscal Independente (IFI). O estudo revela que a aceleração dos gastos públicos voltou a superar a taxa de expansão das receitas federais, mantendo o resultado primário no terreno negativo e aprofundando o desequilíbrio estrutural das finanças do governo federal a menos de dois meses do pleito eleitoral.

Apesar dos crescentes ingressos de recursos na arrecadação federal — que registraram um avanço real de 6,0% acima da inflação nos primeiros sete meses do ano, favorecidos em parte pela alta internacional do petróleo em decorrência do conflito no Oriente Médio —, a trajetória fiscal do país foi contrabalançada pela forte expansão das despesas da União, que subiram 6,3% em termos reais no mesmo período.

De acordo com o documento da IFI, os números consolidados até julho refletem um conjunto de pressões pontuais e estruturais. Do lado dos gastos, pesaram decisivamente a aceleração na liberação e pagamento das emendas parlamentares, impulsionada pelos prazos rígidos impostos pela legislação eleitoral. Esse avanço contrabalançou o alívio temporário obtido com a redução pontual nas despesas do programa Bolsa Família.

Os diretores da IFI, Marcus Pestana e Alexandre Andrade, enfatizam que a raiz do problema reside na rigidez orçamentária que sufoca a capacidade de investimento estatal. O crescimento contínuo, veloz e estrutural das despesas obrigatórias — como previdência e benefícios sociais — aliado ao enrijecimento de dotações discricionárias consome de forma acelerada a margem de manobra do Poder Executivo para bancar políticas públicas, investimentos em infraestrutura e novos projetos governamentais. Embora os diretores reconheçam que a equipe econômica tem se empenhado na gestão rotineira da execução orçamentária para mitigar perdas, sustentam que o horizonte do país requer um ajuste fiscal substancialmente mais rigoroso e sustentável para o futuro.

O diagnóstico mais preocupante do RAF refere-se à saúde fiscal de longo prazo. A estimativa atualizada da IFI aponta que o déficit primário estrutural — indicador purificado dos efeitos temporários do ciclo econômico e de receitas extraordinárias — deve atingir 1,4% do PIB no acumulado até o segundo trimestre. O número representa a dobra exata do patamar registrado no mesmo período de 2025, quando o déficit estrutural figurava em 0,7% do PIB, comprovando a aceleração da deterioração das contas.

Para o fechamento de 2026, as projeções da IFI convergem com o cenário traçado pelo próprio governo, apontando para um déficit primário efetivo na casa de 0,4% do PIB — dado crucial, visto que é o resultado efetivo que determina o ritmo de expansão da dívida pública.

Formalmente, contudo, o governo deverá cumprir a meta fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), cujo centro estabelece um superávit primário de 0,25% do PIB (equivalente a R$ 34,3 bilhões). O cumprimento da meta só será viabilizado por meio dos mecanismos e deduções legais autorizados de despesas, calculados em R$ 62,8 bilhões pela equipe econômica e em R$ 69,8 bilhões pela IFI, somados à utilização da margem de tolerância prevista em lei. Mesmo com esses abatimentos permitidos pela legislação, o resultado primário apurado pós-exclusões deve permanecer no vermelho, projetado em um déficit ajustado em torno de 0,1% do PIB.

O relatório serve como subsídio direto para as discussões sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2027), que deve ser enviado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional até 31 de agosto, reafirmando o desafio contínuo do país para estancar o crescimento dos gastos obrigatórios e reequilibrar suas contas públicas.