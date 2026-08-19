Vivo abre 100 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado, segundo a empresa, e terão acesso ao VIBE, programa de benefícios flexíveis da Vivo.

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A Vivo anunciou a abertura de 100 vagas de emprego exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), com foco na área de Experiência do Cliente. As oportunidades são voltadas para o modelo de trabalho home office e contemplam 15 cidades de diferentes regiões do país. Um dos principais diferenciais do processo seletivo é que não será exigida experiência profissional anterior dos candidatos.

Para concorrer às oportunidades, os interessados devem possuir ensino médio completo, além de conhecimentos básicos de informática e do pacote Office. A companhia busca perfis comprometidos, proativos, dispostos a aprender e com facilidade para lidar com novos desafios, valorizando a diversidade e a inclusão no ambiente corporativo. A empresa também garantiu que os profissionais selecionados contarão com total acessibilidade para o manuseio de sistemas e ferramentas de trabalho, adaptadas às diferentes necessidades.

Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado, segundo a empresa, e terão acesso ao VIBE, programa de benefícios flexíveis da Vivo. Entre as vantagens oferecidas estão vale-refeição e alimentação, planos de saúde sem coparticipação e odontológico, seguro de vida, auxílios para farmácia e academia, além de reembolso educacional. A lista de benefícios inclui ainda folga no dia do aniversário, plano de dados e voz, e descontos exclusivos em serviços de telefonia fixa, banda larga, TV por assinatura e aplicativos.

As vagas estão abertas para moradores de Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Cuiabá, Fortaleza, Maceió, Manaus, Recife, Rio Branco, São Luís, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Vitória.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 4 de setembro. Como parte do processo, a empresa realizará uma feira virtual no dia 10 de setembro para apresentar sua cultura corporativa e os detalhes do programa de benefícios aos candidatos. Eleita pelo Great Place to Work 2025 como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, a Vivo reforça com essa iniciativa sua meta de ampliar a inclusão digital e a inserção de talentos diversos no mercado de trabalho.