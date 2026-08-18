Pernambuco apresenta projeção de alta no PIB, diz Santander

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Principal motor da economia pernambucana — responsável por 60,7% da composição do PIB em 2023 —, o setor de serviços registrará, segundo estimativa

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Pernambuco deverá seguir uma trajetória de crescimento econômico alinhada às médias regional e nacional para o biênio 2026/2027. É o que aponta um estudo recente do Departamento Econômico do Santander, que consolida dados do PIB regional do IBGE até 2023 e projeta o desempenho da economia até 2027. Para o estado, a expectativa é de alta de 1,6% em 2026 e 0,8% em 2027.

O levantamento mostra que, neste ano, as médias regional e nacional devem fechar em 1,6% e 1,8%, respectivamente, enquanto a projeção para 2027 aponta para uma elevação de 1% em ambas as esferas.

Serviços

Principal motor da economia pernambucana — responsável por 60,7% da composição do PIB em 2023 —, o setor de serviços registrará altas de 1,5% (2026) e 0,5% (2027). Os percentuais ficam ligeiramente abaixo das médias projetadas para o Nordeste (1,9% e 0,9%) e para o Brasil (2% e 1%) nos mesmos períodos.

“O setor de serviços, que possui a maior participação na economia da região, deve apresentar alguma desaceleração à frente. A dinâmica dos serviços prestados às famílias continua sendo importante para o Nordeste. No início de 2026, alguns estados, entre eles Pernambuco, mostraram aceleração nas vendas do varejo. O mercado de trabalho robusto vem ajudando, embora a restrição nas condições financeiras tenha impactado o setor”, aponta Henrique Danyi, economista do Santander.

Indústria e Agropecuária sustentam a atividade



Ao lado dos serviços, a indústria pernambucana desponta como pilar da projeção positiva, com alta estimada em 1,9% para 2026 e 1,5% para 2027. Os números acompanham a resiliência regional, cujas médias previstas são de 1,7% e 1,5% (nacional) e 2,1% e 1,9% (nordestina).

“A indústria tem mantido taxas de crescimento positivas no Nordeste, destaque positivo do setor entre as regiões. Apesar do fechamento de plantas na região terem impactado a indústria de transformação, o setor segue mostrando resiliência, com a atividade ampla seguindo em expansão em Pernambuco, Ceará e Bahia. Perspectiva para 2026 é favorável, com impulso na demanda no geral no Nordeste”, destaca Rodolfo Pavan, economista do Santander e um dos autores do estudo.

Já no setor agropecuário, Pernambuco caminha na contramão de diversos estados nordestinos que enfrentarão retração. O estado ostenta as maiores projeções da região: 1,2% em 2026 (empatado com Alagoas) e 2% em 2027, superando os alagoanos (1,5%). No cenário macro, a média nacional e regional aponta para 0% e 1% (em 2026) e -1,1% e 0,2% (em 2027), respectivamente.

“Estimamos que a agropecuária do Nordeste tenha apresentado forte expansão em 2025, na esteira da safra recorde. Para os anos seguintes, projetamos variações mais moderadas”, adianta Pavan.

Desafios e perspectivas futuras



A moderação no ritmo de crescimento reflete o alinhamento com o cenário macroeconômico brasileiro, mantendo, contudo, o saldo positivo. Segundo os analistas do Santander, a evolução da atividade continuará subordinada a fatores nacionais, com atenção redobrada aos riscos climáticos — como a possível incidência do fenômeno El Niño, que altera padrões de chuva e temperatura.

“Após crescimento ao redor de 3% nos últimos anos, estimamos que o Nordeste tenha desaceleração gradual em 2026 e 2027, seguindo o comportamento do agregado nacional. Ainda assim, estimamos desempenho superior ao observado na década passada para a região. O desafio à frente deixa de ser crescer mais rápido e passa a ser crescer com menos impulso cíclico, maior heterogeneidade regional e sensibilidade crescente a choques climáticos e financeiros”, conclui Pavan.