Vivo abre 100 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência
Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado, segundo a empresa, e terão acesso ao VIBE, programa de benefícios flexíveis da Vivo.
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A Vivo anunciou a abertura de 100 vagas de emprego exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), com foco na área de Experiência do Cliente. As oportunidades são voltadas para o modelo de trabalho home office e contemplam 15 cidades de diferentes regiões do país. Um dos principais diferenciais do processo seletivo é que não será exigida experiência profissional anterior dos candidatos.
Para concorrer às oportunidades, os interessados devem possuir ensino médio completo, além de conhecimentos básicos de informática e do pacote Office. A companhia busca perfis comprometidos, proativos, dispostos a aprender e com facilidade para lidar com novos desafios, valorizando a diversidade e a inclusão no ambiente corporativo. A empresa também garantiu que os profissionais selecionados contarão com total acessibilidade para o manuseio de sistemas e ferramentas de trabalho, adaptadas às diferentes necessidades.
Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado, segundo a empresa, e terão acesso ao VIBE, programa de benefícios flexíveis da Vivo. Entre as vantagens oferecidas estão vale-refeição e alimentação, planos de saúde sem coparticipação e odontológico, seguro de vida, auxílios para farmácia e academia, além de reembolso educacional. A lista de benefícios inclui ainda folga no dia do aniversário, plano de dados e voz, e descontos exclusivos em serviços de telefonia fixa, banda larga, TV por assinatura e aplicativos.
As vagas estão abertas para moradores de Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Cuiabá, Fortaleza, Maceió, Manaus, Recife, Rio Branco, São Luís, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Vitória.
As inscrições devem ser realizadas até o dia 4 de setembro. Como parte do processo, a empresa realizará uma feira virtual no dia 10 de setembro para apresentar sua cultura corporativa e os detalhes do programa de benefícios aos candidatos. Eleita pelo Great Place to Work 2025 como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, a Vivo reforça com essa iniciativa sua meta de ampliar a inclusão digital e a inserção de talentos diversos no mercado de trabalho.