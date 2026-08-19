Bancários mantêm paralisação nacional de 24 horas nesta quinta-feira (20)

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Categoria rejeitou propostas dos bancos e cobra reajuste salarial, valorização dos benefícios e melhores condições de trabalho

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Bancários de todo o país realizam uma paralisação de 24 horas nesta quinta-feira (20). A mobilização foi mantida pelo Comando Nacional dos Bancários após a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) retirar propostas rejeitadas pela categoria, mas não apresentar um índice de reajuste salarial.

Segundo os representantes dos trabalhadores, mais de 50 mil bancárias e bancários aprovaram a paralisação em assembleias realizadas em todo o país. A categoria cobra aumento real nos salários, valorização do piso, da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e dos vales-refeição e alimentação, além de melhores condições de trabalho.

Bancos retiraram propostas rejeitadas pela categoria

Na negociação realizada nesta terça-feira (18), a Fenaban retirou propostas que previam reajustes diferenciados por faixas salariais, divisão dos valores de vale-refeição e vale-alimentação entre cidades e congelamento do piso de ingresso. As medidas haviam sido rejeitadas por 97% da categoria.

O Comando Nacional também reivindica medidas contra demissões, indenização adicional para desligamentos e programas de qualificação e requalificação profissional. A próxima rodada de negociação está prevista para segunda-feira (24).

Números apresentados pelos trabalhadores

Segundo os representantes da categoria, os bancos registraram R$ 171 bilhões de lucro em 2025. No mesmo período, o setor teria fechado 88 mil postos de trabalho e 9,5 mil agências entre 2015 e 2025, enquanto os cinco maiores bancos ampliaram em 49% os contratos com correspondentes bancários.

A categoria também afirma que a remuneração média anual dos altos executivos dos três maiores bancos privados chegará a R$ 12,5 milhões em 2026, enquanto o patrimônio líquido do setor alcançou R$ 1,2 trilhão em 2025.

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