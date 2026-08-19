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Economia | Notícia

Alcolumbre libera tramitação da PEC da 6x1

Alcolumbre estava afastado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde abril, quando o Senado realizou a votação que resultou na rejeição de Messias

Por Estadão Conteúdo Publicado em 19/08/2026 às 21:59
Davi Alcolumbre, presidente do Senado
Davi Alcolumbre, presidente do Senado - Waldemir Barreto/Agência Senado

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), assinou ontem despacho para iniciar a tramitação da proposta do fim da escala 6x1 na Casa. Com a medida, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) deve seguir para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Já aprovada na Câmara dos Deputados, a PEC estava parada no Senado desde 28 de maio.

Alcolumbre estava afastado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde abril, quando o Senado realizou votação que resultou na rejeição da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma cadeira no STF.

Nos bastidores, parlamentares do Senado atribuíram a estagnação da PEC da escala 6x1 à falta de diálogo entre Lula e Alcolumbre. Uma aproximação entre os dois acabou sendo costurada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

 

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